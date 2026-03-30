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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAnang Trayodashi 2026: अनंग त्रयोदशी क्या है ? इस दिन शिव जी की पूजा करने से क्या होता है ?

Anang Trayodashi 2026: अनंग त्रयोदशी क्या है ? इस दिन शिव जी की पूजा करने से क्या होता है ?

Anang Trayodashi 2026: 30 मार्च को आज अनंग त्रयोदशी है. ये दिन शिव जी, कामदेव और रति को समर्पित है. क्यों मनाई जाती है अनंग त्रयोदशी, इसका महत्व और पूजा विधि जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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Anang Trayodashi 2026:  आज अनंग त्रयोदशी है. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को अनंग त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है. ये दिन शिव-पार्वती के अलावा प्रेम, सौंदर्य के प्रतीक कामदेव और रति को समर्पित है. वैवाहिक जीवन में सुख, मधुरता पाने के लिए साथ ही लव मैरिज की चाहत रखने वालों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है.

अनंग त्रयोदशी क्या है ?

अनंग त्रयोदशी प्रेम, संयम और आध्यात्मिक शक्ति के संतुलन का प्रतीक है. पुराणों के अनुसार “अनंग” शब्द का अर्थ है शरीर रहित. कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, यह नाम कामदेव को तब मिला जब वे भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो गए थे. इसके बाद

  • सुबह पूजा मुहूर्त - सुबह 9.20 - रात 10.53
  • शाम पूजा मुहूर्त - शाम 6.38 - रात 8.57

शिव संग क्यों होती है कामदेव और रति की पूजा

इस दिन व्रत कर शिव पार्वत, कामदेव और रति की पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं. दांपत्य जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक प्रेम दोनों का आशीर्वाद मिलता है. शिवजी की कृपा से ही कामदेव को पुनर्जीवन मिला इसलिए इस दिन इन देवताओं की पूजा होती है.

  • व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है.
  • पति-पत्नी के बीच प्रेम, आकर्षण और आपसी समझ बढ़ती है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं.
  • जो लोग प्रेम संबंध या विवाह में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस व्रत से विशेष लाभ मिलता है.

अनंग त्रयोदशी पूजा विधि

  • अनंग त्रयोदशी पर शाम को शिव जी की पूजा करें, उन्हें सफेद फूल चढ़ाएं और ऊं ऊमा महेश्वराय नम मंत्र का जाप करें.
  • कामदेव और रति का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर सुगंधित इत्र, चंदन, फल और मिठाइयां अर्पित करते हुए सुखद दांपत्य जीवन या सफल प्रेम संबंध की कामना करे.
  • ‘ॐ कामदेवाय: विदमहे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग: प्रचोदयात’ का स्फटिक की माला से अधिक से अधिक जाप करना चाहिए.

अनंग त्रयोदशी की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था जिसे यह वरदान दिया गया था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी. तारकासुर ने खूब आतंक फैलाया हुआ था. सभी देवी देवता उसके आतंक से परेशान आ गए थे. उसके आतंक से बचने के लिए सभी कामदेव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह कर कहा कि वह तपस्या में लीन भगवान शिव की तपस्या भंग कर दें.

कामदेव ने सभी का आग्रह स्वीकार किया और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी लेकिन, उन्हें महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ा. महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया. यह सब देखकर कामदेव की पत्नी से भगवान शिव से आग्रह किया की वह कामदेव को पुन: जीवित कर दें.

भगवान शिव ने रति का आग्रह स्वीकार किया और कामदेव को पुनर्जीवित तो किया लेकिन उन्हें शरीर नहीं लौटा पाए. इसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को दो वरदान दिए.

भगवान शिव के वरदान के अनुसार, उन्होंने कामदेव से कहा की तुम द्वापरयुग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे इसके बाद उनके विवाह देवी रति से ही होगा. भगवान शिव ने कामदेव को दूसरे वरदान में कहा कि श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने तक कामदेव को बिना अंगों के रहना होगा.

जिस वजह से उनका एक नाम अनंग भी कहलाया जाएगा. उस दिन त्रयोदशी तिथि थी इसलिए उसी दिन से ऐसे अनंग त्रयोदशी के रुप में मनाया जाने लगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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Shiv Ji Kamdev Anang Trayodashi 2026 Rati
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