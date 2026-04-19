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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Tritiya 2026: बैंक की छुट्टी में भी नहीं रुकेगी लक्ष्मी कृपा, अक्षय तृतीया पर अपनाएं निवेश का यह तरीका

Akshaya Tritiya 2026: बैंक की छुट्टी में भी नहीं रुकेगी लक्ष्मी कृपा, अक्षय तृतीया पर अपनाएं निवेश का यह तरीका

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना या निवेश परंपरा के अनुसार समृद्धि को बढ़ावा देने वाला माना जाता है. रविवार होने के कारण बैंक की छुट्टी में आप डिजिटल माध्यमों से निवेश कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Apr 2026 12:01 PM (IST)
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Akshaya Tritiya 2026: दिवाली के बाद, अक्षय तृतीया ऐसा अवसर है, जब वास्तव में सोना लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन जाता है. हिंदू पंचांग (Panchang) के वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला यह त्योहार नई शुरुआत, समृद्धि और आशा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन को अबूझ मुहूर्त होने के कारण इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन शुरू किया हर कार्य समृद्धि का संकेत होता है.  

अक्षय शब्द का अर्थ ही है ‘कभी न घटने वाला’ और वह जो समय के साथ निरंतर बढ़ता और समृद्धि लाता है. यही कारण है कि यह दिन सौभाग्य, समृद्धि और दीर्घकालिक सफलता से जुड़ा हुआ है. इस साल अक्षय तृतीया रविवार, 19 अप्रैल 2026 को है. रविवार का दिन होने के कारण आज बैंक में अवकाश है, लेकिन आज अक्षय तृतीया भी है. अक्षय तृतीया पर कई लोग भौतिक रूप से सोना खरीदने के बजाय निवेश भी करते हैं. लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, क्या बैंक की छुट्टी के कारण इस शुभ अवसर का लाभ नहीं मिल पाएगा? क्या निवेश करने वाले लोग उन्नति या समृद्धि का लाभ नहीं उठा पाएंगे?

अगर आपने मन में भी ऐसा ही सवाल है तो इसकी जवाब है- आपको इस अक्षय तृतीया लाभ, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा बिल्कुल मिलेगी, बस तरीका बदलना होगा. आज के डिजिटल दौर में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे ही अक्षय तृतीया के दिन धन निवेश कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. इन ऑनलाइन तरीकों को अपनाकर आप अक्षय तृतीया पर निवेश कर भविष्य में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि पा सकते हैं.

Akshaya Tritiya 2026: क्या अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना जरूरी, जानें

डिजिटल गोल्ड- सबसे आसान और लोकप्रिय विकल्प

अक्षय तृतीया पर शुभता के साथ ही दीर्घकालिक और उत्तम लाभ के लिए सोना खरीदना बेहतर विकल्प माना जाता है. डिजिटल समय में लोग डिजिटल गोल्ड की खरीदारी पर अधिक रुचि दिखाते हैं, इसका कारण यह है कि, डिजिटल गोल्ड पर मेकिंग चार्ज नहीं लगता और इसके गुम या चोरी होने का डर भी नहीं रहता है. अगर आप अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदना चाहते हैं, लेकिन बाजार या बैंक बंद है तो, डिजिटल तरीका अपनाएं. मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप कुछ ही मिनटों में शुद्ध सोना खरीद सकते हैं. यह सुरक्षित भी होता है और बाद में इसे फिजिकल गोल्ड में भी बदला जा सकता है. अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदना भी शुभ माना जाता है.

म्यूचुअल फंड और SIP

निवेश के लिए म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा विकल्प है. अक्षय तृतीया पर लोग SIP (Systematic Investment Plan) शुरू करते हैं. यह एक लंबी अवधि का निवेश होता है, जो समय के साथ अच्छा रिटर्न दे सकता है. खास बात यह है कि यह पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है. ऐसे में रविवार अवकाश होने के कारण इसका बैंक बंद पर असर नहीं पड़ेगा. हालांकि इन विकल्पों में निवेशों से पहले शर्तों और नियमों को अच्छी तरह से जान लें.

गोल्ड ETF और बॉन्ड

गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आजकल लोकप्रिय है. ये सोने में निवेश का एक आधुनिक तरीका है, जिसमें आप सोना खरीदते नहीं, लेकिन सोने के मूल्य के बराबर आपको लाभ मिलता है.

 ये भी पढ़ें: Akshaya Tritiya 2026: मूलांक अनुसार करें खरीदारी, अक्षय तृतीया पर चार गुना बढ़ेगी धन-समृद्धि!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 19 Apr 2026 12:01 PM (IST)
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Investment SIP Bank Holiday Akshaya Tritiya Digital Gold Gold Shopping Akshaya Tritiya 2026
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