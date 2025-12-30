हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मभैरव बाबा के दरबार में अचानक आया काला कुत्ता, दो पैरों पर नाचता देख भक्त रह गए दंग, देखें वायरल वीडियो!

भैरव बाबा के दरबार में अचानक आया काला कुत्ता, दो पैरों पर नाचता देख भक्त रह गए दंग, देखें वायरल वीडियो!

Bhairav ​​Baba: भैरव बाबा के मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी, जो भक्तों के बीच चमत्कार का मिसाल बन गई है. जबकि मंदिर में मौजूद बुजुर्ग भक्तों ने इसे भैरव बाबा की लीला बताया.  तो देखें वायरल वीडियो.

By : निशात अंजुम | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

Bhairav ​​Baba: भैरव बाबा के दरबार में घटी अद्भुत और रहस्यमयी घटना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जो भक्तों के बीच आस्था, भक्ति और चमत्कार का मिसाल बन गई है. जिस समय यह घटना घटी है, उस समय दरबार में मौजूद हर भक्त की आंखें खुली-खुली रह गईं और वातावरण “जय भैरव बाबा” के जयकारों से गूंज उठा.

कहा जाता है कि जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां भगवान अपने किसी न किसी रूप में आकार भक्तों को अपने होने का एहसास दिलाते हैं. ऐसा ही अनुभव भैरव बाबा के दरबार में देखने को मिला. 

यह घटना एक सामान्य पूजा अर्चना के दौरान हुई. मंदिर में रोज की तरह भोर के समय आरती चल रही थी. पुजारी मंत्र जाप कर रहे थे. ढोल-नगाड़ों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी और भक्त ध्यान में डूबे भैरव बाबा का नाप जप कर रहे थे.

तभी अचानक मंदिर के मुख्य दरवाजे से एक काला कुत्ता मंदिर के अंदर जाता दिखाई दिया. वैसे तो कुत्ते को मंदिर में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती. जैसे ही वह काला कुत्ता गर्भगृह के सामने पहुंचा, उसने किसी सामान्य जानवर की तरह इधर-उधर देखने के बजाय सीधे भैरव बाबा की मूर्ति की ओर देखा. उसकी आंखों में न हताशा थी और न ही भय, बल्कि एक अजीब सी शांति साफ झलक रही थी. 

कुछ ही देर में वह कुत्ता मंदिर के बीचो-बीच रुक गया और फिर अचानक भैरव बाबा के सामने दो पैरों पर खड़े होकर ताल की लय में हिलने-डुलने लगा, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह नृत्य कर रहा है.

यह नजारा इतना अप्रत्याशित था कि पल भर के लिए सब कुछ थम सा गया. आरती की थाली हाथों में थमी रह गई, मंत्रोच्चारण रुक गया, और हर नजर उसी काले कुत्ते पर टिक गई. भक्तों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा. कुछ लोग तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या यह सच है, जबकि मंदिर में मौजूद कई बुजुर्ग भक्तों ने इसे भैरव बाबा की लीला बताया. 

बाबा भैरव कौन है?

भैरव बाबा भगवान शिव के उग्र और रौद्र अवतार हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ 'भय का हरण करने वाले' या 'भयंकर' होता है; वे काल (समय) के स्वामी, नगर रक्षक और बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाले देवता माने जाते हैं. 

भैरव बाबा की पूजा कैसे की जाती है?

भैरव बाबा की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें. धुले साफ कपड़े पहन लें; लाला या काला वस्त्र धारण करना सबसे शुभ माना जाता है. घर के किसी शांत और पवित्र स्थान पर लकड़ी की चौकी पर लाला कपड़ा बिछाएं. चौकी पर भगवान कालभैरव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें.

भगवान को फूल (गेंदा), माला, चंदन, चावल, जनेऊ, बेलपत्र, फल, मिठाई, पान, नारियल, पंचामृत, उड़द और सरसों का तेल अर्पित करें। 'ॐ कालभैरवाय नमः' या 'ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं' मंत्र का जाप करें (108 बार)। उसके बाद आरती करें, फिर जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ मांगे.

भैरव बाबा की पूजा करने से कष्ट दूर हो जाते हैं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भैरव बाबा की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां, भय, रोग, मानसिक तनाव, कानूनी बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं; साहस, सुरक्षा और समृद्धि मिलती है; और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे व्यक्ति को हर मुश्किल से निजात और सही दिशा मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 30 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Tags :
Bhairav Baba VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
Advertisement

वीडियोज

Astrology Predictions: 2026 में डूबेगा पैसा या बनेगा सोना? स्टॉक मार्केट पर Y Rakhi की भविष्यवाणी
Astrology Predictions 2026: विनाश या विकास..कैसा रहेगा साल 2026? सुनिए क्या बोलीं Y Rakhi | ABP News
Astrology Predictions 2026: 2026 में दुनिया हो जाएगी खत्म? Dr. Y Rakhi की बड़ी चेतावनी | New Year
बंगाल में प्रवासी मजदूरों पर अत्याचार का उठाया मुद्दा - Adhir Ranjan ने | West Bangal
Kolkata News: महिलाओं की सुरक्षा पर अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा... | Breaking | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
क्रिकेट
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
जनरल नॉलेज
Happy New Year 2026: इन देशों में 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता नया साल, देख लें लिस्ट
इन देशों में 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता नया साल, देख लें लिस्ट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget