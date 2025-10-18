Aaj Ka Vrishchik Rashifal (18 October 2025): नए प्रोजेक्ट में सफलता, परिवार में स्नेह और तालमेल बढ़ेगा, पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल
Today Scorpio Horoscope 18 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 18 October 2025 in Hindi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आएगा. चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान हैं, जो करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है. आज आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा. बुजुर्गों के मार्गदर्शन और उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें. आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में नयापन दिखेगा.
व्यवसाय राशिफल:
फेस्टिवल सीजन में बिजनेस से जुड़ी नई योजनाओं पर काम करने का उत्तम समय है. पुरानी मेहनत का परिणाम किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट या मनचाहे प्रोजेक्ट के रूप में मिल सकता है. पार्टनर्स के साथ संवाद बढ़ाएं, इससे नए अवसर मिलेंगे. आय में वृद्धि और बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं.
नौकरी और करियर राशिफल:
ऑफिस में आज सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें. किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को पूरा करने में टीमवर्क अहम भूमिका निभाएगा. दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं. सीनियर्स से प्रशंसा और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दिन शुभ रहेगा.
लव और पारिवारिक राशिफल:
पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी गलतफहमियों को अनदेखा करें, रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों से जुड़ाव गहरा होगा. बुजुर्गों की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी.
धन राशिफल:
दिन के दूसरे भाग में वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. निवेश से लाभ मिलेगा और खर्चों में नियंत्रण रहेगा.
युवा और छात्र राशिफल:
यंग जनरेशन अपनी व्यस्तता के बावजूद ऊर्जावान रहेंगे. स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बढ़ाने की जरूरत है, खासकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपनी कला और प्रदर्शन से सराहना पाएंगे.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्वच्छता और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. मानसिक रूप से भी आप संतुलित रहेंगे.
शुभ रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 2
उपाय: मां लक्ष्मी के सामने पीली सरसों के दीपक जलाएं और दिनभर “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज बिजनेस में नया काम शुरू करना शुभ रहेगा?
हां, आज का दिन नए कार्य या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है.
Q2. क्या आज स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है?
नहीं, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस खानपान और नींद पर ध्यान दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
