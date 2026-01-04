अमेरिकी ज्योतिषी जिल एम. जैक्सन की चेतावनी: 2026 में नौकरियां जाएंगी, भूकंप और युद्ध का खतरा!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Jill M. Jackson Predictions 2026: अमेरिकी ज्योतिषी जिल एम. जैक्सन ने वर्ष 2026 के लिए भविष्यवाणी की है. बता दें कि, उन्होंने 2 बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष का खिताब भी जीता है. अपनी चेतावनी में उन्होंने आर्थिक उथल-पुथल के साथ नौकरी भरी संख्या में छंटनी और स्थानांतरण की भविष्यवाणी की है.

अमेरिका की जानी-मानी ज्योतिषी और लेखिका जिल एम. जैक्सन ने साल 2026 के लिए कई चिंताजनक भविष्यवाणियां की हैं. उन्होंने चेतावनी जाहिर करते हुए बताया कि आने वाले 12 महीनों में आर्थिक उथल-पुथल, प्राकृतिक आपदाएं, वैश्विक युद्ध और अलौकिक जीवन के संपर्क की घटना देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं उन्होंने 2026 के लिए क्या चेतावनी दी है?

आर्थिक अस्थिरता के साथ नौकरियों में हानि

अमेरिकन भविष्यवक्ता जैक्सन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारी अस्थिरता के खतरे पर जोर देते हुए बताया है कि, कई अमेरिकन नागरिक अपनी नौकरियां गवां सकते हैं और उन्हें दीर्घकालिक घरों को छोड़कर पलायन का सामना करना पड़ सकता है.

उन्होंने बताया कि, मुझे बहुत अधिक उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है. यह वर्ष रोलर कोस्टर की तरह होगा. सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि, साल 2026 में और अधिक लोग अपनी नौकरियां खो देंगे.

भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं में तेजी

अमेरिकन ज्योतिषीय ने यूएसए के लिए प्राकृतिक आपदा को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि, अमेरिका के पश्चिमी तट और एशिया के कुछ हिस्सों में भूकंपीय गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी.

इन भूकंपों के कारण बड़े स्तर पर जलप्रलय की घटना देखने को मिल सकती है, जिससे खतरनाक बाढ़ की स्थिति बनेगी. हमें इसके लिए तैयार रहने पड़ेगा.

साल 2026 वैश्विक युद्ध की शुरुआत

जैक्सन ने भविष्यवाणी की है कि, रूस-यूक्रेन युद्ध समेत वैश्विक संघर्षों की शुरुआत कई सालों तक जारी रहेंगे, हालांकि वेनेजुएला में संकट की स्थिति 2026 के मध्य तक कम हो जाएगी. उन्होंने बताया कि, ये संघर्ष सत्ता के शासक धन और नियंत्रण के लिए कर रहे हैं.

साल 2026 में शेयर मार्केट में अस्थिरता

जैक्सन ने अपनी भविष्यवाणी में ये भी दावा किया कि, साल 2026 में शेयर मार्केट में अस्थिरता बढ़ेगी. जबकि क्रिप्टोकरेंसी में कुछ कॉइन में भारी बढ़ोतरी तो कुछ में गिरावट देखने को मिल सकती है. उन्होंने कहा कि, बड़े स्तर पर लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, जिससे कारण बेरोजगारी दर में वृद्धि हो सकती है.

दुनियाभर में भूकंपीय घटनाओं में वृद्धि

अमेरिकन भविष्यवक्ता जैक्सन ने बताया कि, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत दुनिया भर में भूकंपीय घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है. उन्होंने कैरिबियन, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के द्वीपों के लिए बाढ़ के खतरे का भी अनुमान जताया है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:

जिल एम. जैक्सन कौन हैं?

जिल एम. जैक्सन मिसिसिपी की एक अमेरिकन मानसिक माध्यम और आध्यात्मिक गुरु हैं. उन्हें 2 बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ मानसिक माध्यम का खिताब मिल चुका है.

साल 2026 के लिए जैक्सन ने क्या भविष्यवाणियां की हैं?

आर्थिक उथल-पुथल के साथ नौकरी भरी संख्या में छंटनी और स्थानांतरण की भविष्यवाणी की है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.