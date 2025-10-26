हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal (26 October 2025): प्रेम और सामंजस्य का दिन, आर्थिक स्थिति में सुधार, पढ़ें तुला राशि

Aaj Ka Tula Rashifal (26 October 2025): प्रेम और सामंजस्य का दिन, आर्थिक स्थिति में सुधार, पढ़ें तुला राशि

Today Libra Horoscope 26 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Tula Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन तुला राशि वालों के लिए संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है. आप अपने भीतर एक शांत ऊर्जा महसूस करेंगे, जो रिश्तों में नई गर्माहट और समझदारी लाएगी. आज आपकी कूटनीतिक क्षमता और मधुर व्यवहार लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा. सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग या ध्यान करें. ताज़ी हवा में सैर करने से मन को शांति और ऊर्जा मिलेगी. पौष्टिक भोजन और पर्याप्त पानी पीना आपकी सेहत को और मजबूत बनाएगा.

व्यापार राशिफल:
व्यवसाय में सकारात्मक माहौल रहेगा. पुराने संपर्कों से लाभ हो सकता है. साझेदारी में विश्वास और सहयोग से प्रगति मिलेगी. कोई नई डील या सहयोगी प्रस्ताव सामने आ सकता है, जिसे सोच-समझकर स्वीकार करें.

करियर राशिफल:
कैरियर में आपकी संवाद कौशल और संतुलित सोच सफलता की कुंजी बनेंगी. सहकर्मी आपके सहयोग से प्रभावित रहेंगे. किसी नई परियोजना या कार्य में आपकी भूमिका अहम हो सकती है.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. छोटे-मोटे लाभ के संकेत हैं. आज अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए योजनाबद्ध बचत पर ध्यान दें.

परिवार और लव राशिफल:
परिवार में सामंजस्य और स्नेह बना रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में नयापन और रोमांस बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: माता दुर्गा को गुलाबी फूल अर्पित करें और “ॐ दुर्गायै नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज रिश्तों में सुधार के संकेत हैं?
A1. हां, आज आपकी संवेदनशीलता और ईमानदारी से रिश्तों में गहराई आएगी.

Q2. क्या आज नई साझेदारी के लिए दिन अनुकूल है?
A2. हां, यदि आप भरोसेमंद व्यक्ति के साथ हैं, तो नई शुरुआत शुभ होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 26 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों के लिए कैसा दिन रहेगा?

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है. आप अपने भीतर एक शांत ऊर्जा महसूस करेंगे, जो रिश्तों में नई गर्माहट और समझदारी लाएगी.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक संतुलन के लिए योग या ध्यान करें, और ताज़ी हवा में सैर करने से मन को शांति मिलेगी.

क्या व्यापार में आज कोई नई साझेदारी के अवसर हैं?

व्यवसाय में सकारात्मक माहौल रहेगा और पुराने संपर्कों से लाभ हो सकता है. साझेदारी में विश्वास और सहयोग से प्रगति मिलेगी.

करियर के मामले में आज क्या महत्वपूर्ण रहेगा?

करियर में आपकी संवाद कौशल और संतुलित सोच सफलता की कुंजी बनेंगी. सहकर्मी आपके सहयोग से प्रभावित रहेंगे और किसी नई परियोजना में आपकी भूमिका अहम हो सकती है.

प्रेम जीवन में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

प्रेम जीवन में नयापन और रोमांस बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
यूटिलिटी
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget