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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAhoi Ashtami Katha: एक गलती से मां ने खो दिए सात बेटे, फिर अहोई माता ने कैसे बदली किस्मत?

Ahoi Ashtami Katha: एक गलती से मां ने खो दिए सात बेटे, फिर अहोई माता ने कैसे बदली किस्मत?

Ahoi Ashtami 2026: अहोई माता की कथा में सात बेटों की मृत्यु और जीवनदान का रहस्य क्या है? जानें स्याहू के श्राप, पश्चाताप और क्षमा से जुड़ा संदेश.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Nov 2026 12:13 PM (IST)
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Ahoi Ashtami Katha: अहोई अष्टमी की व्रत कथा में एक मां के सात बेटों की मृत्यु और फिर उनके दोबारा जीवित होने का वर्णन मिलता है. लेकिन इस कहानी में केवल चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख भी छिपी है, जो कर्म, पश्चाताप, क्षमा और मातृत्व से जुड़ी है.

अहोई माता की कथा में सात बेटों की मृत्यु क्यों हुई?

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अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र, सुख और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखा जाता है. इस दिन माताएं अहोई माता की पूजा करती हैं और उनकी कथा सुनती हैं. कथा में एक ऐसी स्त्री का उल्लेख मिलता है, जिसके सात बेटे थे. एक अनजाने अपराध के कारण उसके जीवन में ऐसा दुख आया कि उसने अपने सातों बेटों को खो दिया.

लोकप्रचलित कथा के अनुसार, दीपावली से पहले एक साहूकार की पत्नी घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने जंगल गई थी. मिट्टी खोदते समय उसकी खुरपी से अनजाने में स्याहू यानी साही के बच्चे की मृत्यु हो गई. अपने बच्चे की मौत से दुखी स्याहू ने उसे संतान-वियोग का शाप दे दिया.

इसके बाद साहूकार की पत्नी के सातों बेटों की मृत्यु हो गई. घर में खुशियों की जगह मातम छा गया. स्त्री को जब अपने दुख का कारण समझ आया, तो उसने पश्चाताप किया और इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगी.

अहोई माता की कृपा से कैसे लौटीं खुशियां?

कथा के एक प्रचलित रूप में बताया गया है कि दुखी स्त्री ने गांव की बुजुर्ग महिलाओं से अपनी पीड़ा साझा की. उन्होंने उसे कार्तिक कृष्ण अष्टमी पर अहोई माता की पूजा करने और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने की सलाह दी.

स्त्री ने व्रत रखा, स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाया और सच्चे मन से पश्चाताप किया. मान्यता है कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अहोई माता ने उसे संतान की लंबी आयु का वरदान दिया और उसके घर की खुशियां लौट आईं.

लेकिन इस कथा के अलग-अलग लोकप्रचलित रूप हैं. एक अन्य कथा में साहूकार की छोटी बहू, सुरही गाय और स्याहू माता की सेवा का वर्णन मिलता है. 

सात बच्चों की कहानी में छिपे हैं तीन बड़े संदेश:

पहला संदेश- हर जीव की संतान का जीवन अनमोल है. कहानी में स्याहू भी एक मां है. अपने बच्चे को खोने का उसका दुख किसी इंसान के दुख से कम नहीं दिखाया गया. यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है.

दूसरा संदेश- गलती के बाद पश्चाताप जरूरी है. स्त्री से अपराध जानबूझकर नहीं हुआ था, फिर भी उसने अपनी भूल स्वीकार की. कथा बताती है कि गलती छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करना और अपने व्यवहार में बदलाव लाना महत्वपूर्ण है.

तीसरा संदेश- क्षमा से दुख का अंत हो सकता है. कहानी का अंत बदले से नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा से होता है. यही अहोई माता की कथा को केवल संतान प्राप्ति की कहानी से आगे ले जाता है.

अहोई माता के चित्र में स्याहू और उसके बच्चे क्यों होते हैं?

अहोई अष्टमी की पूजा में माता के साथ स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाने की परंपरा है. इसका संबंध उसी घटना से जोड़ा जाता है, जिसमें मिट्टी खोदते समय एक निरीह जीव के बच्चे की मृत्यु हुई थी.

इस चित्र को एक प्रतीक के रूप में भी समझा जा सकता है. जिस तरह इंसान अपनी संतान की रक्षा चाहता है, उसी तरह दूसरे जीवों को भी अपनी संतान से प्रेम होता है.

अहोई अष्टमी की कथा आज भी क्यों महत्वपूर्ण है?

1 नवंबर 2026 को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है. इस अवसर पर संतान की लंबी आयु और सुख की कामना के साथ अहोई माता की कथा सुनने की परंपरा है.

कथा में सात बच्चों के खोने और फिर लौटने का प्रसंग धार्मिक आस्था और लोकविश्वास का हिस्सा है, इसे ऐतिहासिक घटना या मृत्यु के बाद पुनर्जीवन का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए.

इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी संतान की रक्षा की कामना तभी व्यापक अर्थ रखती है, जब हम दूसरे जीवों के जीवन और उनकी संतानों के प्रति भी संवेदनशील हों. अहोई अष्टमी की कथा इसी करुणा, जिम्मेदारी और क्षमा की याद दिलाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 01 Nov 2026 12:13 PM (IST)
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Ahoi Ashtami Katha Ahoi Ashtami 2026
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