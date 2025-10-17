मानसिक तनाव और थकान हो सकती है, ध्यान या मेडिटेशन से राहत मिलेगी। खानपान हल्का रखें।
Aaj Ka Vrishchik Rashifal (17 October 2025): कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता, रिश्तों में बरतें सावधानियां! पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल
Today Scorpio Horoscope 17 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा कर्म भाव में होने से आज आप पूरी तरह वर्कोहोलिक मूड में रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे.
शुक्ल योग के प्रभाव से आपकी कार्यशैली में किए गए सुधारों के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. काम को लेकर गंभीर रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
धन राशिफल
धन से जुड़ी स्थिति सामान्य रहेगी. पुराने अटके पैसे मिलने के योग हैं. अनावश्यक खर्चों से बचें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके निवेश के लिए फायदेमंद साबित होगी.
बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में नई रणनीतियों पर काम करें, इससे गति मिलेगी. मीडिया, ऑनलाइन या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज लाभ के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि साझेदारी में किसी भी प्रकार का वाद-विवाद न करें, वरना नुकसान संभव है.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में अधिकारियों से मतभेद होने की संभावना है, इसलिए संयम से काम लें. कार्य पर फोकस बनाए रखें. वर्किंग वुमन को घर और ऑफिस दोनों जगह संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है. किसी सहकर्मी की मदद से काम आसान हो सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. किसी बात को लेकर जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है, लेकिन संवाद से स्थिति संभाली जा सकती है. परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
यंग जनरेशन ऊर्जावान रहेंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए मेहनत जारी रखेंगे. आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. ध्यान या मेडिटेशन से राहत मिलेगी. खानपान हल्का रखें और पर्याप्त नींद लें ताकि ऊर्जा संतुलित बनी रहे.
- शुभ अंक 6
- शुभ रंग सिल्वर
- उपाय भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
नहीं, आज कार्यस्थल पर स्थिरता बनाए रखना ही बेहतर रहेगा.
Q2. क्या आज बिजनेस में नई योजना शुरू की जा सकती है?
हां, लेकिन केवल तभी जब रणनीति स्पष्ट और रिस्क सीमित हो.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह दी गई है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL