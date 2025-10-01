Rashifal: किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान, जानें मेष से मीन तक आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 1 अक्टूबर 2025, मंगलवार को महा नवमी का शुभ दिन है. इस दिन चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा है, जिससे धर्म, शिक्षा, यात्रा और उच्च ज्ञान से जुड़े विषय बल पा रहे हैं. गुरु का प्रभाव बढ़ने से आज का दिन कई जातकों के लिए नए अवसर और कुछ के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां लेकर आएगा.

कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव, रिश्तों में उतार-चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी संकेत आज स्पष्ट दिखेंगे. महा नवमी की साधना का पुण्यकाल सभी राशियों को अलग-अलग रूप से प्रभावित करेगा. जानिए मेष से मीन तक आज का राशिफल, कौन-सी राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान.

आज का दिन आपके करियर में नई दिशा देने वाला रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में होने से भाग्य प्रबल रहेगा और विदेश या शिक्षा संबंधी योजनाओं को गति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में अचानक कोई नया प्रोजेक्ट आपके हिस्से आ सकता है, जिससे भविष्य में उन्नति सुनिश्चित होगी.

व्यापारी वर्ग को नए कॉन्ट्रैक्ट या टाई-अप का अवसर मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संतुलन जरूरी है.

प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. अविवाहित जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. विवाहितों को जीवनसाथी का साथ मिलेगा, लेकिन परिवार में वरिष्ठों के साथ संवाद संयम से करें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है. पाचन तंत्र और थकान से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं. योग और ध्यान से राहत मिलेगी. धनुषि स्थो यदि चन्द्रः यात्रां विद्याम् प्रयच्छति. धर्मकार्ये सदा लाभं सुदृढं सौख्यमेव च. यानी चंद्रमा धनु राशि में होने पर यात्रा, विद्या और धर्म कार्यों में सफलता और सुख मिलता है.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 9

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और मां दुर्गा को पीली वस्तु अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी को लेकर चुनौतीपूर्ण रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में अष्टम भाव में है, जिसके प्रभाव से परिवार और दांपत्य जीवन में मतभेद बढ़ सकते हैं. किसी प्रियजन के साथ पुराना विवाद उभर सकता है. यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो सावधानी आवश्यक है क्योंकि छोटी-सी चूक बड़ा नुकसान करा सकती है.

आर्थिक स्तर सामान्य रहेगा, लेकिन उधार या कर्ज लेने से बचें. प्रेम जीवन में असुरक्षा की भावना हावी हो सकती है. पार्टनर के व्यवहार से असंतोष रहेगा. विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से मतभेद झेलने पड़ सकते हैं. संयम और धैर्य ही आज का सबसे बड़ा उपाय है.

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर है. पुरानी बीमारी उभर सकती है, खासकर कमर, जोड़ों या नसों में दर्द की समस्या हो सकती है. खान-पान संतुलित रखें और तनाव से दूरी बनाएं. अष्टमे चन्द्रमाऽऽयाते क्लेशदुःखं प्रजायते. रोगशोकं च विवादं ददाति हानिकारकम्. यानी अष्टम भाव का चंद्रमा रोग, विवाद और मानसिक कष्ट देता है.

Lucky Color: हरा । Lucky Number: 6

उपाय: मां दुर्गा को हरे वस्त्र चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती” का पाठ करें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जो दांपत्य जीवन और साझेदारी का कारक है. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और पार्टनर्स से बेहतरीन सहयोग मिलेगा. व्यापारियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर का समय अनुकूल है.

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से प्रशंसा और प्रमोशन का संकेत मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर है, और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में आज खुशनुमा पल आएंगे. अविवाहित जातकों के विवाह प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, और आपसी रिश्तों में निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बेहतर रहेगा. तनाव कम होगा और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. ध्यान और प्राणायाम करने से आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा.



सप्तमे चन्द्रमाऽऽयाते दारसौख्यं प्रयच्छति. सहकार्ये महाशक्तिं ददाति धनलाभकम्. यानी सप्तम भाव का चंद्रमा दांपत्य सुख और साझेदारी में लाभ देता है.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 5

उपाय: भगवान विष्णु को नीले फूल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य दोनों मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में छठे भाव में है, जिससे कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा तेज होगी. नौकरीपेशा जातकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उन्हें परास्त करेंगे. व्यापारियों के लिए कर्ज से राहत मिलने की संभावना है.

