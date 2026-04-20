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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Tritiya 2026: क्या 20 अप्रैल को भी है अक्षय तृतीया, आज भी खरीद सकते हैं सोना?

Akshaya Tritiya 2026: क्या 20 अप्रैल को भी है अक्षय तृतीया, आज भी खरीद सकते हैं सोना?

Akshaya Tritiya 2026: वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि 20 अप्रैल सुबह 07:27 तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार सोमवार को भी अक्षय तृतीया मनाया जाएगा और आज सोना खरीदने के योग भी रहेंगे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 12:57 AM (IST)
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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया का त्योहार रविवार, 19 अप्रैल को मनाया गया है. पूजा-पाठ और दान आदि के साथ ही लोगों ने शुभता और संपन्नता के लिए खरीदारी और निवेश भी किए. लेकिन लोगों के बीच ऐसी चर्चा है कि, अक्षय तृतीया का त्योहार 20 अप्रैल 2026 को भी मनाया जाता है. आइए जानते हैं क्या सच में 19 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को भी अक्षय तृतीया मनाई जाएगी.

क्या 20 अप्रैल को है अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2026 Date)

पंचांग (Panchang) के अनुसार, अक्षय तृतीया का त्योहार हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है. वहीं हिंदू धर्म के अधिक तीज-त्योहारों में उदयातिथि को महत्व दिया जाता है. तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से शुरू हुई है और 20 अप्रैल सुबह 07:27 पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार सोमवार, 20 अप्रैल को भी अक्षय तृतीया मनाया शुभ रहेगा. अक्षय तृतीया के स्नान-दान के लिए 20 अप्रैल को सबसे अच्छा समय रहेगा, क्योंकि उदयातिथि में तृतीया तिथि विद्यमान रहेगी. वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी अक्षय तृतीया का मुख्य उत्सव और दुर्लभ चरण दर्शन 20 अप्रैल 2026 को ही आयोजित किया जाएगा.

Akshaya Tritiya 2026: क्या अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना जरूरी, जानें

क्या 20 अप्रैल को खरीद सकते हैं सोना? (Akshaya Tritiya Gold shopping Muhurat)

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया सुबह 7 बजकर 27 मिनट तक रहेगी. ऐसे में सुबह के समय स्नान, दान और पूजन जैसे कार्य कर सकते हैं. वहीं 20 अप्रैल को सोने की खरीदारी के लिए भी शुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं, जिसमें आप सोने के जेवर या डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं.

20 अप्रैल सोना खरीदने का मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त- 04:22 AM से 05:06 AM तक.
  • शुभ मुहूर्त- सुबह 05:07 से 07:27 तक का रहेगा.
  • अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 11:51 से 12:39 बजे तक.
  • दोपहर में शुभ मुहूर्त- दोपहर 02:30 से 03:22 बजे तक.

अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना शुभ

सोना-चांदी, धातु के बर्तन, जौ, साबुत धनिया, मिट्टी की वस्तुएं, पीली कौड़ी, पूजा सामग्री, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी आदि. इसके साथ ही डिजिटल दौर में लोग अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड, एसआईपी या अन्य निवेश भी करना शुभ मानते हैं.

अक्षय तृतीया का महत्व (Akshaya Tritiya 2026 Importance)

अक्षय तृतीया पर्व का विशेषरूप से धार्मिक महत्व बहुत गहरा है. पौराणिक मान्यता अनुसार, इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है. साथ ही इसी तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म भी हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है. इसके अलावा, अन्य कथाओं के अनुसार, अक्षय तृतीया के दिन से त्रेतायुग का आरंभ हुआ था और महाभारत काल में पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी.

ये भी पढ़ें: Shukra Gochar Akshaya Tritiya 2026: शुक्र की शुभता से अक्षय तृतीया पर वंचित रह जाएंगी ये राशियां
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 20 Apr 2026 12:57 AM (IST)
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Akshaya Tritiya Gold Shopping Akshaya Tritiya 2026 Date Akshaya Tritiya 2026
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