हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal (19 October 2025): मार्केट में मंदी से रहें सतर्क, मेहनत और संयम से मुश्किल हालात को करेंगे पार, पढ़ें आज का तुला राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal (19 October 2025): मार्केट में मंदी से रहें सतर्क, मेहनत और संयम से मुश्किल हालात को करेंगे पार, पढ़ें आज का तुला राशिफल

Today Libra Horoscope 19 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 19 October 2025 in Hindi: आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा का बारहवें भाव में गोचर नए कानूनी मामलों और जटिल परिस्थितियों को समझने में आपकी मदद करेगा. काम के सिलसिले में धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है. अचानक आने वाली बाधाओं या मंदी के चलते आपके मन में तनाव रह सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और मेहनत से कार्य सफल होंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापार में इस समय टारगेट ऑडियंस की कमी के कारण मंदी की स्थिति रहेगी. मार्केटिंग और बिक्री पर विशेष ध्यान दें. प्राइसिंग में सावधानी रखें, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल डाउन हो सकती है. पार्टनरशिप या टीम वर्क में भी सावधानी बरतें. मेहनत और रणनीति से ही आज का दिन संभाला जा सकता है.

लव और पारिवारिक राशिफल

शादीशुदा लोगों को अपने जीवनसाथी पर ध्यान देना होगा. परिवार का सहयोग सीमित रहेगा, इसलिए किसी भी बात को लेकर मनमुटाव से बचें. घरेलू माहौल थोड़ा नीरस हो सकता है, लेकिन संयम और समझदारी से इसे नियंत्रित किया जा सकता है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्चों में वृद्धि हो सकती है. फिजूलखर्ची और अविचारित निवेश से बचें. योजना बनाकर ही धन का उपयोग करें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

कॉम्पिटिटिव और सामान्य स्टूडेंट्स को फेस्टिव सीजन में अपनी पढ़ाई को जारी रखना होगा. किसी भी विवाद या उलझन में न पड़ें. नेटवर्किंग और सही मार्गदर्शन से सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत पर खर्च बढ़ सकता है. खान-पान और स्वास्थ्य संबंधी बचत पर ध्यान दें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या हल्की एक्सरसाइज करें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
  • आज का उपाय: भगवान विष्णु को ताजे फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज व्यापार में कोई लाभ संभव है?
सावधानी और मेहनत से धीरे-धीरे लाभ संभव है, लेकिन जल्दबाजी न करें.

Q2. क्या पारिवारिक जीवन शांत रहेगा?
परिवार का सहयोग सीमित रहेगा, इसलिए संयम और समझदारी से काम लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Embed widget