Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 October 2025: वृषभ राशि आज राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार में लाभ के योग बनेंगे
Today Taurus Horoscope 4 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए राजनीतिक और सामाजिक उन्नति लेकर आएगा. चन्द्रमा दशम भाव में होने से करियर और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन रहे हैं. यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो तुरंत कदम उठाना आपके लिए शुभ रहेगा. परिवार और कामकाज के बीच तालमेल बनाकर चलना ज़रूरी है.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. थकान और तनाव का असर शरीर पर दिख सकता है. नींद पूरी न होने से सिरदर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है. खानपान संतुलित रखें और आराम को प्राथमिकता दें.
बिज़नेस राशिफल
व्यापार में आज का समय अनुकूल रहेगा. खासकर पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में फायदे के योग हैं, लेकिन किसी भी कानूनी या पेपरवर्क पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतें. फेस्टिव सीजन में नया बिज़नेस शुरू करने का विचार है तो आज का दिन लाभकारी रहेगा.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज तरक्की और ट्रांसफर की संभावना बन रही है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. कार्यस्थल पर दबाव तो रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से सब पर विजय पा लेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. दांपत्य जीवन में नई योजनाओं पर चर्चा होगी. अविवाहित जातकों को रिश्तों के प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन युवाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है.
धन राशिफल
आज धन संबंधी स्थिति सामान्य रहेगी. किसी नये निवेश की शुरुआत करने का समय सही है. खर्च बढ़ सकता है लेकिन फेस्टिव सीजन में आपके लिए लाभ के नए अवसर भी खुलेंगे.
शुभ अंक – 3
शुभ रंग – सफेद
उपाय – माँ लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1: क्या आज बिज़नेस में निवेश करना लाभकारी रहेगा?
हाँ, आज नया निवेश खासकर साझेदारी वाले कामों में आपको अच्छा लाभ दे सकता है.
Q2: क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है?
जी हाँ, आज थकान और तनाव से सेहत पर असर हो सकता है, इसलिए आराम और योग को प्राथमिकता दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
