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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर कराएं भंडारा कराएं, मिलेगा कभी न खत्म होने वाला अक्षय पुण्य

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर कराएं भंडारा कराएं, मिलेगा कभी न खत्म होने वाला अक्षय पुण्य

Akshaya Tritiya 2026 Bhandara: शास्त्रों में भंडारा कराने को सबसे बड़ा पुण्य और सेवाभाव माना गया है. अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भंडारे का आयोजन कराने से अक्षय पुण्यफल की प्राप्ति होती है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Apr 2026 08:58 AM (IST)
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  • अक्षय तृतीया पर भंडारा कराने से मिलता है पुण्यफल।
  • अन्नदान को महादान, जरूरतमंदों की सेवा श्रेष्ठ कर्म।
  • भंडारा से आर्थिक तंगी दूर, पितरों को शांति।
  • निस्वार्थ भाव से भंडारा, सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य।

Akshaya Tritiya 2026 Bhandara: अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. इसे हिंदू धर्म और साल के सबसे शुभ दिनों में एक माना जाता है. आज 19 अप्रैल 2026 को श्रद्धापूर्व अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जा रहा है.

अक्षय तृतीया पर दान, जप, तप, व्रत, पूजा और खरीदारी का महत्व है. ऐसी मान्यता है कि, इस जो भी कार्य किया जाता है, उनका पुण्यलाभ कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि लगातार समृद्धि करता है. ऐसे में इस पावन अवसर पर पुण्य कमाने से पीछे न रहें. इसलिए इस शुभ दिन आप भंडारा भी करा सकते हैं. धार्मिक दृष्टि से भंडारे का आयोजन करना सिर्फ लोगों को भोजन खिलाना मात्र नहीं है, बल्कि या पुण्य अर्जित करने का सुनहरा मौका भी है.

अक्षय तृतीया पर भंडारा कराने के लाभ

शास्त्रों में कहा गया है ‘सेवा परमो धर्मः’ यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है. इसलिए जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा करना और भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, क्योंकि अन्नदान को महादान के समान माना जाता है. साथ ही भंडारे में शामिल होकर भोजन करने वाले लोगों की संतुष्टि और आशीर्वाद से भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है. ऐसे लोगों के जीवन में कभी-भी धन-संपत्ति की कमी नहीं रहती. भंडारा कराने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि आती है और कई तरह के कष्ट दूर होते हैं.  

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भंडारा कराने के लाभ (benefits of organizing bhandara)

  • अक्षय तृतीया पर भंडारा कराने या किसी भी रूप में अन्न दान करने से इसका पुण्यफल जीवनभऱ मिलता है.
  • मान्यता है कि, भंडारा कराने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है.
  • ज्योतिष के अनुसार, भंडारा कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष भी दूर होता है.
  • दूसरों को भोजन कराना संतोषजनक कार्य है. इसलिए भंडारा कराने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति में सकारात्मक सोच विकसित होती है.
  • साथ ही भंडारा कराने से सामाजिक सामंजस्य और मान-सम्मान बढ़ता है. आपकी छवि दूसरों के बीच दयालु और धार्मिक इंसान के रूप में बनती है.
  • लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, भंडारा केवल लोभ-लालच या दिखावे की भावना से न करें, बल्कि भंडारा सामर्थ्यनुसार और निस्वार्थ भाव से कराना चाहिए, तभी इसका पुण्यफल मिलता है.
  • अगर आप भंडारा का आयोजन कराने में सामर्थ्य न हों तो, अक्षय तृतीया पर घर पर थोड़ा भोजन बनाकर भी गरीबों में बांट सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं या जहां भंडारा कराया जा रहा हो, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं. इससे भी भंडारा कराने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है.   

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 19 Apr 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Akshaya Tritiya Bhandara Akshaya Tritiya 2026 Akha Teej

Frequently Asked Questions

अक्षय तृतीया पर भंडारा कराने से क्या लाभ होता है?

अक्षय तृतीया पर भंडारा कराने से पुण्यफल जीवनभर मिलता है। यह आर्थिक तंगी दूर कर आत्मिक शांति प्रदान करता है।

क्या भंडारा कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है?

हाँ, ज्योतिष के अनुसार भंडारा कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष भी दूर हो सकता है।

भंडारा कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

भंडारा लोभ-लालच या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सामर्थ्यनुसार और निस्वार्थ भाव से कराना चाहिए।

अगर भंडारा कराने में सामर्थ्य न हो तो क्या करें?

अगर आप भंडारा आयोजित नहीं करा सकते, तो घर पर बना थोड़ा भोजन गरीबों में बाँट सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं।

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