प्रेम और संबंधों की दृष्टि से दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है. अविवाहित जातक प्रेम प्रस्ताव रखते समय सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. पाचन, लीवर या ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकती है. नियमित योग, हल्का भोजन और भरपूर जल का सेवन लाभ देगा.



षष्ठे चन्द्रे स्थिते नित्यं रोगशत्रुविनाशनः. विपत्तेः परिहारश्च विजयां ददाति सदा. यानी छठे भाव का चंद्रमा रोग और शत्रु पर विजय दिलाता है.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 2

उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें और ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें.

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए गौरव और पहचान लेकर आएगा. चंद्रमा धनु राशि में पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर प्रशंसा और सम्मान मिलेगा. उच्च पदस्थ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए यह दिन नया अवसर लेकर आएगा, खासकर मीडिया, शिक्षा और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्तर पर आय के नए स्रोत खुलेंगे और निवेश से फायदा होगा.

प्रेम जीवन बेहद शुभ रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है. प्रेमी-प्रेमिका के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे. विवाहित जातकों को संतान सुख या उससे संबंधित शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. हालांकि हृदय और रक्तचाप से संबंधित समस्याओं वाले जातक सतर्क रहें. मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी. पुत्रपुत्र्यः कलत्रं च विद्यां च वित्तसम्पदः. पञ्चमे चन्द्रः सुखदः सदा सुमंगलप्रदः. यानी पंचम भाव का चंद्रमा विद्या, संतान और सुख-संपदा में वृद्धि करता है.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य देव को गुड़ और गेहूं अर्पित करें, साथ ही नवमी की पूजा में दीपदान करें.

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन घर-परिवार और भावनाओं से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में चतुर्थ भाव में स्थित है, जिससे मातृ सुख और गृहस्थ जीवन पर प्रभाव पड़ेगा. कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन संपत्ति और पैतृक मामलों में लाभ होगा.

यदि आप किसी भूमि या वाहन संबंधी कार्यवाही में हैं, तो आज सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक स्तर स्थिर रहेगा, और लंबे समय से रुकी योजना आगे बढ़ेगी.

प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन पारिवारिक दबाव अविवाहित जातकों के रिश्तों पर असर डाल सकता है. विवाहित जातक जीवनसाथी और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिश्रित है. छाती, फेफड़े या मानसिक तनाव से परेशानी हो सकती है. योग, ध्यान और घर के वातावरण को शांत रखकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं. चतुर्थस्थो यदि चन्द्रः सौख्यं मातृसुखं ददात्. गृहलाभं धने वृद्धिं शत्रुहानीं च विन्दति. यानी चतुर्थ भाव का चंद्रमा घर, माता और धन से जुड़ा सुख प्रदान करता है.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: मां दुर्गा को हरे वस्त्र और नौ प्रकार के अनाज अर्पित करें.

आज का दिन संवाद, यात्रा और भाई-बहनों से जुड़े मामलों में सक्रियता लाएगा. चंद्रमा धनु राशि में तृतीय भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और परिश्रम से सफलता मिलेगी.

मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और कला से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष लाभकारी है. व्यापारियों को छोटे निवेश से भी बड़ा फायदा मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से आय के नए साधन खुलेंगे, लेकिन खर्च भी अचानक बढ़ सकते हैं.

प्रेम जीवन की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों को नजदीकी मित्र मंडली या यात्रा में जीवनसाथी का संकेत मिल सकता है. विवाहित जातकों के लिए रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन गले और कंधे से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. काम और आराम में संतुलन रखना आवश्यक है. तृतीयस्थे चन्द्रमसि भ्रातृमित्रलाभदः सदा. यात्रासुखं च विज्ञेयं कार्यसिद्धिं प्रयच्छति. यानी तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और कार्यों में सफलता देता है तथा यात्रा सुख प्रदान करता है.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 3

