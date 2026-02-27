हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी व्रत आज, कल इस समय में करें पारण, पूजा होगी सफल

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी व्रत आज, कल इस समय में करें पारण, पूजा होगी सफल

Amalaki Ekadashi 2026 Vrat Paran: 27 फरवरी को आज सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान योग में आमलकी एकादशी का व्रत रखा गया है. कल 28 फरवरी को द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा. जानें पारण का समय और विधि.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Feb 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

Amalaki Ekadashi 2026 Vrat Paran: फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी या रंगभरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन विशेषरूप से भगवान विष्णु, आवंला वृक्ष और शिव-पार्वती की पूजा की जाती है. आज 27 फरवरी 2026 को भक्तों ने आमलकी एकादशी का व्रत-पूजन किया है.

आज 27 फरवरी को आमलकी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग का दुर्लभ संयोग भी बना है. यदि आपने भी आज आमलकी एकादशी का व्रत रखा है तो यह जान लीजिए कि, कल 28 फरवरी को कितने बजे और कैसे व्रत का पारण किया जाएगा. किसी भी व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए सही समय और विधि से पारण (व्रत खोलना) करना अत्यंत आवश्यक होता है.

आमलकी एकादशी व्रत पारण टाइम (Amalaki Ekadashi 2026 Paran Time)

आमलकी एकादशी व्रत का पारण शनिवार, 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा. पारण के लिए सुबह 06 बजकर 47 मिनट से 09 बजकर 06 मिनट तक का समय रहेगा. इस समय के भीतर पारण जरूर कर लें. इस बात का भी ध्यान रखें कि, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना जरूरी होता है. साथ ही हरि वासर समाप्त होने के बाद सुबह एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए.

एकादशी व्रत पारण की विधि (Amalaki ekadashi Vrat Paran Vidhi)

स्नान और ध्यान- 28 फरवरी को द्वादशी तिथि पर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें.

श्रीहरि की पूजा- स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं और फिर भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर फल, फूल व तुलसी दल आदि अर्पित कर पूजा करें.

दान- पारण से पहले ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा या सीधा (कच्चा अनाज) अवश्य दें. इसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए.

आंवले का सेवन- आमलकी एकादशी व्रत पारण में आंवले का फल ग्रहण करना या भगवान को अर्पित किया भोग खाना शुभ माना जाता है

सात्विक भोजन- एकादशी व्रत खोलने के बाद भी इस दिन सात्विक और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर करें पीले चंदन, तुलसी और शंख का उपाय, चमकेगा भाग्य
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 27 Feb 2026 12:08 PM (IST)
Sponsored Links by Taboola
