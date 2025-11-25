हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPunjab: गुरु तेग बहादुर जी शहीदी दिवस पर सूबे के 3 तख्त पवित्र नगरी घोषित, शराब-मांस पर लगी रोक!

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान CM भगवंत मान ने सूबे में स्थित 3 तख्तों को आधिकारिक रूप से पवित्र नगरी का दर्जा दिया.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Nov 2025 12:34 PM (IST)
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीते दिन प्रांत में स्थित तीनों तख्तों को आधिकारिक रूप से पवित्र नगरी घोषित कर दिया है. इसमें श्री अकाल तख्त अमृतसर, श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) और श्री आनंदपुर साहिब शामिल हैं.

अब से इन क्षेत्रों में मीट, शराब और तंबाकू के सेवन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इन गलियारों में सभी होटल और रेस्तरां में नॉनवेज मैन्यू को हटा दिया जाएगा.

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर लिया गया फैसला

इस प्रस्ताव को बीते दिन सोमवार को श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया. यह विशेष सत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किया जा रहा है. 

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सभी मंत्रियों और विधायकों ने श्री गुरु साहिब की शिक्षाओं, संदेशों और कुर्बानी को याद किया. इस दौरान उनके शिष्य भाई मति दास जी. भाई सति दास जी और भाई दयाला जी को भी याद किया गया.

तीन गलियारे को पवित्र दर्जा प्राप्त

सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम भगवंत मान ने सदन को संबोधित करते हुए, तीन तख्तों के आध्यात्मिक गलियारों को पवित्र नगरी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों और मंत्रियों ने सर्वसम्मित से पारित कर दिया.

आपको बता दें कि, यह तीनों गलियारे पहले से ही पवित्र स्थल थे, जहां मांस, तंबाकू और शराब की बिक्री या सेवन नहीं किया जाता है. पहले ये व्यवस्था संगतों द्वारा बनाई गई थी, लेकिन अब पंजाब की सरकार ने इन क्षेत्रों को आधिकारिक रूप से पवित्र नगरी का दर्जा दे दिया है.

सीएम मान ने कहा कि, अब से इन सूबों के लिए विकास, साफ-सफाई, सुरक्षा और बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार की तरफ से विशेष बजट पारित किया जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 25 Nov 2025 12:34 PM (IST)
Guru Tegh Bahadur Bhagwant Maan PUNJAB

Frequently Asked Questions

क्या ये स्थान पहले से पवित्र नहीं थे?

ये स्थान पहले से ही पवित्र माने जाते थे और यहां मांस, तंबाकू और शराब की बिक्री या सेवन नहीं होता था। यह व्यवस्था पहले संगत द्वारा बनाई गई थी, जिसे अब सरकार ने आधिकारिक दर्जा दिया है।

