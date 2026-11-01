Ahoi Ashtami 2026: अहोई माता के साथ साही की पूजा क्यों होती है? जानें रहस्य

Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी की पूजा में अहोई माता के साथ एक कांटेदार जानवर और उसके बच्चों का चित्र भी दिखाई देता है. यह जानवर साही है, जिसे लोकपरंपरा में स्याहू कहा जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि कई घरों में स्याहू का चित्र बनाने के साथ चांदी की स्याहू भी पूजा में रखी जाती है. आखिर एक जंगली जानवर को संतान की लंबी उम्र से जुड़े व्रत में इतना महत्व क्यों दिया जाता है?

अहोई माता के साथ साही का क्या संबंध है?

अहोई अष्टमी उत्तर भारत का प्रमुख व्रत है, जिसे संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना से रखा जाता है. इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है. कई परिवारों में माता के चित्र के साथ स्याहू और उसके बच्चों की आकृति बनाने की परंपरा है.

इसका संबंध अहोई अष्टमी की लोककथा से है. मान्यता के अनुसार, मिट्टी खोदते समय एक स्त्री की खुरपी से अनजाने में स्याहू के बच्चे की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद संतान-वियोग और क्षमा से जुड़ी घटनाएं हुईं. इसी कथा के कारण स्याहू को अहोई माता की पूजा में विशेष स्थान मिला.

स्याहू के सात बच्चों का चित्र क्यों बनाया जाता है?

अहोई अष्टमी की पारंपरिक चित्रकारी में स्याहू के साथ सात बच्चों की आकृतियां बनाई जाती हैं. लोकमान्यता में सात की संख्या का संबंध कथा में वर्णित सात पुत्रों से जोड़ा जाता है.

हालांकि हर क्षेत्र में चित्र बनाने का तरीका एक जैसा नहीं है. कहीं अहोई माता के चित्र के नीचे स्याहू और उसके बच्चे बनाए जाते हैं, तो कहीं बाजार से खरीदे गए चित्र या कैलेंडर की पूजा की जाती है.

इस परंपरा का एक संदेश जीवों के प्रति दया और संतान की रक्षा से भी जुड़ा है.

पूजा में चांदी की स्याहू क्यों रखी जाती है?

कुछ परिवारों में अहोई अष्टमी के दिन चांदी की बनी छोटी स्याहू पूजा में रखने की परंपरा है. इसे परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार पूजा जाता है.

कई घरों में चांदी की स्याहू को धागे में पिरोकर रखा जाता है. कुछ स्थानों पर इसमें हर साल एक नया चांदी का दाना जोड़ने की परंपरा भी मिलती है. लेकिन यह सभी परिवारों के लिए अनिवार्य नियम नहीं है.

चांदी की स्याहू को संतान की कुशलता और परिवार की मंगलकामना से जुड़ा शुभ प्रतीक माना जाता है.

क्या साही को देवी मानकर पूजा जाता है?

यहां एक अंतर समझना जरूरी है. अहोई अष्टमी की मुख्य आराध्य अहोई माता हैं. स्याहू का स्थान मुख्य रूप से व्रत कथा और पारिवारिक पूजा परंपराओं से जुड़ा है.

कुछ लोकपरंपराओं में स्याहू को माता कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभी क्षेत्रों में साही को स्वतंत्र देवी के रूप में पूजा जाता है.

इसी तरह पूजा में स्याहू का चित्र या चांदी की आकृति रखने की परंपरा अलग-अलग परिवारों में बदल सकती है.

अहोई अष्टमी की पूजा में स्याहू का क्या महत्व है?

स्याहू की उपस्थिति अहोई अष्टमी की पूजा को एक अलग अर्थ देती है. इस व्रत में माताएं अपनी संतान की रक्षा की प्रार्थना करती हैं, वहीं स्याहू का चित्र याद दिलाता है कि पशु भी अपनी संतानों से प्रेम करते हैं.

इस परंपरा को करुणा, क्षमा और दूसरे जीवों के प्रति संवेदनशीलता के प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है.

अहोई माता के साथ स्याहू की पूजा का यही विशेष पक्ष है. यहां केवल अपनी संतान के मंगल की कामना नहीं, बल्कि दूसरे जीवों और उनकी संतानों के जीवन के सम्मान का संदेश भी मिलता है.

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