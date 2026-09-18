अहोई अष्टमी 2026 में कब ? तारीख, तारों की पूजा का समय, चंद्र अर्घ्य मुहूर्त देखें
Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी 1 नवंबर 2026 को है. इस दिन संतान के सुख, समृद्धि, सफलता के लिए माताएं व्रत करती हैं और तारों को देखने के बाद व्रत पारण करती हैं.
Ahoi Ashtami 2026: संतान की खुशहाली और लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी व्रत अचूक माना जाता है. ये व्रत खासतौर पर माताएं रखती हैं, जिस तरह पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का चांद महत्वपूर्ण माना जाता है. उसी तरह संतान की दीर्धायु के लिए अहोई अष्टमी पर तारों की पूजा का महत्व है.
कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी मनाते हैं. ये व्रत 1 नवंबर 2026 को है. पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 1 नवंबर को दोपहर 2:51 बजे से 2 नवंबर दोपहर 1:10 बजे तक रहेगी.
2026 में पूजा का शुभ मुहूर्त
- 1 नवंबर 2026 को अहोई अष्टमी पूजा का समय शाम 5:34 बजे से 6:52 बजे तक है.
- तारों के दर्शन का समय - शाम 5:58 बजे
- चंद्र दर्शन का समय - रात 11.40
कौन हैं अहोई माता?
अहोई माता को संतान की रक्षा और उसके कल्याण से जुड़ी देवी के रूप में पूजा जाता है. अहोई अष्टमी की लोकप्रचलित कथा में एक साहूकार की पत्नी और उसके सात पुत्रों का प्रसंग आता है. कथा में एक अनजाने अपराध के बाद संतान पर संकट आता है और अहोई माता की कृपा से परिवार को संतान सुख वापस प्राप्त होता है. इसी कथा के आधार पर अहोई माता के प्रति श्रद्धा और व्रत की परंपरा जुड़ी मानी जाती है.
अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है?
मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा और उसके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना पूरी होती है. पारंपरिक रूप से यह व्रत पुत्र की कुशलता के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कई परिवारों में माता-पिता इसे सभी संतानों के सुख और मंगल के लिए करते हैं.
अहोई अष्टमी पर कैसे होती है पूजा
इस दिन मुख्य रूप से अहोई माता की पूजा की जाती है. कई घरों में दीवार पर गेरू या चंदन से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है या बाजार से अहोई माता की तस्वीर लाकर पूजा की जाती है. चित्र में अहोई माता के साथ उनके बच्चों और स्याहू के बच्चों का चित्रण करने की परंपरा भी कई क्षेत्रों में मिलती है.
- सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें.
- पूरे दिन अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रखें.
- शाम को पूजा स्थल पर अहोई माता की तस्वीर या चित्र स्थापित करें.
- रोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें.
- अहोई माता को फल, मिठाई और अपनी परंपरा के अनुसार नैवेद्य चढ़ाएं.
- अहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें.
- संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें.
- शाम को तारों का दर्शन करके व्रत खोलने की परंपरा है.
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