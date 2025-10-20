Aaj Ka Vrishchik Rashifal (20 October 2025): बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियों का संतुलन, प्रॉफिट और प्रेम संबंध मजबूत, पढ़ें वृश्चिक राशिफल
Today Scorpio Horoscope 20 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन सतर्कता और संयम की मांग करेगा. चंद्रमा 12वें हाउस में होने से विदेशी संपर्क या साझेदारी संबंधी मामलों में नुकसान की संभावना है. इसलिए व्यवसायिक निर्णय लेते समय पूरी पारदर्शिता और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है.
व्यवसाय और धन लाभ:
पार्टनरशिप बिजनेस में जितनी ईमानदारी और पारदर्शिता रखेंगे, उतना ही लाभ मिलेगा. मन मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. ऑफिस में दस्तावेज़ और फाइलों को संभालकर रखें, अन्यथा उनका दुरूपयोग हो सकता है. ग्रह गोचर अनुकूल न होने के कारण वर्कस्पेस पर परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी.
परिवार और सामाजिक जीवन:
घर-परिवार में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है. जीवनसाथी के साथ व्यवहार करते समय भावनाओं में जल्दबाजी से बचें. युवा वर्ग को गलत संगत से दूरी बनानी चाहिए.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
लव और वैवाहिक जीवन में संयम बनाए रखना अनिवार्य है. किसी बात को लेकर जल्दबाजी में निर्णय न लें. संवाद और समझदारी से संबंधों को मजबूत रखें.
युवाओं और शिक्षा:
कॉम्पिटिटिव और जनरल एग्जाम की तैयारी में लगे छात्रों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल:
तनाव, चिंता और डिप्रेशन के संकेत हैं, जिसका असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दिख सकता है. योग, ध्यान और संतुलित आहार आवश्यक हैं.
उपाय:
सफेद वस्त्र पहनें और घर में शुद्धता बनाए रखें. भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें. किसी जरूरतमंद को दान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.
लकी कलर: वाइट
लकी नंबर: 3
अनलकी नंबर: 7
FAQs:
Q1. व्यवसाय में नुकसान कैसे टालें?
साझेदारी में पारदर्शिता रखें और दस्तावेज़ संभालकर रखें.
Q2. मानसिक तनाव कम कैसे करें?
ध्यान, योग और सकारात्मक विचारों से तनाव कम होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
