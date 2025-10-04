Aaj Ka Singh Rashifal 4 October 2025: सिंह राशि आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ की संभावना है
Today Leo Horoscope 4 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 4 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 7th हाउस में होने से जीवनसाथी से संबंधों में मजबूती आएगी. सुकर्मा योग के प्रभाव से वित्तीय मामलों में रुके हुए कार्य संपन्न होंगे. कार्यक्षेत्र और परिवार दोनों ही क्षेत्रों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें. लापरवाही करने से छोटी परेशानी भी बड़ी बन सकती है. समय पर भोजन और आराम जरूरी है.
बिजनेस राशिफल
मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े बिजनेसमैन के लिए दिन लाभकारी रहेगा. मुनाफा कमाने के अवसर मिलेंगे. नेटवर्क का विस्तार करने से और अधिक लाभ मिलेगा.
लव और फैमिली राशिफल
किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि से घर का माहौल उत्सवपूर्ण रहेगा. खास रिश्तेदारों के आगमन से चहल-पहल बढ़ेगी. युवाओं की किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.
जॉब राशिफल
सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. इससे उनके कौशल का प्रदर्शन होगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगी. वर्किंग वुमन के लिए दिन उत्तम है, लगभग सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.
धन राशिफल
वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. रुके हुए कार्य पूरे होने से आर्थिक राहत मिलेगी.
युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन के लिए दिन खास रहेगा. मित्रों से मुलाकात और नए अवसर मिलेंगे. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे.
शुभ अंक- 8
शुभ रंग- गोल्डन
आज का उपाय
सूर्य देव को जल अर्पित करें और "आदित्य हृदय स्तोत्र" का पाठ करें. इससे आर्थिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी.
FAQs
Q1 क्या सिंह राशि वालों को आज वित्तीय राहत मिलेगी?
हाँ, कर्ज से छुटकारा मिलने और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है.
Q2 क्या सिंह राशि के युवाओं के लिए दिन शुभ है?
हाँ, युवाओं को मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा और करियर में नई ऊर्जा आएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