उपाय: मां दुर्गा को नीले फूल अर्पित करें और ‘दुर्गा सप्तशती’ के नवम अध्याय का पाठ करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपको धन और परिवार से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिलेगा. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील मिल सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या बोनस की सूचना मिल सकती है. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनसाथी से उपहार या सहयोग मिलने की संभावना है. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि वाणी पर संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी बात किसी प्रियजन को आहत कर सकती है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों और पाचन से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें. मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखना जरूरी है. द्वितीये चन्द्रमाऽऽयाते धनलाभं प्रयच्छति. कुटुम्बसौख्यमायाति सर्वदा शुभमङ्गलम्. यानी दूसरे भाव का चंद्रमा धन और परिवार सुख देता है.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 8

उपाय: हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करें और गुड़-चना का भोग लगाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और नए अवसर लेकर आएगा क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है. महा नवमी के शुभ अवसर पर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

करियर में आपको नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है और आपके विचारों को वरिष्ठों द्वारा सराहा जाएगा. व्यापारी वर्ग को बड़े सौदे मिल सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, वरना आय के बावजूद बचत कम हो सकती है.

प्रेम और संबंधों में आज का दिन मधुर रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ऊर्जावान रहेंगे. हालांकि पेट और जांघों से संबंधित परेशानी से सावधान रहें. संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम से लाभ होगा. लगे चन्द्रे यदा स्वीयं रूपं तेजः प्रजायते. धन्यं सौख्यं बलं चापि प्राप्नोति नात्र संशयः. यानी लग्न में चंद्रमा होने से बल, तेज, धन और सुख की प्राप्ति होती है.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 9

उपाय: मां दुर्गा को पीले फूल और हल्दी चढ़ाएं, साथ ही सूर्य को अर्घ्य दें.

मकर राशि (Capricorn)

आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में है, जिससे खर्च और यात्राएं बढ़ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उसका तुरंत लाभ नहीं मिलेगा. विदेश से जुड़े कामकाज या संपर्क आपके लिए लाभकारी रह सकते हैं.

व्यापारियों को गुप्त निवेश से फायदा हो सकता है. हालांकि खर्च और अनावश्यक यात्राएं बजट बिगाड़ सकती हैं. प्रेम और संबंधों में दूरी महसूस हो सकती है. जीवनसाथी से मतभेद की स्थिति बनेगी.

अविवाहित जातकों को प्रस्ताव मिलने में विलंब हो सकता है. रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और संवाद आवश्यक है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर है. अनिद्रा, तनाव और आंखों की समस्या परेशान कर सकती है. योग, ध्यान और शांत वातावरण का सहारा लें.



व्ययस्थे चन्द्रमाऽऽयाते खर्चो वृद्धिं प्रजायते. गुप्तलाभं च सिद्धिं च ददाति शुभकारकम्. यानी बारहवें भाव का चंद्रमा व्यय तो बढ़ाता है, लेकिन गुप्त लाभ भी देता है.

Lucky Color: काला

Lucky Number: 7

उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें और गरीबों में काला कपड़ा दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में स्थित है, जिससे लाभ और मित्र मंडली का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेंगे. जिन कामों में लंबे समय से बाधा आ रही थी, वे अब पूरी होने की संभावना है.

व्यापारी वर्ग को लाभ के बड़े अवसर मिल सकते हैं, खासकर किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित आय होगी. सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से भी लाभ मिल सकता है. प्रेम और संबंधों में दिन शुभ रहेगा. अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित

जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहतर रहेगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा.



लाभस्थे चन्द्रमायाते वित्तलाभं प्रयच्छति. मित्रसौख्यं सदा दद्यात् कार्यसिद्धिं च निश्चयम्. यानी ग्यारहवें भाव का चंद्रमा धन और मित्र सुख देता है तथा कार्यसिद्धि कराता है.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 4

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय” का जप करें.

मीन राशि (Pisces)

आज चंद्रमा आपके दशम भाव में है, जिससे करियर और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आपके परिश्रम को सराहा जाएगा. सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और उच्च पदस्थ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा.

व्यापारी वर्ग को बड़े अनुबंध से लाभ होगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा और आय के नए साधन मिल सकते हैं. प्रेम और संबंधों की दृष्टि से दिन मध्यम रहेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव पर सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दी-जुकाम और गले की समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. ध्यान और प्राणायाम से ऊर्जा बनी रहेगी. दशमे चन्द्रमायाते पदं कीर्तिं च विन्दति. राजसम्मानं च लभते कर्मसिद्धिं प्रयच्छति. यानी दशम भाव का चंद्रमा पद, कीर्ति और सम्मान दिलाता है.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.