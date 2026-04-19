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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Tritiya 2026: आज सोना खरीदने का सबसे सही समय क्या है? जानिए आपके शहर का सटीक शुभ मुहूर्त

Akshaya Tritiya 2026: आज सोना खरीदने का सबसे सही समय क्या है? जानिए आपके शहर का सटीक शुभ मुहूर्त

Akshaya Tritiya 2026: आज यानी 19 अप्रैल 2026 के दिन अक्षय तृतीया का त्योहार देशभर में मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर जानिए अलग-अलग राज्यों में सोना-चांदी (Gold-Silver) खरीदने का शुभ समय क्या है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Apr 2026 09:30 AM (IST)
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  • अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी-विष्णु की पूजा सुख-समृद्धि लाती है।
  • सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक पूजा का पहला मुहूर्त।
  • सोना-चांदी खरीदने के लिए पूरे दिन अबूझ मुहूर्त मान्य है।
  • देशभर में अक्षय तृतीया पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त अलग-अलग हैं।

Akshaya tritiya 2026 gold buying muhurat: 19 अप्रैल 2026, रविवार यानी आज देशभर में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है. यह साल की सबसे शुभ तिथि मानी जाती है. माना जाता है कि, इस दिन किए गए शुभ कार्यों अनंत काल तक शुभ फल प्रदान करते हैं. अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है.

इस दिन आमतौर पर सोना-चांदी खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है. कहा जाता हैं कि, अक्षय तृतीया  पर मूल्यवान धातुओं की खरीदारी से धनधान्य में कई गुना बढ़ोतरी होती है. आइए जानते हैं, इस बार अक्षय तृतीया पर आपके शहर में पूजा और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है?

अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया पर पूजा के लिए सुबह और शाम को दो अलग-अलग मुहूर्त रहने वाले हैं. सुबह 10.49 से लेकर दोपहर 12.20 बजे तक पूजा का पहला मुहूर्त रहने वाला है.

फिर शाम को 06.49 मिनट से लेकर रात 10.57 मिनट तक पूजा के लिए दूसरा सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है. यदि आप ऑफि, दुकान आदि में पूजा करना चाहते हैं, तो शाम 5.50 बजे से लेकर रात 8.06 बजे तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है. 

अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी (Gold-Silver) खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त

अक्षय तृतीया पर आज सुबह 10.49 बजे से लेकर तिथि समाप्त होने तक यानी 20 अप्रैल की सुबह करीब 5.51 से 7.27  का समय बेहद शुभ रहने वाला है. अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, ऐसे में पूरे दिन सोने-चांदी की खरीदारी कर सकते हैं. 

बात की जाए सबसे सही टाइमिंग कि तो,

  • सुबह 10.49 बजे से लेकर 12.20 दोपहर तक
  • दोपहर 1.58 बजे से लेकर 3.35 दोपहर तर (शुभ चौघाड़िया मुहूर्त)
  • शाम 5 के बाद से लेकर रात 9 बजे तक भी खरीदारी कर सकते हैं. 

अक्षय तृतीया 2026 पर राज्य अनुसार सोना-चांदी खरीदने की टाइमिंग

राज्य/क्षेत्र सामान्य खरीदारी समय फॉलो क्या किया जाता है
दिल्ली  10:49 AM – 3:30 PM अभिजीत मुहूर्त और दिन का शुभ समय
उत्तर प्रदेश  10:49 AM – 3:30 PM अभिजीत मुहूर्त और दिन का शुभ समय
बिहार  10:49 AM – 3:30 PM अभिजीत मुहूर्त और दिन का शुभ समय
राजस्थान 11:00 AM – 4:00 PM चौघड़िया और शुभ काल
मध्य प्रदेश 11:00 AM – 4:00 PM चौघड़िया और शुभ काल
महाराष्ट्र 11:00 AM – 4:00 PM चौघड़िया और शुभ काल
गुजरात 9:30 AM – 12:30 PM, 1:30 PM – 5:00 PM चौघड़िया (लाभ, अमृत)
पंजाब 9:30 AM – 12:30 PM, 1:30 PM – 5:00 PM चौघड़िया (लाभ, अमृत)
हरियाणा 11:00 AM – 3:00 PM दिन का शुभ समय 
पश्चिम बंगाल 12:00 PM – 5:00 PM पूजा के बाद खरीदारी
ओडिशा 12:00 PM – 5:00 PM पूजा के बाद खरीदारी
तमिलनाडु 10:49 AM – 1:00 PM उदय तिथि और सुबह का शुभ समय
कर्नाटक 10:49 AM – 1:00 PM उदय तिथि और सुबह का शुभ समय
केरल 10:49 AM – 2:00 PM मंदिर दर्शन के बाद खरीदारी
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 11:00 AM – 3:00 PM शुभ लग्न और दिन का समय
 

अक्षय तृतीया पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का मुहूर्त (चर-लाभ-अमृत)- सुबह 10 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12.20 मिनट तक
  • दोपहर का मुहूर्त (शुभ)- दोपहर 01 बजे से लेकर दोपहर 03 बजकर 35 मिनट तक का समय 
  • शाम का मुहूर्त (शुभ-अमृत-चर) शाम 06 बजकर 49 मिनट से रात 10 बजकर 57 मिनट तक
  • रात का मुहूर्त (लाभ) रात 01 बजकर 43 मिनट से देर रात 03 बजकर 05 मिनट तक का समय
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 19 Apr 2026 09:30 AM (IST)
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