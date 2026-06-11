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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मParama Ekadashi Vrat Paran: 11 जून को ही लग जाएगी द्वादशी तिथि, जानें फिर कब करें परमा एकादशी व्रत पारण

Parama Ekadashi Vrat Paran: 11 जून को ही लग जाएगी द्वादशी तिथि, जानें फिर कब करें परमा एकादशी व्रत पारण

Parama Ekadashi Vrat Paran: ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 11 जून रात 10:36 से लग जाएगी है. लेकिन पारण अगले दिन 12 जून को किया जाएगा. जानें परमा एकादशी व्रत खोलने का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 Jun 2026 11:02 AM (IST)
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Parama Ekadashi Vrat Paran: गुरुवार 11 जून 2026 को परमा एकादशी व्रत रखा गया है. यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और दुर्लभ मानी जाती है. क्योंकि अधिकमास में पड़ने के कारण इसका महत्व काफी बढ़ जाता है. परमा एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो तीन साल में सिर्फ एक बार ही आती है.

परमा एकादशी पर लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करते हैं. इस व्रत को आप निर्जला, फलाहार या सात्विक भोजन के साथ रखने का संकल्प ले सकते हैं. इस बार परमा एकादशी और गुरुवार के दिन का दुर्लभ संयोग भी बना है, जिसमें किए व्रत और पूजन का भक्तों को दोगुना लाभ होगा. लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक विधि-विधान और शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण न किया जाएगा. आइए जानते हैं परमा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें.

11 जून को लग जाएगी द्वादशी तिथि

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी पर किया जाता है. पंचांग (Panchang) के अनुसार, 11 जून को ही द्वादशी तिथि लग जाएगी. 11 जून को एकादशी तिथि रात 10 बजकर 36 मिनट तक है और इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी. ऐसे में कई भक्त असमंजस में हैं कि, एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद क्या 11 जून को ही व्रत खोल सकते हैं या फिर विधिपूर्वक पारण 12 जून को ही किया जाएगा. आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत पारण से जुड़ी समस्त जानकारी.

ये भी पढ़ें: Adhik Maas Ekadashi 2026: अधिकमास में कौन-कौन सी एकादशी पड़ेगी, जानें तिथि और इनका महत्व

11 या 12 जून परमा एकादशी व्रत का पारण कब (Parama Ekadashi Vrat Parana Date and Time)

शास्त्रों के नियम अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए. लेकिन शर्त यह होती है कि, पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले किया जाएगा. एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना शुभ होता है. अगर किसी कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हो जाए या फिर समाप्त हो जाए तो हरिवासर समाप्ति के बाद पारण कर सकते हैं.

एकादशी व्रत और व्रत का पारण हमेंशा उदयातिथि या सूर्योदय के आधार पर किया जाता है. इसलिए परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून को किया जाएगा. पारण के लिए शुक्रवार, 12 जून को सुबह 05 बजकर 23 मिनट से 8 बजकर 10 मिनट तक का मुहूर्त रहेगा. इस समय के भीतर परमा एकादशी व्रत का पारण करना शुभ रहेगा.

एकादशी व्रत पारण से जुड़े नियम (Parma Ekadashi Vrat Paran Niyam)

  • व्रत खोलने से पहले स्नान जरूर करें.
  • पारण के दिन भी सात्विक भोजन ही करना चाहिए.
  • व्रत खोलने से पहले ब्राह्मण और जरूरतमंदों में दान-दक्षिणा करें.
  • पारण वाले दिन भोजन में चावल का सेवन जरूर करें.

ये भी पढ़ें: Parma Ekadashi 2026: 11 या 12 जून परमा एकादशी कब, कंफ्यूजन करें दूर जानें अधिकमास की आखिरी एकादशी की डेट
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 11 Jun 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
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