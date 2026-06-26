Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए कठुआ पुलिस ने यात्रा रूट और प्रमुख रिसेप्शन सेंटर्स पर जवानों की तैनाती का एक बड़ा 'ट्रायल रन' (मॉक ड्रिल) किया.

इस पूरी तैयारी की कमान खुद कठुआ की एसएसपी मोहिता शर्मा संभाल रही हैं. उन्होंने न केवल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, बल्कि जमीन पर तैनात जवानों और अधिकारियों से बात कर उनकी ऑपरेशनल तैयारी को भी परखा.

ग्राउंड जीरो पर तैयारियों की समीक्षा

दौरे के दौरान एसएसपी मोहिता शर्मा ने उन संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगहों का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां से यात्रा को गुजरना है:

लखनपुर रिसेप्शन सेंटर: यह जम्मू-कश्मीर का प्रवेश द्वार है. यहाँ तीर्थयात्रियों की सुविधा, वेरिफिकेशन प्रक्रिया और सुरक्षा जांच के इंतजामों को परखा गया ताकि यात्रियों को कम से कम समय लगे और अव्यवस्था न हो.

यह जम्मू-कश्मीर का प्रवेश द्वार है. यहाँ तीर्थयात्रियों की सुविधा, वेरिफिकेशन प्रक्रिया और सुरक्षा जांच के इंतजामों को परखा गया ताकि यात्रियों को कम से कम समय लगे और अव्यवस्था न हो. मोगा लंगर साइट: श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन के इस प्रमुख केंद्र पर सुरक्षा घेरे के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं (लॉजिस्टिक्स) की समीक्षा की गई.

ऑन-ड्यूटी जवानों को निर्देश, एसएसपी ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों से सीधा संवाद किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन बेहद सख्ती से हो, लेकिन श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता और विनम्रता होनी चाहिए.

इस साल सुरक्षा में क्या है नया?

2026 की इस यात्रा को एक 'हाई-टेक' सुरक्षा ग्रिड से कवर किया गया है. पुलिस ने इस बार केवल जवानों की संख्या बढ़ाने पर जोर नहीं दिया, बल्कि आधुनिक उपकरणों को भी रणनीति का हिस्सा बनाया है:

आसमान से सुरक्षा: एंटी-ड्रोन सिस्टम

यात्रा रूट का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर और नेशनल हाईवे के करीब है, इसलिए किसी भी हवाई या रिमोट-कंट्रोल खतरे से निपटने के लिए पहली बार इतने व्यापक स्तर पर एंटी-ड्रोन तकनीक को तैनात किया गया है.

बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड

हाईवे और रेलवे स्टेशन: नेशनल हाईवे और महत्वपूर्ण रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रहेगी.

नेशनल हाईवे और महत्वपूर्ण रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रहेगी. बॉर्डर बेल्ट की नाकेबंदी: पारंपरिक घुसपैठ के रास्तों को भारी तैनाती के जरिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है.

एजेंसियों का आपसी तालमेल

जम्मू-कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और नागरिक प्रशासन (Civil Administration) मिलकर काम कर रहे हैं. इस तालमेल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मौसम खराब होने या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सकेगा.

तीर्थयात्रियों पर इसका क्या असर होगा?

आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस साल अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है, तो इन पुख्ता इंतजामों के मायने आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं:

तनावमुक्त यात्रा: बहुस्तरीय सुरक्षा और तकनीक के कारण पूरा रूट एक 'सुरक्षित ज़ोन' में तब्दील हो चुका है, जिससे श्रद्धालु बिना किसी डर के यात्रा कर सकेंगे.

प्रशासनिक सहयोग: जगह-जगह हेल्प डेस्क और मुस्तैद जवान हर मोड़ पर यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं.

यात्रियों के लिए सलाह: सख्त चेकिंग के मद्देनजर यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपने साथ सभी जरूरी और वैध दस्तावेज (जैसे यात्रा परमिट, आधार या अन्य आईडी प्रूफ) जरूर रखें और सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करें.

कठुआ पुलिस का यह व्यापक ट्रायल रन केवल एक सुरक्षा अभ्यास नहीं है, देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को यह भरोसा दिलाना है कि प्रशासन उनकी सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. तकनीक अपग्रेडेशन और जमीन पर सख्त पहरेदारी के समन्वय से इस साल एक 'शून्य-चूक' (Zero-Error) सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया है.

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