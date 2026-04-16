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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Tritiya 2026 पर लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं घर में, तो गरुड़ पुराण का ये उपाय करें?

Akshaya Tritiya 2026 पर लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं घर में, तो गरुड़ पुराण का ये उपाय करें?

Akshaya Tritiya 2026: इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026, रविवार के दिन पड़ रहा है. इस खास मौके पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए गरुड़ पुराण का यह उपाय करें?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Apr 2026 05:00 PM (IST)
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  • अक्षय तृतीया पर जप से सकारात्मकता बढ़ती है, पैसा नहीं बढ़ता।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस दिन किए गए दान, जप और पूजन का फल 'अक्षय' यानी कभी भी खत्म न होने वाला माना जाता है. खास तौर से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा इस दिन अत्यंत फलदायी मानी गई है.

इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026, रविवार के दिन पड़ रहा है. अक्षय तृतीया के मौके पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए गरुड़ पुराण से जुड़ा खास उपाय करने से फायदा मिल सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

गरुड़ पुराण में लक्ष्मी साधना का वास्तविक मतलब

भगवान विष्णु द्वारा बताए गए सिद्धांतों में धन और समृद्धि को मात्र मंत्रों से नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और सदाचार से भी जोड़ा गया है. 

गरुड़ पुराण में साफ-साफ लिखा है कि, 

जहां सच, स्वच्छता और दान का प्रभाव अधिक होता है, मां लक्ष्मी वहीं वास करती हैं.
लालच, आलस्य और अधर्म से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं. 

मतलब साफ है कि, केवल नाम जपना पर्याप्त नहीं है, जीवनशैली भी वैसी होनी चाहिए. 

मां लक्ष्मी के 5 स्वरूप क्या दर्शाते हैं?

मां लक्ष्मी के अलग-अलग स्वरूप जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े होते हैं-

आदिलक्ष्मी
यह मूल शक्ति का प्रतीक है. जीवन में स्थिरता और शांति देती हैं.

धन लक्ष्मी
धन, वैभव और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक

धान्यलक्ष्मी
अन्न, भोजन और पोषण का प्रतिनिधित्व करती हैं. 

गजलक्ष्मी
राजसी सुख, प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक 

वीरलक्ष्मी
साहस, शक्ति और निर्णय क्षमता प्रदान करती हैं. 

सबसे जरूरी बात यह है कि मां लक्ष्मी के नाम ये चमत्कारी नहीं हैं, बल्कि जीवन के अलग-अलग पहलुओं को बैलेंस करने का प्रतीक हैं. 

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अक्षय तृतीया पर कैसे करें जाप?

अक्षय तृतीया के मौके पर अगर आप सच में इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो इसे सही तरीके से जाप करें-

सुबह नहाने के बाद साफ कपड़े पहनें. 
घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. 
चावल (अक्षत) को शुद्धता के तौर पर हाथ में लें. 
एक-एक करके इन 5 नामों का जाप करेंं. 
आखिर में चावल को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा कक्ष में रखें. 

क्या अक्षय तृतीया पर इन उपायों से पैसा डबल हो सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं.

कोई भी शास्त्र यह दावा नहीं करता कि केवल मंत्र जपने से पैसा डबल हो जाएगा. अगर ऐसा होता, तो दुनिया में हर कोई अमीर होता.

लक्ष्मी जी की कृपा का असल मतलब है, 

  • सही अवसर मिलना
  • मेहनत का फल मिलना
  • आर्थिक स्थिरता आना

अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी के इन 5 नामों का जाप करने से सकारात्मक और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ती है.

अगर आप सच में चाहते हैं कि, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से आएं, तो 

  • ईमानदारी के साथ अपना काम करें. 
  • घर को साफ रखें.
  • जरूरतमंदों की मदद करें. 
  • नियमित रूप से पूजा-पाठ करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 16 Apr 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Hinduism Mantra Goddess Laxmi Akshaya Tritiya 2026 Upay 2026

Frequently Asked Questions

क्या अक्षय तृतीया पर मंत्र जाप से पैसा डबल हो सकता है?

नहीं, कोई भी शास्त्र यह दावा नहीं करता कि केवल मंत्र जाप से पैसा डबल हो जाएगा. लक्ष्मी जी की कृपा का अर्थ है सही अवसर मिलना, मेहनत का फल मिलना और आर्थिक स्थिरता आना.

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