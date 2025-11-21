हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal: आज का दिन आत्मविश्वास से भरा, व्यापार में मुनाफे के योग! पढ़ें शुक्रवार का वृ्श्चिक राशिफल

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: आज का दिन आत्मविश्वास से भरा, व्यापार में मुनाफे के योग! पढ़ें शुक्रवार का वृ्श्चिक राशिफल

Today Scorpio Horoscope 21 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Nov 2025 04:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन मानसिक रूप से शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन खुशनुमा रहेगा. कई काम आपकी अपेक्षा से बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

वृश्चिक व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में आज आपको उम्मीद से अधिक मुनाफा हो सकता है. यदि किसी नए रूट, नई रणनीति या नए एरिया में विस्तार की सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है. पार्टनरशिप में विश्वास बनाए रखें. आज पार्टनर द्वारा लिए गए निर्णय भी लंबे समय में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

वृश्चिक नौकरी राशिफल

चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से ट्रांसफर की संभावनाएँ बन सकती हैं. ऑफिस में दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. दूसरों की जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर आ सकती हैं, जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं पाएँगे. इसके बावजूद आपका प्रदर्शन मजबूत रहेगा.

वृश्चिक परिवार और लव राशिफल

लव और मैरिड लाइफ में समय आपके पक्ष में रहेगा. रिश्तों में गर्मजोशी और समझ बढ़ेगी. परिवार के किसी सदस्य की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. पारिवारिक माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा.

वृश्चिक युवा और छात्र राशिफल

हायर एजुकेशन वाले छात्रों के लिए दिन उपयोगी रहेगा. प्रोजेक्ट या रिसर्च में आ रही दिक्कतों का समाधान मिलेगा और प्रगति तेज़ होगी. युवा वर्ग के लिए संदेश साफ़ है.अपनी इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें, तभी परिणाम मिलेंगे.

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन की शांति शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ाएगी.

अतिरिक्त संकेत (सामाजिक स्तर)

आनन्दादि योग के कारण सामाजिक स्तर पर आपके हाथ सुनहरे मौके आएंगे. मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.

  • भाग्यशाली रंग येलो
  • भाग्यशाली अंक 1
  • अशुभ अंक 7

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

और पढ़ें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 04:35 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मानसिक रूप से शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन खुशनुमा रहेगा. कई काम आपकी अपेक्षा से बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

व्यवसाय में वृश्चिक राशि वालों को आज क्या लाभ होगा?

बिजनेस में आज आपको उम्मीद से अधिक मुनाफा हो सकता है. यदि किसी नए रूट, नई रणनीति या नए एरिया में विस्तार की सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है.

वृश्चिक राशि वालों के नौकरी के संबंध में आज क्या संभावनाएँ हैं?

चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से ट्रांसफर की संभावनाएँ बन सकती हैं. ऑफिस में दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन आपका प्रदर्शन मजबूत रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

लव और मैरिड लाइफ में समय आपके पक्ष में रहेगा. रिश्तों में गर्मजोशी और समझ बढ़ेगी. पारिवारिक माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा.

वृश्चिक राशि के युवा और छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

हायर एजुकेशन वाले छात्रों के लिए दिन उपयोगी रहेगा. प्रोजेक्ट या रिसर्च में आ रही दिक्कतों का समाधान मिलेगा. अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Tihar Cow Therapy: तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
यूटिलिटी
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget