Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Zangbeto Africa Dance: विश्व के प्रत्येक देश की अपनी कहानी और अपना इतिहास है, जो किसी न किसी वजह से उसे खास बनाता है. अफ्रीका देश कई मयानों में खास है, इस देश को मानव विकास की शुरुआत का भी दर्जा प्राप्त है, क्योंकि मानव सभ्यता की नींव अफ्रीका में होमो सेपियन्स प्रजाति के द्वारा रखी गई थी.

अफ्रीका में कुल 54 देश हैं, जिसमें 49 जमीन पर और 5 द्वीप पर स्थित है. आज के इस लेख में हम आपको अफ्रीका के विभिन्न देशों में किए जाने वाले रोचक और रहस्यमयी नृत्य के बारे में बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ सकते हैं.

जैंगबेटो अफ्रीका का रहस्यमयी नृत्य

अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जैंगबेटो नृत्य किया जाता है. हो सकता है ये शब्द आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आपको भी हैरत में डाल सकता है. दरअसल जैंगबेटो का शाब्दिक मतलब, रात्रि प्रहरी या रात के लोग से है.

इन्हें वुडू समुदायों में खास सुरक्षाकर्मी के रूप में देखा जाता है. जब भी हम वुडू शब्द सुनते हैं, तो मुख्यता इसे जादू-टोना या तांत्रिक गतिविधियों से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.

दरअसल वुडू अफ्रीका का एक ऐसा धर्म है, जिसे पश्चिमी अफ्रीकी देशों और विशेष रूप से घाना, नाइजीरिया और बेनिन में रहने वाले लोग मुख्यता इसपर विश्वास करते हैं.

जैंगबेटो नृत्य की उत्पत्ति

अफ्रीकी जैंगबेटो नृत्य की उत्पत्ति घाना, टोगो और बेनिन से जुड़े तटीय क्षेत्रों से जुड़ी बताई जाती है. जैंगबेटो नृत्य का असली उद्देश्य इन सुरक्षित तटीय क्षेत्रों को बाहरी आक्रमणों और हमलों से बचाना था.

अफ्रीकी जैंगबेटो नृत्य अपने नाच से सभी तरह की बुरी आत्माओं को दूर करने का काम करता है. आज के समय में अफ्रीकी जैंगबेटो नृत्य मात्र देशभर मुख्य जैंगबेटो त्योहारों के दौरान ही देखने को मिलता है.

अफ्रीका में समय बीतने के साथ जैंगबेटो नृत्य की प्रथाएं बड़े फेस्टिवल्स के दौरान ही देखी जा सकती है. लेकिन अफ्रीकी जैंगबेटो नृत्य केवल यह नहीं बताती है कि, इस टेंट नूमा स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से खाली होता है. अगर ये खाली है तो नृत्य और रक्षा कैसे करता है?

वुडू कल्चर को मानने वाले लोगों के मुताबिक, जैंगबेटो का नृत्य रात के पहरेदारों को समर्पित होता है, और नृत्य करने वाली आत्माएं भी पहरेदार होते हैं. इन्हें विशेष तरह के मंत्रों के साथ सक्रिय किया जाता है, जिसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है.

जैंगबेटो कॉस्ट्यम का नाम जान यानी रात औऱ गबेटो यानी शिकारी से आया है. जिसका मतलब जैंगबेटो रात के शिकारी का घर है, जो नृत्य के दौरान एक चलते-फिरते घर जैसा दिखाई देता है. इस पवित्र कॉस्ट्यूम को ताड़ के पत्तों, घास, राफिया जैसी चीजों से बनाया जाता है.

अफ्रीकी जैंगबेटो नृत्य के दौरान, यह खास कॉस्ट्यूम रात की आत्माएं पहनती हैं. इसमें रहती भी हैं. कभी-कभार आत्मा बांस और केले के धागों से बने कॉस्ट्यूम की भी मांग करती है, जो किसी बुर शगुन या गुस्से वाली आत्मा का संकेत भी हो सकती है.

कहा जाता है कि, अगर कोई आत्मा कॉस्ट्यूम पहनकर अफ्रीकी रहस्यमयी नृत्य करती है, तो यह विनाश का प्रतीक हो सकता है और वुडू कल्चर में इसके अंधेरे का एहसास करना कहते हैं.

अफ्रीकी जैंगबेटो को 4 प्रकार

अफ्रीकी जैंगबेटो को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जाहोलू, दूसरा अताहो, तीसरा ओहो यिन-यिन अताहो चौथा और आखिरी ओहोसी है.

अफ्रीकी जैंगबेटो नृत्य का मुखिया जाहोलू है. वे आम तौर पर सबसे बड़े होते हैं. 3 साल में एक बार होने वाले जैंगबेटो त्योहारों के दौरान दिखाई देते हैं. मान्यताओं के मुताबिक जाहोलू की आत्मा आम इंसान से दूर गहरे समुद्र में रहती है.

अताहो की आत्मा जैंगबेटो त्योहार में सबसे प्रसिद्ध और आम तौर पर आसानी से देखी जा सकती है. अताहो का अफ्रीकी जैंगबेटो डांस देखने में काफी दिलचस्प होता है. अताहो अपनी नृत्य कला और रहस्यमयी जादूई ट्रिक्स के लिए जाने जाते हैं.

अताहो की सबसे जादूई ट्रिक्स की बात करें तो अताहो की आत्मा वाली जैंगबेटो कॉस्ट्यूम जला भी दें, तो भी वह तबतक नाचता रहेगा, जब तक वह परी तरह जलकर राख न हो जाए. और राख के ऊपर कोई दूसरा जैंगबेटो कॉस्ट्यूम रखा जाए तो वह फौरान जिंदा जैंगबेटो में तब्दील हो जाती है.

ओहो यिन-यिन अताहो कॉस्ट्यूम के मामले में थोड़ी कम मुश्किल है, लेकिन जब यह आत्मा अफ़्रीकी ज़ंगबेटो नृत्य करती है तो कुछ बेहतरीन नृत्य की कला दिखाती है. डांस करते समय वे अधिक फुर्तीले, तेज़-तर्रार और कलाबाज़ में माहिर होते हैं.

ओहो यिन-यिन अताहो अपनी तेज़ी, फुर्ती और बिना किसी उलझन के होने की वजह से जवानी का प्रतीक माना जाता है. इस आत्मा में न केवल ताकत, फुर्ती और शक्ति होती है, बल्कि यह इन खूबियों को समाज में भी डाल सकती है.

ओहोसी की आत्मा को “GOAT” भी माना जाता है क्योंकि इस अफ़्रीकी ज़ैंगबेटो को नियंत्रण करना सबसे मुश्किल है. इस आत्मा के अंदर योद्धा के सभी गुण होते हैं, यह कंट्रोल में नहीं आती और इसका व्यवहार काफी ज़िद्दी होता है.

ओहोसी आत्मा ताकत, बहादुरी और मज़बूती की निशानी है. अफ़्रीकी ज़ैंगबेटो नृत्य के दौरान ओहोसी का कॉस्ट्यूम वर्म चोटी और छोटी ज्वेलरी से जुड़ा होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.