Aaj Ka Tula Rashifal (17 October 2025): निवेश के मामले में सावधानी बरतनें के साथ करियर में रहे सतर्क! पढ़ें तुला राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal (17 October 2025): निवेश के मामले में सावधानी बरतनें के साथ करियर में रहे सतर्क! पढ़ें तुला राशिफल

Today Libra Horoscope 17 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 03:10 AM (IST)
Aaj Ka Tula Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा लाभ भाव में होने से आज आपको अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा. व्यवसायिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद किसी निर्णय को लेकर दुविधा हो सकती है.

बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. आपकी महत्वाकांक्षाएं सफलता की ओर अग्रसर होंगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धन राशिफल

धन से जुड़ा दिन सामान्य रहेगा. आय बनी रहेगी, पर खर्च भी बढ़ सकते हैं. निवेश से जुड़ा कोई बड़ा फैसला फिलहाल टाल दें. मित्र या किसी रिश्तेदार से आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे राहत महसूस होगी.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में स्थिरता रहेगी, हालांकि दोपहर के बाद मानसिक असमंजस बढ़ सकता है. किसी भी बड़े अनुबंध या नए प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले वरिष्ठों की सलाह लें. बिजनेस एक्सपेंशन की दिशा में किए गए प्रयास धीरे-धीरे सफल होंगे.

नौकरी राशिफल

वर्कलोड ज्यादा रहेगा. कुछ लोगों को ऑफिस का काम घर से करना पड़ सकता है जिससे तनाव बढ़ेगा. फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सीनियर आपके काम से संतुष्ट रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा. किसी संवेदनशील विषय पर चर्चा करने से बचें, वरना अनावश्यक तनाव हो सकता है. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन युवा वर्ग को जल्दबाजी में कोई भावनात्मक निर्णय नहीं लेना चाहिए.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

यंग जनरेशन लव के चक्कर में ध्यान भटका सकते हैं. स्टूडेंट्स को एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा, अभ्यास के दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

हेल्थ राशिफल

4स्वास्थ्य के सितारे आपके पक्ष में रहेंगे. ऊर्जावान महसूस करेंगे और काम के प्रति उत्साह बना रहेगा. हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार आपको फिट रखेगा.

  • शुभ अंक 4
  • शुभ रंग पिंक
  • उपाय मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और “ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs
Q1. क्या तुला राशि वालों के लिए नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
हां, आज किए गए प्रयास निकट भविष्य में सफलता दिला सकते हैं.

Q2. क्या आज बिजनेस में विस्तार करना सही रहेगा?
नहीं, दोपहर बाद किसी बड़े निर्णय को लेने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 03:10 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
ओटीटी
वीडियोज

फोटो गैलरी

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

