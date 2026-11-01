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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAhoi Ashtami 2026: अहोई माता के साथ साही की पूजा क्यों होती है? जानें रहस्य

Ahoi Ashtami 2026: अहोई माता के साथ साही की पूजा क्यों होती है? जानें रहस्य

Ahoi Ashtami 2026: अहोई माता के साथ साही और उसके सात बच्चों का चित्र क्यों बनाते हैं? जानें स्याहू की पूजा, चांदी की स्याहू और इस परंपरा का धार्मिक महत्व.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Nov 2026 01:10 PM (IST)
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Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी की पूजा में अहोई माता के साथ एक कांटेदार जानवर और उसके बच्चों का चित्र भी दिखाई देता है. यह जानवर साही है, जिसे लोकपरंपरा में स्याहू कहा जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि कई घरों में स्याहू का चित्र बनाने के साथ चांदी की स्याहू भी पूजा में रखी जाती है. आखिर एक जंगली जानवर को संतान की लंबी उम्र से जुड़े व्रत में इतना महत्व क्यों दिया जाता है?

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अहोई माता के साथ साही का क्या संबंध है?

अहोई अष्टमी उत्तर भारत का प्रमुख व्रत है, जिसे संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना से रखा जाता है. इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है. कई परिवारों में माता के चित्र के साथ स्याहू और उसके बच्चों की आकृति बनाने की परंपरा है.

इसका संबंध अहोई अष्टमी की लोककथा से है. मान्यता के अनुसार, मिट्टी खोदते समय एक स्त्री की खुरपी से अनजाने में स्याहू के बच्चे की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद संतान-वियोग और क्षमा से जुड़ी घटनाएं हुईं. इसी कथा के कारण स्याहू को अहोई माता की पूजा में विशेष स्थान मिला.

स्याहू के सात बच्चों का चित्र क्यों बनाया जाता है?

अहोई अष्टमी की पारंपरिक चित्रकारी में स्याहू के साथ सात बच्चों की आकृतियां बनाई जाती हैं. लोकमान्यता में सात की संख्या का संबंध कथा में वर्णित सात पुत्रों से जोड़ा जाता है.

हालांकि हर क्षेत्र में चित्र बनाने का तरीका एक जैसा नहीं है. कहीं अहोई माता के चित्र के नीचे स्याहू और उसके बच्चे बनाए जाते हैं, तो कहीं बाजार से खरीदे गए चित्र या कैलेंडर की पूजा की जाती है.

इस परंपरा का एक संदेश जीवों के प्रति दया और संतान की रक्षा से भी जुड़ा है.

पूजा में चांदी की स्याहू क्यों रखी जाती है?

कुछ परिवारों में अहोई अष्टमी के दिन चांदी की बनी छोटी स्याहू पूजा में रखने की परंपरा है. इसे परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार पूजा जाता है.

कई घरों में चांदी की स्याहू को धागे में पिरोकर रखा जाता है. कुछ स्थानों पर इसमें हर साल एक नया चांदी का दाना जोड़ने की परंपरा भी मिलती है. लेकिन यह सभी परिवारों के लिए अनिवार्य नियम नहीं है.

चांदी की स्याहू को संतान की कुशलता और परिवार की मंगलकामना से जुड़ा शुभ प्रतीक माना जाता है.

क्या साही को देवी मानकर पूजा जाता है?

यहां एक अंतर समझना जरूरी है. अहोई अष्टमी की मुख्य आराध्य अहोई माता हैं. स्याहू का स्थान मुख्य रूप से व्रत कथा और पारिवारिक पूजा परंपराओं से जुड़ा है.

कुछ लोकपरंपराओं में स्याहू को माता कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभी क्षेत्रों में साही को स्वतंत्र देवी के रूप में पूजा जाता है.

इसी तरह पूजा में स्याहू का चित्र या चांदी की आकृति रखने की परंपरा अलग-अलग परिवारों में बदल सकती है.

अहोई अष्टमी की पूजा में स्याहू का क्या महत्व है?

स्याहू की उपस्थिति अहोई अष्टमी की पूजा को एक अलग अर्थ देती है. इस व्रत में माताएं अपनी संतान की रक्षा की प्रार्थना करती हैं, वहीं स्याहू का चित्र याद दिलाता है कि पशु भी अपनी संतानों से प्रेम करते हैं.

इस परंपरा को करुणा, क्षमा और दूसरे जीवों के प्रति संवेदनशीलता के प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है.

अहोई माता के साथ स्याहू की पूजा का यही विशेष पक्ष है. यहां केवल अपनी संतान के मंगल की कामना नहीं, बल्कि दूसरे जीवों और उनकी संतानों के जीवन के सम्मान का संदेश भी मिलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 01 Nov 2026 01:10 PM (IST)
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