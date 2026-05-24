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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAdhik Maas Purnima 2026: अधिकमास पू्र्णिमा कब ? पुण्य कमाने का सबसे खास दिन, 3 साल बाद ही मिलेगा ऐसा मौका

Adhik Maas Purnima 2026: अधिकमास पू्र्णिमा कब ? पुण्य कमाने का सबसे खास दिन, 3 साल बाद ही मिलेगा ऐसा मौका

Adhik Maas Purnima 2026: ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 31 मई 2026 को है. इस दिन स्नान-दान और पूजा का अन्य पूर्णिमा के मुकाबले कई गुना फल मिलता है. ऐसे में पूर्णिमा पर कौन से काम आपके काम बना सकता है जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 May 2026 10:50 AM (IST)
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Adhik Maas Purnima 2026: पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण को समर्पित है. ये तिथि अधिकमास में आए तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है. इस साल ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिम 31 मई 2026 को है. स्कन्दपुराण, पद्मपुराण में अधिक मास की पूर्णिमा को सर्व सिद्धिदायिनी पूर्णिमा के रूप में वर्णित किया गया है. 

यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यन्त स्वर्णिम अवसर है. सालभर सुख, समृद्धि, धन और सफलता पाना है तो अधिकमास की पूर्णिमा पर कुछ विशेष कार्य जरुर करें. देखें अधिकमास पूर्णिमा का स्नान-दान मुहूर्त.

ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 2026 मुहूर्त

ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 30 मई 2026 को सुबह 11.57 पर शुरू होगी और अगले दिन 31 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी. सूर्योदय के अनुसार 31 मई को पूर्णिमा का स्नान-दान, व्रत किया जाएगा. चंद्रमा की पूजा होगी.

  • अधिकमास पूर्णिमा पूजा समय - सुबह 7.08 - सदोपहर 12.19
  • चंद्रोदय समय - रात 7.36

अधिकमास पूर्णिमा सभी व्रत में क्यों है खास

अधिक मास की पूर्णिमा पर व्रत करने से अन्य व्रत की तुलना में अनेक गुना फल प्राप्त होता है.  पुरुषोत्तम माह में खासकर पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण कथा का पाठ एवं श्रवण करने से अनन्त प्रकार के पाप कर्मों का शमन होता है. यह व्रत पारिवारिक सुख-शान्ति, समृद्धि तथा मनोकामना पूर्ति हेतु अत्यन्त प्रभावी माना जाता है.

अधिक मास की पूर्णिमा पर किए जाने वाले दान से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है. इस दिन सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ-दान आदि करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं. जीवन में चल रही नौकरी, धन की समस्या दूर होती है.

अधिके मासि यो भक्त्या विष्णुं सम्पूजयेन्नरः. सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति॥

जो मनुष्य अधिकमास में श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है.

अधिकमास पूर्णिमा

आज की GEN Z लाइफस्टाइल, डिजिटल प्रेशर, ओवरथिंकिंग और इमोशनल स्ट्रेस से जूझ रही है. ऐसे में पूर्णिमा सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा संतुलन का भी माध्यम मानी जाती है. धर्म और ज्योतिष दोनों ही नजरियों से पूर्णिमा युवाओं के लिए कई तरह से फायदेमंद मानी गई है.स दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है, इसलिए पूजा-पाठ, ध्यान से व्यक्ति लाइफ में नई ऊर्जा पाता है.

  • निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है
  • ध्यान और मेडिटेशन में फोकस बढ़ सकता है
  • परिवार और रिश्तों के साथ जुड़ाव मजबूत होता है

ध्यान रखें ये बातें

  • मोबाइल और सोशल मीडिया से कुछ समय दूरी बनाएं.
  • खानपान में कंट्रोल रखें. एक समय ही भोजन करें.
  • अधिकतर समय मंत्र जाप या ध्यान में लगाएं.
  • किसी की बुराई, निंदा या विवाद न करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 May 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Laxmi Jyeshtha Purnima PURNIMA Adhik Maas Purnima 2026
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