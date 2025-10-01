हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal: किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान, जानें मेष से मीन तक आज का राशिफल

Rashifal: किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान, जानें मेष से मीन तक आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज मंगलवार, 1 अक्टूबर 2025 का दिन गुरु की छाया से शिक्षा, यात्रा और बड़े फैसलों के लिए प्रेरित कर रहा है. महा नवमी की पूजा का शुभकाल हर राशि को अलग ढंग से प्रभावित करेगा. जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 01 Oct 2025 05:11 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 1 अक्टूबर 2025, मंगलवार को महा नवमी का शुभ दिन है. इस दिन चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा है, जिससे धर्म, शिक्षा, यात्रा और उच्च ज्ञान से जुड़े विषय बल पा रहे हैं. गुरु का प्रभाव बढ़ने से आज का दिन कई जातकों के लिए नए अवसर और कुछ के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां लेकर आएगा.

कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव, रिश्तों में उतार-चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी संकेत आज स्पष्ट दिखेंगे. महा नवमी की साधना का पुण्यकाल सभी राशियों को अलग-अलग रूप से प्रभावित करेगा. जानिए मेष से मीन तक आज का राशिफल, कौन-सी राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके करियर में नई दिशा देने वाला रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में होने से भाग्य प्रबल रहेगा और विदेश या शिक्षा संबंधी योजनाओं को गति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में अचानक कोई नया प्रोजेक्ट आपके हिस्से आ सकता है, जिससे भविष्य में उन्नति सुनिश्चित होगी.

व्यापारी वर्ग को नए कॉन्ट्रैक्ट या टाई-अप का अवसर मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संतुलन जरूरी है.

प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. अविवाहित जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. विवाहितों को जीवनसाथी का साथ मिलेगा, लेकिन परिवार में वरिष्ठों के साथ संवाद संयम से करें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है. पाचन तंत्र और थकान से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं. योग और ध्यान से राहत मिलेगी. धनुषि स्थो यदि चन्द्रः यात्रां विद्याम् प्रयच्छति. धर्मकार्ये सदा लाभं सुदृढं सौख्यमेव च. यानी चंद्रमा धनु राशि में होने पर यात्रा, विद्या और धर्म कार्यों में सफलता और सुख मिलता है.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 9

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और मां दुर्गा को पीली वस्तु अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी को लेकर चुनौतीपूर्ण रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में अष्टम भाव में है, जिसके प्रभाव से परिवार और दांपत्य जीवन में मतभेद बढ़ सकते हैं. किसी प्रियजन के साथ पुराना विवाद उभर सकता है. यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो सावधानी आवश्यक है क्योंकि छोटी-सी चूक बड़ा नुकसान करा सकती है.

आर्थिक स्तर सामान्य रहेगा, लेकिन उधार या कर्ज लेने से बचें. प्रेम जीवन में असुरक्षा की भावना हावी हो सकती है. पार्टनर के व्यवहार से असंतोष रहेगा. विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से मतभेद झेलने पड़ सकते हैं. संयम और धैर्य ही आज का सबसे बड़ा उपाय है.

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर है. पुरानी बीमारी उभर सकती है, खासकर कमर, जोड़ों या नसों में दर्द की समस्या हो सकती है. खान-पान संतुलित रखें और तनाव से दूरी बनाएं. अष्टमे चन्द्रमाऽऽयाते क्लेशदुःखं प्रजायते. रोगशोकं च विवादं ददाति हानिकारकम्. यानी अष्टम भाव का चंद्रमा रोग, विवाद और मानसिक कष्ट देता है.

Lucky Color: हरा । Lucky Number: 6

उपाय: मां दुर्गा को हरे वस्त्र चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती” का पाठ करें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जो दांपत्य जीवन और साझेदारी का कारक है. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और पार्टनर्स से बेहतरीन सहयोग मिलेगा. व्यापारियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर का समय अनुकूल है.

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से प्रशंसा और प्रमोशन का संकेत मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर है, और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में आज खुशनुमा पल आएंगे. अविवाहित जातकों के विवाह प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, और आपसी रिश्तों में निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बेहतर रहेगा. तनाव कम होगा और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. ध्यान और प्राणायाम करने से आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा.

