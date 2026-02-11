हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आमलकी एकादशी 2026: 27 फरवरी को व्रत, आयुष्मान समेत शुभ योग में मिलेगी विष्णु-लक्ष्मी की कृपा?

Amalaki Ekadashi 2026: हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार, 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन आमलकी एकादशी का व्रत है. आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और योग से जुड़ी जरूरी जानकारी?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 11 Feb 2026 04:07 PM (IST)
Amalaki Ekadashi 2026: हिंदू वैदिक पंचांग के मुताबिक, 27 फरवरी 2026, शुक्रवार के दिन आमलकी एकादशी है, यह त्योहार हर साल फाल्गुन माह के शक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है.

इस दिन जग के नाथ भगवान जगदीश और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इसके साथ ही इस दिन वैष्णव समुदाय के अनुयायी और सामान्य भक्त जन एकादशी व्रत का पालन करते हैं. 

Kumbh Sankranti 2026: कुंभ संक्रांति पर ये 5 काम भूलकर भी न करें! जानें अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय?

धार्मिक मान्यता है कि, आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और योग से जुड़ी जरूरी जानकारी?

आमलकी एकादशी 2026 (Amalaki Ekadashi 2026 Date)

हिंदू वैदिक पंचांग के मुताबिक, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को देर रात 12 बजकर 33 मिनट पर शुरू होगी और 27 फरवरी को रात 10 बजकर 32 मिनट पर एकादशी तिथि के दिन समाप्त होगी. इस तरह 27 फरवरी को आमलकी एकादशी मनाई जाएगी. 

आमलकी एकादशी व्रत पारण समय

शुक्रवार 27 फरवरी को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. वहीं शनिवार 28 फरवरी को आमलकी एकादशी का पारण होगा. वही आमलकी एकादशी के पारण का समय 07 बजे से लेकर सुबह 9 बजकर 19 मिनट के मध्य किया जाएगा. 

आमलकी एकादशी शुभ योग

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के मौके पर आयुष्मान समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने के से मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी. उनकी कृपा से जीवन में व्यापत सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलने के साथ जीवन में खुशियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

आयुष्मान योग का शुभ संयोग शाम 07 बजकर 44 मिनट तक है. इसके अलावा आमलकी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि और भद्रावास योग का संयोग बन रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 11 Feb 2026 04:07 PM (IST)
Lord Vishnu Amalaki Ekadashi #ekadashi Ekadashi 2026
Embed widget