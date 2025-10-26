हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal (26 October 2025): आत्मबल से कार्य सिद्ध होंगे, अनावश्यक तनाव से बचें, पढ़ें वृश्चिक राशि

Today Scorpio Horoscope 26 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 08:36 AM (IST)
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित और चुनौतीपूर्ण ऊर्जा लेकर आया है. कभी-कभी आप मानसिक तनाव या चिंता महसूस कर सकते हैं, जो आपके पारिवारिक और प्रेम संबंधों में अस्थिरता ला सकती है. ऐसे समय में भावनाओं को समझना और उन्हें खुलकर साझा करना अत्यंत आवश्यक है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. हल्की सैर या योग आपके मन को शांत और शरीर को ताज़ा रखेंगे. पर्याप्त पानी पिएं और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें. ध्यान और श्वास अभ्यास मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

व्यापार राशिफल:
व्यापार में चुनौतीपूर्ण दिन है. अचानक बदलाव या असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. किसी बड़े निवेश या निर्णय से पहले पूरी तरह विचार करें. भरोसेमंद सलाह लेने से जोखिम कम होगा.

करियर राशिफल:
कैरियर में तनाव के अवसर आ सकते हैं. सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. सोच-समझकर निर्णय लेने से आपके पेशेवर संबंध मजबूत होंगे.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन मिश्रित रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और वित्तीय योजनाओं में सावधानी रखें. बजट पर ध्यान देने से आप अवांछित परेशानियों से बच सकते हैं.

परिवार और लव राशिफल:
रिश्तों में आपसी समझ बढ़ाने की जरूरत है. प्रियजनों के साथ खुलकर बात करें. प्रेम जीवन में ईमानदारी और धैर्य महत्वपूर्ण होगा. अविवाहित जातकों के लिए दोस्ती से प्रेम की दिशा में बढ़त संभव है.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: काला
उपाय: मां कालिका को काले फूल अर्पित करें और “ॐ क्रीं कालिकायै नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है?
A1. हां, लेकिन खुलकर संवाद और धैर्य से इसे कम किया जा सकता है.

Q2. क्या आज वित्तीय निर्णय सुरक्षित रहेंगे?
A2. नहीं, आज जोखिम भरे निवेश से बचना ही बेहतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 26 Oct 2025 03:10 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित और चुनौतीपूर्ण ऊर्जा लेकर आया है, जिसमें मानसिक तनाव या चिंता महसूस हो सकती है.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज क्या ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए हल्की सैर, योग, पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें.

व्यापार में आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

व्यापार में चुनौतीपूर्ण दिन है, इसलिए किसी बड़े निवेश या निर्णय से पहले पूरी तरह विचार करें और भरोसेमंद सलाह लें.

करियर में आज के दिन की क्या संभावनाएँ हैं?

करियर में तनाव के अवसर आ सकते हैं, इसलिए सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखें और सोच-समझकर निर्णय लें.

आज आर्थिक मामलों में क्या सलाह दी गई है?

आर्थिक दृष्टि से दिन मिश्रित रहेगा, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें और वित्तीय योजनाओं में सावधानी बरतें.

Embed widget