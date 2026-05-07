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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAdhik Maas 2026: अधिकमास 17 मई से 15 जून तक, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो रोजाना कर लें बस ये एक काम

Adhik Maas 2026: अधिकमास 17 मई से 15 जून तक, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो रोजाना कर लें बस ये एक काम

Adhikmas 2026: अधिकमास 17 मई से शुरू हो रहा है. ये जप-तप, साधना का समय है, इस महीने रोजाना गीता पाठ और अधिकमास की कथा विधि अनुसार पढ़ना तमाम सुख का प्राप्त करने के समान फल देता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 May 2026 04:52 PM (IST)
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Adhikmas 2026: अधिकमास 17 मई से शुरू हो रहे हैं. ये मलिन महीना अर्थात मलमास के नाम से भी जाना जाता है. स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा कि इस महीने में जो भी धार्मिक कार्य, दान, पूजा या व्रत करेगा, उसे 100 गुना अधिक फल मिलेगा, जिससे यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ बन गया. अधिकमास में शादी-ब्याह, मुंडन संस्कार और नए काम की शुरुआत भले ही नहीं की जाती है.

ये महीना दान-पुण्य के कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. अधिकमास पुण्य कमाने का महीना है. मान्यता है कि अधिकमास में रोजाना गीता पाठ, या इस माह में तुलसी की पूजा कर, तुलसी के पास ही अधिकमास कथा का श्रवण करें तो श्रीहरि बेहद प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है. घर में धन-धान्य की कमी नहीं होती है.

अधिकमास की कथा

पौराणिक मान्यता के अनुसार वर्ष के सभी बारह महीनों के अपने-अपने अधिष्ठाता देव होते हैं, लेकिन अधिकमास का कोई स्वामी नहीं था. इसी कारण लोग इसे तिरस्कारपूर्वक “मलमास” कहकर पुकारने लगे. लगातार अपमान और उपेक्षा से यह मास अत्यंत दुःखी हो गया.

अपनी पीड़ा लेकर अधिकमास भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा और उनसे विनती की कि संसार में उसे सम्मान नहीं मिल रहा. तब भगवान विष्णु उसे लेकर गोलोक धाम पहुंचे, जहां भगवान श्रीकृष्ण विराजमान थे. श्रीकृष्ण ने अधिकमास की करुण कथा सुनकर उसे अपना नाम और दिव्यता प्रदान की. उन्होंने कहा कि आज से यह मास “पुरुषोत्तम मास” के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसमें किए गए सभी शुभ कर्म विशेष फल प्रदान करेंगे.

इसी कारण पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना, श्रीमद्भागवत कथा, रामायण पाठ, गीता पाठ और भजन-कीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है. इस महीने में तुलसी पूजा और दीपदान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है

अधिकमास में क्या करें

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में संयम और साधना का विशेष महत्व होता है. इस दौरान कथा श्रवण, व्रत, जप-तप, दान और पूजा-पाठ करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है. कहा जाता है कि इस माह में किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में सौ गुना अधिक फल देता है.

इस पूरे महीने में सादा जीवन और सात्विक आहार अपनाना शुभ माना गया है. कई श्रद्धालु एक समय भोजन करते हैं और भूमि पर शयन कर भगवान का स्मरण करते हैं. तीर्थ स्नान, यज्ञ-हवन, ध्यान और जरूरतमंदों की सहायता करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है.

अधिकमास में किन कार्यों से बचें

शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को भक्ति और आत्मचिंतन का समय बताया गया है. इसलिए इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है. पितृ कर्म और बड़े शुभ आयोजन भी इस माह में नहीं किए जाते.

अधिकमास क्यों आता है

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस चंद्र मास में सूर्य का राशि परिवर्तन यानी संक्रांति नहीं होती, उसे अधिकमास कहा जाता है. यह लगभग हर तीन वर्ष में एक बार आता है. धार्मिक दृष्टि से यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 May 2026 04:52 PM (IST)
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