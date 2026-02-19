हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026: गोरखपुर में 22 साल बाद 'गुलाबी ठंड' में शुरू होगा माह-ए-रमजान, जानें सहरी और इफ्तार का मुकम्मल वक्त

Ramadan 2026: गोरखपुर में 22 साल बाद 'गुलाबी ठंड' में शुरू होगा माह-ए-रमजान, जानें सहरी और इफ्तार का मुकम्मल वक्त

Ramadan 2026: गोरखपुर में 22 साल बाद गुलाबी ठंड में रमजान का आगाज होगा. 19 फरवरी को पहला रोजा 12 घंटे 51 मिनट का होगा. अब 2037 तक सर्दियों में ही इबादत का दौर चलेगा. जानिए सहरी और इफ्तारी का सही समय.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

The month of Ramadan: गोरखपुर, माह-ए-रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है. चांद के दीदार के साथ गुरुवार 19 फरवरी से पवित्र माह-ए-रमजान शुरु होगा. मुस्लिम घरों व मस्जिदों में रमजान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. रमजान की रातों में पढ़ी जाने वाली तरावीह की नमाज पढ़ाने वाले हाफिज, कुरआन-ए-पाक दोहरा रहे हैं. रमजान में रोजेदार दिन में रोजा रखेंगे और रात में तरावीह की नमाज पढ़ेंगे. अबकी बार रमजान का पहला रोजा करीब 12 घंटा 51 मिनट का होगा. जो रमजान का सबसे छोटा रोजा होगा. वहीं रमजान का आखिरी रोजा सबसे बड़ा होगा. जो 13 घंटा 37 मिनट का होगा.

22 साल बाद गुलाबी सर्दी में शुरू हुआ माह-ए-रमजान 

पवित्र माह-ए-रमजान एक बार फिर सर्दियों के मौसम में दस्तक देने जा रहा है. माह-ए-रमजान में इस बार भी रोजा अल्लाह की रहमत से भरा होगा. करीब 22 साल बाद रमजान सर्दी के मौसम में शुरू हो रहा है. रमजान की आमद को लेकर लोगों में उत्साह है. 

11 साल तक गुलाबी ठंड में होगा माह-ए-रमजान 

इस्लामी मामलों के जानकार कारी मुहम्मद अनस नक्शबंदी के अनुसार, इस्लामिक कैलेंडर (हिजरी) सौर कैलेंडर की तुलना में हर साल 10 से 12 दिन छोटा होता है. इस कारण रमजान हर साल अलग मौसम में आता है और करीब 33 साल में अपना एक चक्र पूरा करता है.

  • पिछली बार: साल 2004 में अक्टूबर-नवंबर के बीच गुलाबी सर्दी में रोजे रखे गए थे.
  • अगला पड़ाव: अब से लेकर अगले 11 साल (2037 तक) रमजान का आगाज ठंड के मौसम में ही होगा.
  • राहत: 2026 से 2036 तक रोजेदारों को चिलचिलाती धूप और लू से बड़ी राहत मिलेगी.

इसके बाद बरसात से माह-ए-रमजान की शुरुआत होगी. इसका सिलसिला भी 11 साल चलेगा. उन्होंने बताया कि साल के बारह माह में रमजान शरीफ सबसे खास महीना होता है. पूरे महीने लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत और अन्य नेक काम करते हैं. इस माह में नेकी करने वालों को बहुत अधिक सवाब मिलता है. रोजेदार अपनी दिनचर्या में अधिक से अधिक अल्लाह की इबादत और जकात व अन्य सदका खैरात करें.

सब्जपोश हाउस मस्जिद जाफरा बाजार के इमाम हाफिज रहमत अली निजामी ने बताया कि इससे पहले माह-ए-रमजान के रोजे 2004 में अक्टूबर और नवम्बर के बीच गुलाबी सर्दी में हुए थे. पिछले 2005 से 2025 तक अक्टूबर से मार्च के बीच गर्मी और बरसात में गुजरा. मई-जून में शिद्दत की गर्मी वही दूसरी तरफ जुलाई-अगस्त में पसीने से तरबतर रोजेदारों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया. 2004 के बाद पहली बार रमजान गुलाबी ठंडक में पड़ रहा है. इस बार रमजान रोजेदारों के लिए राहत भरा रहने वाला है. ठंड के मौसम में रोजे का समय कम होने से इबादत में सहूलियत रहेगी.

शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी ने बताया कि 18 फरवरी को माह-ए-शाबान की 29 तारीख है, इसी दिन माह-ए-रमजान का चांद देखा जाएगा. अगर चांद नजर आ गया तो 19 फरवरी से रमजान शुरु हो जाएगा. अगर चांद नजर नहीं आया तो 20 फरवरी से रमजान शुरु होगा. अगले 11 साल तक रमजान ठंड के मौसम में ही रहेगा. इसका फायदा सिर्फ रोजेदारों को ही नहीं, बल्कि इफ्तार-सहरी से जुड़े दुकानदारों और व्यापारियों को भी मिलेगा. 2026 से 2036 तक रोजेदारों को सूरज की तपिश से राहत मिलेगी.

मुफ्ती-ए-शहर अख्तर हुसैन मन्नानी ने बताया कि मुकद्दस रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत, तीसरा जहन्नम से आजादी का है. रमजान रहमत, खैर व बरकत का महीना है. इसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं. जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं. शैतान जंजीर में जकड़ दिए जाते हैं. नफ्ल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब सत्तर फर्जों के बराबर दिया जाता है. 

मरकजी मदीना जामा मस्जिद रेती के इमाम मुफ्ती मेराज अहमद कादरी ने कहा कि लोगों को माह-ए-रमजान में अपने अंदर के गुस्से को निकाल देना चाहिए. यह एक तरह से प्रशिक्षण का माह होता है. रोजा रखकर दूसरे की भूख का अहसास होता है इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुशदिली से रोजा रखें और अल्लाह के इनाम के हकदार बनें. खूब इबादत करें और इस माह-ए-रमजान के फैज से मालामाल हों.

माह-ए-रमजान : खत्म सहरी : इफ्तार - (गोरखपुर के लिए सहरी-इफ्तार का समय) 

  • 19 फरवरी : सुबह 5:06 बजे : शाम 5:57 बजे, 12 hr 51 m
  • 20 फरवरी : सुबह 5:05 बजे : शाम 5:58 बजे, 12 hr 53 m
  • 21 फरवरी : सुबह 5:04 बजे : शाम 5:58 बजे, 12 hr 54m
  • 22 फरवरी : सुबह 5:03 बजे : शाम 5:59 बजे, 12hr 56m
  • 23 फरवरी : सुबह 5:02 बजे : शाम 5:59 बजे, 12 hr 57m
  • 24 फरवरी : सुबह 5:01 बजे : शाम 6:00 बजे, 12 hr 59m
  • 25 फरवरी : सुबह 5:00 बजे : शाम 6:00 बजे, 13 hr 00 m
  • 26 फरवरी : सुबह 4:59 बजे : शाम 6:01 बजे, 13 hr 02m
  • 27 फरवरी : सुबह 4:58 बजे : शाम 6:02 बजे, 13 hr 04m
  • 28 फरवरी : सुबह 4:57 बजे : शाम 6:02 बजे, 13 hr 05m
  • 01 मार्च : सुबह 4:57 बजे : शाम 6:03 बजे, 13 hr 06m
  • 02 मार्च : सुबह 4:56 बजे : शाम 6:03 बजे, 13 hr 07m
  • 03 मार्च : सुबह 4:55 बजे : शाम 6:04 बजे, 13 hr 09m
  • 04 मार्च : सुबह 4:54 बजे : शाम 6:04 बजे, 13 hr 10m
  • 05 मार्च : सुबह 4:53 बजे : शाम 6:05 बजे, 13 hr 12 min
  • 06 मार्च : सुबह 4:52 बजे : शाम 6:06 बजे, 13 hr 14m
  • 07 मार्च : सुबह 4:51 बजे : शाम 6:06 बजे, 13hr 15m
  • 08 मार्च : सुबह 4:50 बजे : शाम 6:07 बजे, 13hr 17m
  • 09 मार्च : सुबह 4:49 बजे : शाम 6:07 बजे, 13 hr 18m
  • 10 मार्च : सुबह 4:48 बजे : शाम 6:08 बजे, 13 hr 20m
  • 11 मार्च : सुबह 4:46 बजे : शाम 6:08 बजे, 13 hr 22m
  • 12 मार्च : सुबह 4:45 बजे : शाम 6:09 बजे, 13 hr 24m
  • 13 मार्च : सुबह 4:44 बजे : शाम 6:09 बजे, 13 hr 25m
  • 14 मार्च : सुबह 4:43 बजे : शाम 6:10 बजे, 13 hr 27m
  • 15 मार्च : सुबह 4:42 बजे : शाम 6:10 बजे, 13 hr 28m
  • 16 मार्च : सुबह 4:41 बजे : शाम 6:11 बजे, 13 hr 30m
  • 17 मार्च : सुबह 4:40 बजे : शाम 6:11 बजे, 13 hr 31m
  • 18 मार्च : सुबह 4:39 बजे : शाम 6:12 बजे, 13 hr 33m
  • 19 मार्च : सुबह 4:38 बजे : शाम 6:13 बजे, 13hr 35m
  • 20 मार्च : सुबह 4:37 बजे : शाम 6:14 बजे, 13 hr 37m

इबादत और जकात का महीना

शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी और मुफ्ती मेराज अहमद कादरी ने अपील की है कि इस पवित्र महीने में रोजेदार इबादत के साथ-साथ जकात और सदका-खैरात पर विशेष ध्यान दें. ठंड का मौसम होने के कारण इबादत में सहूलियत रहेगी और बाजारों में भी रौनक बढ़ने की उम्मीद है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 19 Feb 2026 01:56 AM (IST)
Tags :
Muslim Festival Sehri And Iftar Ramadan 2026 Ramadan Timing Winter Ramadan

Frequently Asked Questions

रमजान का महीना किस लिए खास है?

रमजान इबादत, जकात और सदका-खैरात का महीना है। इसमें नेकी करने वालों को बहुत अधिक सवाब मिलता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026: गोरखपुर में 22 साल बाद 'गुलाबी ठंड' में शुरू होगा माह-ए-रमजान, जानें सहरी और इफ्तार का मुकम्मल वक्त
Gorakhpur Ramadan 2026: चांद के दीदार के साथ शुरू हुआ रमजान, कल से रखा जाएगा पहला रोजा, इबादत का दौर शुरू
धर्म
Ramadan 2026 Live: भारत में चांद दिखा, आज पहला रोजा, जानें सेहरी और इफ्तार का समय
Ramadan 2026 Live: भारत में चांद दिखा, आज पहला रोजा, जानें सेहरी और इफ्तार का समय
धर्म
Ramadan Roza Ki Dua: रमजान जान के महीने में रोजेदार रोजा रखने और खोलने से पहले जरूर पढ़ें ये दुआ
Ramadan Roza Ki Dua: रमजान जान के महीने में रोजेदार रोजा रखने और खोलने से पहले जरूर पढ़ें ये दुआ
धर्म
Phulera Dooj 2026: प्रेम और वैवाहिक की खुशियों का पर्व है फुलेरा दूज, आज रहता है अबूझ मुहूर्त
प्रेम और वैवाहिक की खुशियों का पर्व है फुलेरा दूज, आज रहता है अबूझ मुहूर्त
Advertisement

वीडियोज

AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On India: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
बिहार
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
रिलेशनशिप
Physical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
यूटिलिटी
मेट्रो से करते हैं सफर तो तुरंत पढ़ें यह खबर, DMRC ने बंद किया यह मेट्रो स्टेशन
मेट्रो से करते हैं सफर तो तुरंत पढ़ें यह खबर, DMRC ने बंद किया यह मेट्रो स्टेशन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget