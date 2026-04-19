Akshaya Tritiya 2026: दिवाली के बाद, अक्षय तृतीया ऐसा अवसर है, जब वास्तव में सोना लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन जाता है. हिंदू पंचांग (Panchang) के वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला यह त्योहार नई शुरुआत, समृद्धि और आशा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन को अबूझ मुहूर्त होने के कारण इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन शुरू किया हर कार्य समृद्धि का संकेत होता है.

अक्षय शब्द का अर्थ ही है ‘कभी न घटने वाला’ और वह जो समय के साथ निरंतर बढ़ता और समृद्धि लाता है. यही कारण है कि यह दिन सौभाग्य, समृद्धि और दीर्घकालिक सफलता से जुड़ा हुआ है. इस साल अक्षय तृतीया रविवार, 19 अप्रैल 2026 को है. रविवार का दिन होने के कारण आज बैंक में अवकाश है, लेकिन आज अक्षय तृतीया भी है. अक्षय तृतीया पर कई लोग भौतिक रूप से सोना खरीदने के बजाय निवेश भी करते हैं. लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, क्या बैंक की छुट्टी के कारण इस शुभ अवसर का लाभ नहीं मिल पाएगा? क्या निवेश करने वाले लोग उन्नति या समृद्धि का लाभ नहीं उठा पाएंगे?

अगर आपने मन में भी ऐसा ही सवाल है तो इसकी जवाब है- आपको इस अक्षय तृतीया लाभ, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा बिल्कुल मिलेगी, बस तरीका बदलना होगा. आज के डिजिटल दौर में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे ही अक्षय तृतीया के दिन धन निवेश कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. इन ऑनलाइन तरीकों को अपनाकर आप अक्षय तृतीया पर निवेश कर भविष्य में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि पा सकते हैं.

Akshaya Tritiya 2026: क्या अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना जरूरी, जानें

डिजिटल गोल्ड- सबसे आसान और लोकप्रिय विकल्प

अक्षय तृतीया पर शुभता के साथ ही दीर्घकालिक और उत्तम लाभ के लिए सोना खरीदना बेहतर विकल्प माना जाता है. डिजिटल समय में लोग डिजिटल गोल्ड की खरीदारी पर अधिक रुचि दिखाते हैं, इसका कारण यह है कि, डिजिटल गोल्ड पर मेकिंग चार्ज नहीं लगता और इसके गुम या चोरी होने का डर भी नहीं रहता है. अगर आप अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदना चाहते हैं, लेकिन बाजार या बैंक बंद है तो, डिजिटल तरीका अपनाएं. मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप कुछ ही मिनटों में शुद्ध सोना खरीद सकते हैं. यह सुरक्षित भी होता है और बाद में इसे फिजिकल गोल्ड में भी बदला जा सकता है. अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदना भी शुभ माना जाता है.

म्यूचुअल फंड और SIP

निवेश के लिए म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा विकल्प है. अक्षय तृतीया पर लोग SIP (Systematic Investment Plan) शुरू करते हैं. यह एक लंबी अवधि का निवेश होता है, जो समय के साथ अच्छा रिटर्न दे सकता है. खास बात यह है कि यह पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है. ऐसे में रविवार अवकाश होने के कारण इसका बैंक बंद पर असर नहीं पड़ेगा. हालांकि इन विकल्पों में निवेशों से पहले शर्तों और नियमों को अच्छी तरह से जान लें.

गोल्ड ETF और बॉन्ड

गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आजकल लोकप्रिय है. ये सोने में निवेश का एक आधुनिक तरीका है, जिसमें आप सोना खरीदते नहीं, लेकिन सोने के मूल्य के बराबर आपको लाभ मिलता है.

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