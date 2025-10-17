Aaj Ka Tula Rashifal (17 October 2025): निवेश के मामले में सावधानी बरतनें के साथ करियर में रहे सतर्क! पढ़ें तुला राशिफल
Today Libra Horoscope 17 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा लाभ भाव में होने से आज आपको अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा. व्यवसायिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद किसी निर्णय को लेकर दुविधा हो सकती है.
बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. आपकी महत्वाकांक्षाएं सफलता की ओर अग्रसर होंगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
धन राशिफल
धन से जुड़ा दिन सामान्य रहेगा. आय बनी रहेगी, पर खर्च भी बढ़ सकते हैं. निवेश से जुड़ा कोई बड़ा फैसला फिलहाल टाल दें. मित्र या किसी रिश्तेदार से आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे राहत महसूस होगी.
बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में स्थिरता रहेगी, हालांकि दोपहर के बाद मानसिक असमंजस बढ़ सकता है. किसी भी बड़े अनुबंध या नए प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले वरिष्ठों की सलाह लें. बिजनेस एक्सपेंशन की दिशा में किए गए प्रयास धीरे-धीरे सफल होंगे.
नौकरी राशिफल
वर्कलोड ज्यादा रहेगा. कुछ लोगों को ऑफिस का काम घर से करना पड़ सकता है जिससे तनाव बढ़ेगा. फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सीनियर आपके काम से संतुष्ट रहेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा. किसी संवेदनशील विषय पर चर्चा करने से बचें, वरना अनावश्यक तनाव हो सकता है. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन युवा वर्ग को जल्दबाजी में कोई भावनात्मक निर्णय नहीं लेना चाहिए.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
यंग जनरेशन लव के चक्कर में ध्यान भटका सकते हैं. स्टूडेंट्स को एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा, अभ्यास के दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रदर्शन बेहतर रहेगा.
हेल्थ राशिफल
4स्वास्थ्य के सितारे आपके पक्ष में रहेंगे. ऊर्जावान महसूस करेंगे और काम के प्रति उत्साह बना रहेगा. हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार आपको फिट रखेगा.
- शुभ अंक 4
- शुभ रंग पिंक
- उपाय मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और “ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या तुला राशि वालों के लिए नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
हां, आज किए गए प्रयास निकट भविष्य में सफलता दिला सकते हैं.
Q2. क्या आज बिजनेस में विस्तार करना सही रहेगा?
नहीं, दोपहर बाद किसी बड़े निर्णय को लेने से बचें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL