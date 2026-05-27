Adhik Maas Ekadashi 2026: अधिकमास में कौन-कौन सी एकादशी पड़ेगी, जानें तिथि और इनका महत्व

Adhik Maas Ekadashi 2026: अधिकमास, पुरुषोत्तम मास या मलमास (Malmas) को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है. भले ही इस दौरान शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन इस समय किए गए जप, तप, दान और व्रत का कई गुना फल प्राप्त होता है.

अधिकमास की एकादशी का महत्व

अधिकमास भगवान विष्णु को समर्पित उनका प्रिय मास है, जिसे भगवान ने स्वयं अपना नाम देकर इसके महत्व को बढ़ा दिया है. बता दें कि, अधिकमास हर तीन वर्ष में एक बार लगता है. इस साल 2026 में अधिकमास 17 मई से 15 जून तक रहेगा. इस महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथियों का भी विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि एकादशी तिथि और अधिकमास दोनों भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है. इसलिए अधिकमास में पड़ने वाली एकादशी पर किए गए पूजा और व्रत का कई गुणा पुण्यफल प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

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अधिकमास में दो विशेष एकादशियां

इस साल अधिकमास ज्येष्ठ महीने में लगा है, जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की ग्यारहवीं तिथि पर एकादशी व्रत रखा जाएगा. अधिकमास में पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी का संयोग बनता है. ये एकादशी हर तीन साल में आती है. आइए जानते हैं इस वर्ष अधिकमास में पद्मिनी और परमा एकादशी व्रत कब पड़ रहे हैं और इनका क्या महत्व है.

पद्मिनी एकादशी व्रत (27 मई)- अधिकमास की पहली पद्मिनी एकादशी (Padmini Ekadashi) व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पर 27 मई को है. मान्यता है कि, यह व्रत हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देने वाली है. इस दिन व्रत रखने और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है.

परमा एकादशी व्रत (11 जून)- पद्मिनी एकादशी के बाद ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष में 11 जून को परमा एकादशी (Parma Ekadashi) व्रत रखा जाएगा. परमा एकादशी व्रत नाम के समान ही 'परम' सिद्धियों और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली मानी जाती है. मान्यता अनुसार, इस व्रत को करने से दरिद्रता और आर्थिक तंगी का नाश होता है. साथ ही जाने-अनजाने किए पापों से भी मुक्ति मिलती है. परमा एकादशी पर पूजा और व्रत के साथ ही स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौदान (पंचदान) करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है.

अधिकमास में करें ये 5 काम

भगवान विष्णु की नियमित पूजा करें.

तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.

सामर्थ्यनुसार गरीब और जरूरतमंदों में अन्न, जल, फल, घड़ा आदि का दान करें.

मांसाहार का त्याग कर केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें.

अधिकमास में गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शुभ होता है.

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