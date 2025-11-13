(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Tula Rashifal 13 November 2025: आय में वृद्धि के योग, सिंगल जातक को विवाह का मिलेगा प्रस्ताव! पढ़ें आज का तुला राशिफल
Today Libra Horoscope 13 November 2025: तुला राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 13 November 2025 in Hindi: आज का दिन लाभ और प्रगति का रहेगा. चंद्रमा लाभ भाव (11वें हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आय में वृद्धि और योजनाओं में सफलता के योग बनेंगे. आपकी प्रोफेशनल प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में सम्मान प्राप्त होगा.
तुला व्यवसाय राशिफल
बिजनेस में विस्तार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह समय उपयुक्त है, लेकिन निर्णय लेने से पहले बाजार की सही जानकारी ज़रूर लें. एक अनुभवी टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छा लाभ मिलेगा.
आनन्दादि योग के प्रभाव से गवर्नमेंट या उच्च अधिकारियों की ओर से प्रशंसा मिल सकती है. योजनाओं को क्रियान्वित करने में तेजी दिखाएं, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा.
तुला नौकरी राशिफल
वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और सूझबूझ से वरिष्ठ प्रभावित होंगे. किसी विशेष प्रोजेक्ट या कार्य को लेकर सम्मान या पहचान मिल सकती है. सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें और समय का सदुपयोग करें.
तुला वित्त राशिफल
चंद्रमा की स्थिति आर्थिक रूप से दिन को लाभकारी बना रही है. अतिरिक्त इनकम के अवसर मिलेंगे. निवेश से पहले थोड़ी जांच-पड़ताल ज़रूरी है. जो लोग शेयर मार्केट या पार्टनरशिप से जुड़े हैं, उन्हें स्थिर लाभ के संकेत हैं.
तुला लव और फैमिली राशिफल
घर का माहौल आनंदमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे. विवाह योग्य जातकों को कोई प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना बेहतर रहेगा.
तुला युवा और छात्र राशिफल
वाशी योग के प्रभाव से प्रतियोगी छात्र आज करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पर विशेष ध्यान दें. आगामी परीक्षा में इससे लाभ मिलेगा. जो युवा नई दिशा में करियर तलाश रहे हैं, उन्हें अवसर मिल सकते हैं.
तुला हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक सुकून और ऊर्जा का अनुभव करेंगे. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना उपयोगी रहेगा.
- भाग्यशाली रंग ग्रीन
- भाग्यशाली अंक 9
- उपाय मां सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें और विद्यार्थियों को पुस्तक दान करें, भाग्य उन्नति के योग बढ़ेंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL