हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrischik Rashifal (25 October 2025): रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नौकरी और यात्रा के लिए शुभ समय, पढ़ें वृश्चिक राशि

Aaj Ka Vrischik Rashifal (25 October 2025): रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नौकरी और यात्रा के लिए शुभ समय, पढ़ें वृश्चिक राशि

Today Scorpio Horoscope 25 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Oct 2025 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन परिवर्तन और अवसरों से भरा रहेगा. आपके निर्णय और योजनाएं आपके लाभ में काम आएंगी. आज किसी भी काम में जल्दीबाजी से बचें और सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार और दोस्तों के साथ संवाद बनाए रखना आज विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा. विशेष रूप से रक्त संबंधी और पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें. अधिक पानी पिएं और ताजगी देने वाले भोजन का सेवन करें. शराब और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें. हल्का व्यायाम और ध्यान आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे.

व्यापार राशिफल:
व्यापार और आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है. नए निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन जोखिम को ध्यान में रखें. पुराने वित्तीय विवादों को सुलझाने का समय अनुकूल है. साझेदारियों में तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा.

नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज दिन चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने और अपनी योग्यता दिखाने का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को लेने के लिए आज का दिन अच्छा है.

लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज धैर्य और समझ बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. साथी के साथ खुले संवाद से संबंध मजबूत होंगे. परिवार में किसी सदस्य की परेशानी आपकी सहायता से हल हो सकती है.

युवा और छात्र राशिफल:
छात्रों के लिए आज पढ़ाई में सफलता और नए ज्ञान को आत्मसात करने का दिन है. प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का फल मिलेगा. युवाओं के लिए करियर और नए अवसर उभर सकते हैं.

भाग्यांक: 9
शुभ रंग: लाल और मटमैला
उपाय: मंगलवार को लाल वस्त्र और लाल पुष्प का दान करें. “ॐ क्रां क्रीं, क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का 10,000 बार जाप करें.

FAQs:
Q1: क्या आज निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत लाभकारी होगी?
A1: हाँ, आज नए प्रयासों से लाभ होने के योग हैं, लेकिन जोखिम का ध्यान रखें.

Q2: क्या आज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है?
A2: हाँ, आज रक्त, पाचन और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 03:52 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
ओटीटी
Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release: 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
हेल्थ
mRNA Vaccine: कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
जनरल नॉलेज
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget