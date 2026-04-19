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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को भेजें ढेरों शुभकामनाएं, सोना-चांदी से चमके आपका जीवन

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को भेजें ढेरों शुभकामनाएं, सोना-चांदी से चमके आपका जीवन

Akshaya Tritiya 2026 Wishes: 19 अप्रैल को आज अक्षय तृतीया है. इस खास अवसर पर अपनों को ये शानदार शुभकामनाएं संदेश भेजकर उनके अक्षय सुख-समृद्धि की कामना करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 19 Apr 2026 06:30 AM (IST)
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Akshaya Tritiya 2026 Wishes: आज अक्षय तृतीया है. अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग की उन दुर्लभ तिथियों में से एक मानी जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने उच्च प्रभाव में माने जाते हैं, इसलिए इस दिन किए गए शुभ कार्यों के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर दान, जप, तप और निवेश का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसे अक्षय फल देने वाला दिन कहा गया है. अर्थात इस दिन किए गए पुण्य और प्रयास लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम देते हैं.

यही कारण है कि लोग इस दिन सोना-चांदी खरीदने के साथ-साथ जल से भरे घड़े, अन्न और वस्त्र का दान भी करते हैं, यह दिन सिर्फ परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे नई शुरुआत का दिन कहा जाता है. अक्षय तृतीया पर परशुराम जी का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी संग विष्णु जी की पूजा भी की जाती है. अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अपनों को ये शानदार मैसेज भेजकर इस पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं. 

अक्षय रहे सुख आपका
अक्षय रहे धन आपका
अक्षय रहे प्रेम आपका
अक्षय रहे स्वास्थ्य आपका
अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं 

आपके घर पर हर सुबह मां लक्ष्मी का आगमन हो,
परेशानियां न आएं कभी जीवन में, दुखों का गमन हो
शुभ अक्षय तृतीया
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को भेजें ढेरों शुभकामनाएं, सोना-चांदी से चमके आपका जीवन

सोने सा चमकता रहे आपका सौभाग्य
चांदी की चमक जीवन में लाए खुशियों की बहार
शुभ हो आपका अक्षय तृतीया का त्योहार
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को भेजें ढेरों शुभकामनाएं, सोना-चांदी से चमके आपका जीवन

दिनों दिन बढ़ता जाए आपका व्यापार
परिवार में बना रहे अटूट प्रेम व्यवहार
धन से झोली भरा रहे और पैसों की हो जाए बौछार
अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को भेजें ढेरों शुभकामनाएं, सोना-चांदी से चमके आपका जीवन

अक्षय तृतीया का दिन लाए खुशियों की बहार
जीवन में कभी न हो धन-समृद्धि की कमी इस बार
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को भेजें ढेरों शुभकामनाएं, सोना-चांदी से चमके आपका जीवन

समृद्धि व सिद्धी का यह पर्व आप सभी के 
जीवन में अपार सुख, सौभाग्य और उत्तम 
स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है
हैप्पी अक्षय तृतीया 2026
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को भेजें ढेरों शुभकामनाएं, सोना-चांदी से चमके आपका जीवन

अक्षय तृतीया लाए आपके जीवन में सफलता की नई शुरुआत
हर दिन हो शुभ और हर क्षण मंगलमय
शुभ अक्षय तृतीया
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को भेजें ढेरों शुभकामनाएं, सोना-चांदी से चमके आपका जीवन

जीवन में सफलता आपके कदम चूमे,
धन का लगे अंबार, मिले अपनों का प्यार,
ऐसा हो आपके लिए अक्षय तृतीया का त्योहार
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को भेजें ढेरों शुभकामनाएं, सोना-चांदी से चमके आपका जीवन

 

 

 

Akshaya Tritiya 2026 Live: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को, सोना-चांदी खरीदने का मुहूर्त, उपाय, पूजा विधि पूरी जानकारी देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Apr 2026 06:30 AM (IST)
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Akshaya Tritiya 2026 Akha Teej 2026
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