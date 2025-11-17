Aaj Ka Singh Rashifal (17 November 2025): सिंह राशि धन मामलों में सावधानी रखें, परिवार और पार्टनर से आत्मविश्वास बढ़ेगा
Today Leo Horoscope 17 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 17 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन धन संबंधी मामलों में सतर्कता आवश्यक है. चन्द्रमा दूसरे भाव में होने से आर्थिक लेनदेन और बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा. किसी आवश्यक कार्य के पूर्ण होने से मानसिक संतोष और उत्साह बढ़ेगा, जिससे आगे की योजनाओं में भी ऊर्जा आएगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. मौसम में बदलाव या थकान के कारण बीमार पड़ने की संभावना है. पाचन तंत्र और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. नियमित योग और पर्याप्त नींद से राहत मिलेगी.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. शुक्र के तुला राशि में गोचर से लेबर या स्टाफ के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल होगा. किसी भी नई डील या विस्तार से पहले पूरी योजना बनाएं. पार्टनरशिप में आलस्य या असहमति से काम प्रभावित हो सकता है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में सहकर्मियों या सीनियर से किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है. आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखें. किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले अपनी सीमाओं का आकलन करें.
लव और पारिवारिक राशिफल:
चन्द्र-शनि विष दोष के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है. जीवनसाथी के साथ मधुर व्यवहार रखें, वरना संबंधों में खटास बढ़ सकती है. प्रेमी से किया गया कोई वादा पूरा न कर पाने से रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं. समझदारी और धैर्य से स्थिति को संभालें.
धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन औसत रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और निवेश फिलहाल स्थगित करें. पुराने लेन-देन को सुलझाने का प्रयास करें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपने प्रदर्शन से असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन हार न मानें. युवाओं को फालतू विवादों और गॉसिप से दूरी रखनी चाहिए. आज का दिन आत्मसंयम और सावधानी का है.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पर्पल
उपाय: सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज धन निवेश करना सही रहेगा?
जोखिम वाले निवेश से बचें। केवल सुरक्षित और योजनाबद्ध निवेश करें।
Q2. क्या जॉब बदलने या नई नौकरी के लिए आवेदन करना शुभ रहेगा?
हाँ, आवेदन करना सही रहेगा। लेकिन जल्दबाज़ी में जॉब स्विच न करें।
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
