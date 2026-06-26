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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmbubachi Mela: मां कामाख्या के कपाट बंद होते ही क्यों लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी? जानिए इसके पीछे का सच

Ambubachi Mela: मां कामाख्या के कपाट बंद होते ही क्यों लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी? जानिए इसके पीछे का सच

Ambubachi Mela 2026: अम्बुबाची में कामाख्या मंदिर 3 दिन बंद रहता है, जो देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है. इस दौरान खेती वर्जित है और चौथे दिन भक्तों को पवित्र लाल वस्त्र (अम्बुबाची वस्त्र) मिलता है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 26 Jun 2026 07:05 AM (IST)
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Ambubachi Mela: पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक, अम्बुबाची मेला हर साल जून के महीने में असम के गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है. इस उत्सव के दौरान तीन दिनों के लिए माता के कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं.

इस दौरान सबसे हैरान और अचंभित करने वाली घटना जो सामने आती है, वह है मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक तीन दिनों के लिए लाल हो जाना. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह गहरी आस्था का विषय है, वहीं विज्ञान जगत के लिए यह हमेशा से कौतूहल का केंद्र रहा है. आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक मान्यता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूरा सच.

पौराणिक मान्यता: माता का मासिक धर्म और सती का अंग

सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कामाख्या शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से सबसे मुख्य माना जाता है. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के टुकड़े किए थे, तब इस स्थान पर माता सती की 'योनि' (गर्भ) गिरी थी.


Ambubachi Mela: मां कामाख्या के कपाट बंद होते ही क्यों लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी? जानिए इसके पीछे का सच

धार्मिक आस्था: ऐसा माना जाता है कि अम्बुबाची मेले के दौरान माता कामाख्या अपने वार्षिक मासिक धर्म (Menstruation Cycle) के चक्र में होती हैं. इसी वजह से तीन दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है. भक्तों का विश्वास है कि माता के मासिक धर्म के कारण ही इन तीन दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी तरह से लाल हो जाता है.

तीसरे दिन के बाद जब कपाट खुलते हैं, तो भक्तों को प्रसाद के रूप में 'अम्बुबाची वस्त्र' (एक लाल रंग का गीला कपड़ा) दिया जाता है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: क्या कहता है विज्ञान?

जहां एक तरफ करोड़ों भक्तों की आस्था इस घटना को दिव्य मानती है, वहीं भूवैज्ञानिकों (Geologists) और वैज्ञानिकों ने इस पानी के लाल होने के पीछे एक व्यावहारिक और प्राकृतिक कारण खोजा है.

वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का लाल होना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक भौगोलिक और प्राकृतिक प्रक्रिया है:

सोनमुखी मिट्टी और सिंदूरिया चट्टानें: कामाख्या मंदिर जिस 'नीलांचल पहाड़ी' पर स्थित है, वहाँ की मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड (Iron Oxide) और सिंदूरिया (Vermilion) तत्व पाए जाते हैं.

मानसून और भू-क्षरण (Soil Erosion): जून के महीने में असम में भारी मानसूनी बारिश होती है. जब बारिश का पानी पहाड़ी की दरारों से होता हुआ और इन खास चट्टानों व मिट्टी को काटता हुआ नीचे ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलता है, तो मिट्टी के क्षरण के कारण नदी का पानी गहरा लाल या मटमैला लाल दिखाई देने लगता है.

माइक्रोस्कोपिक एल्गी (Algae): कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस मौसम में नदी के पानी में कुछ खास तरह के लाल रंग के शैवाल (Algae) की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पानी का रंग बदला हुआ नजर आता है.

Ambubachi Mela: मां कामाख्या के कपाट बंद होते ही क्यों लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी? जानिए इसके पीछे का सच

अम्बुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का लाल होना आस्था और प्रकृति का एक अनूठा संगम है. जहां विज्ञान इसे मानसून के कारण मिट्टी और खनिजों के बहने की एक स्वाभाविक भौगोलिक घटना मानता है, वहीं सनातन संस्कृति में इसे प्रकृति और स्त्री शक्ति के उत्सव (Periods/Fertility) के रूप में देखा जाता है. यही कारण है कि यह स्थान आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 26 Jun 2026 07:05 AM (IST)
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Kamakhya Temple Ambubachi Mela 2026 Brahmaputra River Red Water Guwahati Shaktipeeth
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