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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मअहोई अष्टमी 2026 में कब ? तारीख, तारों की पूजा का समय, चंद्र अर्घ्य मुहूर्त देखें

अहोई अष्टमी 2026 में कब ? तारीख, तारों की पूजा का समय, चंद्र अर्घ्य मुहूर्त देखें

Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी 1 नवंबर 2026 को है. इस दिन संतान के सुख, समृद्धि, सफलता के लिए माताएं व्रत करती हैं और तारों को देखने के बाद व्रत पारण करती हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 18 Sep 2026 12:49 PM (IST)
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Ahoi Ashtami 2026: संतान की खुशहाली और लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी व्रत अचूक माना जाता है. ये व्रत खासतौर पर माताएं रखती हैं, जिस तरह पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का चांद महत्वपूर्ण माना जाता है. उसी तरह संतान की दीर्धायु के लिए अहोई अष्टमी पर तारों की पूजा का महत्व है.

कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी मनाते हैं. ये व्रत 1 नवंबर 2026 को है. पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 1 नवंबर को दोपहर 2:51 बजे से 2 नवंबर दोपहर 1:10 बजे तक रहेगी.

2026 में पूजा का शुभ मुहूर्त

  • 1 नवंबर 2026 को अहोई अष्टमी पूजा का समय शाम 5:34 बजे से 6:52 बजे तक है.
  • तारों के दर्शन का समय - शाम 5:58 बजे 
  • चंद्र दर्शन का समय - रात 11.40

कौन हैं अहोई माता?

अहोई माता को संतान की रक्षा और उसके कल्याण से जुड़ी देवी के रूप में पूजा जाता है. अहोई अष्टमी की लोकप्रचलित कथा में एक साहूकार की पत्नी और उसके सात पुत्रों का प्रसंग आता है. कथा में एक अनजाने अपराध के बाद संतान पर संकट आता है और अहोई माता की कृपा से परिवार को संतान सुख वापस प्राप्त होता है. इसी कथा के आधार पर अहोई माता के प्रति श्रद्धा और व्रत की परंपरा जुड़ी मानी जाती है.

अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है?

मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा और उसके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना पूरी होती है. पारंपरिक रूप से यह व्रत पुत्र की कुशलता के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कई परिवारों में माता-पिता इसे सभी संतानों के सुख और मंगल के लिए करते हैं.

अहोई अष्टमी पर कैसे होती है पूजा

इस दिन मुख्य रूप से अहोई माता की पूजा की जाती है. कई घरों में दीवार पर गेरू या चंदन से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है या बाजार से अहोई माता की तस्वीर लाकर पूजा की जाती है. चित्र में अहोई माता के साथ उनके बच्चों और स्याहू के बच्चों का चित्रण करने की परंपरा भी कई क्षेत्रों में मिलती है.

  • सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें.
  • पूरे दिन अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रखें.
  • शाम को पूजा स्थल पर अहोई माता की तस्वीर या चित्र स्थापित करें.
  • रोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें.
  • अहोई माता को फल, मिठाई और अपनी परंपरा के अनुसार नैवेद्य चढ़ाएं.
  • अहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें.
  • संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें.
  • शाम को तारों का दर्शन करके व्रत खोलने की परंपरा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Sep 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Ahoi Ashtami 2026
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