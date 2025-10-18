हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Vrishchik Rashifal (18 October 2025): नए प्रोजेक्ट में सफलता, परिवार में स्नेह और तालमेल बढ़ेगा, पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल

Aaj Ka Vrishchik Rashifal (18 October 2025): नए प्रोजेक्ट में सफलता, परिवार में स्नेह और तालमेल बढ़ेगा, पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल

Today Scorpio Horoscope 18 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Oct 2025 03:15 AM (IST)
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 18 October 2025 in Hindi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आएगा. चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान हैं, जो करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है. आज आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा. बुजुर्गों के मार्गदर्शन और उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें. आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में नयापन दिखेगा.

व्यवसाय राशिफल:
फेस्टिवल सीजन में बिजनेस से जुड़ी नई योजनाओं पर काम करने का उत्तम समय है. पुरानी मेहनत का परिणाम किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट या मनचाहे प्रोजेक्ट के रूप में मिल सकता है. पार्टनर्स के साथ संवाद बढ़ाएं, इससे नए अवसर मिलेंगे. आय में वृद्धि और बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं.

नौकरी और करियर राशिफल:
ऑफिस में आज सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें. किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को पूरा करने में टीमवर्क अहम भूमिका निभाएगा. दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं. सीनियर्स से प्रशंसा और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दिन शुभ रहेगा.

लव और पारिवारिक राशिफल:
पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी गलतफहमियों को अनदेखा करें, रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों से जुड़ाव गहरा होगा. बुजुर्गों की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी.

धन राशिफल:
दिन के दूसरे भाग में वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. निवेश से लाभ मिलेगा और खर्चों में नियंत्रण रहेगा.

युवा और छात्र राशिफल:
यंग जनरेशन अपनी व्यस्तता के बावजूद ऊर्जावान रहेंगे. स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बढ़ाने की जरूरत है, खासकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपनी कला और प्रदर्शन से सराहना पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्वच्छता और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. मानसिक रूप से भी आप संतुलित रहेंगे.

शुभ रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 2
उपाय: मां लक्ष्मी के सामने पीली सरसों के दीपक जलाएं और दिनभर “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज बिजनेस में नया काम शुरू करना शुभ रहेगा?
हां, आज का दिन नए कार्य या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है.

Q2. क्या आज स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है?
नहीं, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस खानपान और नींद पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Oct 2025 03:15 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope
Embed widget