सप्तमे चन्द्रमाऽऽयाते दारसौख्यं प्रयच्छति. सहकार्ये महाशक्तिं ददाति धनलाभकम्. यानी सप्तम भाव का चंद्रमा दांपत्य सुख और साझेदारी में लाभ देता है.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 5

उपाय: भगवान विष्णु को नीले फूल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य दोनों मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में छठे भाव में है, जिससे कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा तेज होगी. नौकरीपेशा जातकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उन्हें परास्त करेंगे. व्यापारियों के लिए कर्ज से राहत मिलने की संभावना है.
प्रेम और संबंधों की दृष्टि से दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है. अविवाहित जातक प्रेम प्रस्ताव रखते समय सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. पाचन, लीवर या ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकती है. नियमित योग, हल्का भोजन और भरपूर जल का सेवन लाभ देगा.

षष्ठे चन्द्रे स्थिते नित्यं रोगशत्रुविनाशनः. विपत्तेः परिहारश्च विजयां ददाति सदा. यानी छठे भाव का चंद्रमा रोग और शत्रु पर विजय दिलाता है.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 2

उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें और ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें.

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए गौरव और पहचान लेकर आएगा. चंद्रमा धनु राशि में पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर प्रशंसा और सम्मान मिलेगा. उच्च पदस्थ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए यह दिन नया अवसर लेकर आएगा, खासकर मीडिया, शिक्षा और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्तर पर आय के नए स्रोत खुलेंगे और निवेश से फायदा होगा.

प्रेम जीवन बेहद शुभ रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है. प्रेमी-प्रेमिका के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे. विवाहित जातकों को संतान सुख या उससे संबंधित शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. हालांकि हृदय और रक्तचाप से संबंधित समस्याओं वाले जातक सतर्क रहें. मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी. पुत्रपुत्र्यः कलत्रं च विद्यां च वित्तसम्पदः. पञ्चमे चन्द्रः सुखदः सदा सुमंगलप्रदः. यानी पंचम भाव का चंद्रमा विद्या, संतान और सुख-संपदा में वृद्धि करता है.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य देव को गुड़ और गेहूं अर्पित करें, साथ ही नवमी की पूजा में दीपदान करें.

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन घर-परिवार और भावनाओं से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में चतुर्थ भाव में स्थित है, जिससे मातृ सुख और गृहस्थ जीवन पर प्रभाव पड़ेगा. कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन संपत्ति और पैतृक मामलों में लाभ होगा.

यदि आप किसी भूमि या वाहन संबंधी कार्यवाही में हैं, तो आज सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक स्तर स्थिर रहेगा, और लंबे समय से रुकी योजना आगे बढ़ेगी.

प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन पारिवारिक दबाव अविवाहित जातकों के रिश्तों पर असर डाल सकता है. विवाहित जातक जीवनसाथी और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिश्रित है. छाती, फेफड़े या मानसिक तनाव से परेशानी हो सकती है. योग, ध्यान और घर के वातावरण को शांत रखकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं. चतुर्थस्थो यदि चन्द्रः सौख्यं मातृसुखं ददात्. गृहलाभं धने वृद्धिं शत्रुहानीं च विन्दति. यानी चतुर्थ भाव का चंद्रमा घर, माता और धन से जुड़ा सुख प्रदान करता है.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: मां दुर्गा को हरे वस्त्र और नौ प्रकार के अनाज अर्पित करें.

तुला राशि (Libra)

आज का दिन संवाद, यात्रा और भाई-बहनों से जुड़े मामलों में सक्रियता लाएगा. चंद्रमा धनु राशि में तृतीय भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और परिश्रम से सफलता मिलेगी.

मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और कला से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष लाभकारी है. व्यापारियों को छोटे निवेश से भी बड़ा फायदा मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से आय के नए साधन खुलेंगे, लेकिन खर्च भी अचानक बढ़ सकते हैं.

प्रेम जीवन की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों को नजदीकी मित्र मंडली या यात्रा में जीवनसाथी का संकेत मिल सकता है. विवाहित जातकों के लिए रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन गले और कंधे से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. काम और आराम में संतुलन रखना आवश्यक है. तृतीयस्थे चन्द्रमसि भ्रातृमित्रलाभदः सदा. यात्रासुखं च विज्ञेयं कार्यसिद्धिं प्रयच्छति. यानी तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और कार्यों में सफलता देता है तथा यात्रा सुख प्रदान करता है.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 3

उपाय: मां दुर्गा को नीले फूल अर्पित करें और ‘दुर्गा सप्तशती’ के नवम अध्याय का पाठ करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपको धन और परिवार से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिलेगा. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील मिल सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या बोनस की सूचना मिल सकती है. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनसाथी से उपहार या सहयोग मिलने की संभावना है. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि वाणी पर संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी बात किसी प्रियजन को आहत कर सकती है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों और पाचन से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें. मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखना जरूरी है. द्वितीये चन्द्रमाऽऽयाते धनलाभं प्रयच्छति. कुटुम्बसौख्यमायाति सर्वदा शुभमङ्गलम्. यानी दूसरे भाव का चंद्रमा धन और परिवार सुख देता है.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 8

उपाय: हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करें और गुड़-चना का भोग लगाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और नए अवसर लेकर आएगा क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है. महा नवमी के शुभ अवसर पर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

करियर में आपको नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है और आपके विचारों को वरिष्ठों द्वारा सराहा जाएगा. व्यापारी वर्ग को बड़े सौदे मिल सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, वरना आय के बावजूद बचत कम हो सकती है.

प्रेम और संबंधों में आज का दिन मधुर रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ऊर्जावान रहेंगे. हालांकि पेट और जांघों से संबंधित परेशानी से सावधान रहें. संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम से लाभ होगा. लगे चन्द्रे यदा स्वीयं रूपं तेजः प्रजायते. धन्यं सौख्यं बलं चापि प्राप्नोति नात्र संशयः. यानी लग्न में चंद्रमा होने से बल, तेज, धन और सुख की प्राप्ति होती है.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 9

उपाय: मां दुर्गा को पीले फूल और हल्दी चढ़ाएं, साथ ही सूर्य को अर्घ्य दें.

मकर राशि (Capricorn)

आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में है, जिससे खर्च और यात्राएं बढ़ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उसका तुरंत लाभ नहीं मिलेगा. विदेश से जुड़े कामकाज या संपर्क आपके लिए लाभकारी रह सकते हैं.

व्यापारियों को गुप्त निवेश से फायदा हो सकता है. हालांकि खर्च और अनावश्यक यात्राएं बजट बिगाड़ सकती हैं. प्रेम और संबंधों में दूरी महसूस हो सकती है. जीवनसाथी से मतभेद की स्थिति बनेगी.

अविवाहित जातकों को प्रस्ताव मिलने में विलंब हो सकता है. रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और संवाद आवश्यक है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर है. अनिद्रा, तनाव और आंखों की समस्या परेशान कर सकती है. योग, ध्यान और शांत वातावरण का सहारा लें.

व्ययस्थे चन्द्रमाऽऽयाते खर्चो वृद्धिं प्रजायते. गुप्तलाभं च सिद्धिं च ददाति शुभकारकम्. यानी बारहवें भाव का चंद्रमा व्यय तो बढ़ाता है, लेकिन गुप्त लाभ भी देता है.

Lucky Color: काला

Lucky Number: 7

उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें और गरीबों में काला कपड़ा दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में स्थित है, जिससे लाभ और मित्र मंडली का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेंगे. जिन कामों में लंबे समय से बाधा आ रही थी, वे अब पूरी होने की संभावना है.

व्यापारी वर्ग को लाभ के बड़े अवसर मिल सकते हैं, खासकर किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित आय होगी. सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से भी लाभ मिल सकता है. प्रेम और संबंधों में दिन शुभ रहेगा. अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित

जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहतर रहेगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा.

लाभस्थे चन्द्रमायाते वित्तलाभं प्रयच्छति. मित्रसौख्यं सदा दद्यात् कार्यसिद्धिं च निश्चयम्. यानी ग्यारहवें भाव का चंद्रमा धन और मित्र सुख देता है तथा कार्यसिद्धि कराता है.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 4

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय” का जप करें.

मीन राशि (Pisces)

आज चंद्रमा आपके दशम भाव में है, जिससे करियर और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आपके परिश्रम को सराहा जाएगा. सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और उच्च पदस्थ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा.

व्यापारी वर्ग को बड़े अनुबंध से लाभ होगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा और आय के नए साधन मिल सकते हैं. प्रेम और संबंधों की दृष्टि से दिन मध्यम रहेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव पर सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दी-जुकाम और गले की समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. ध्यान और प्राणायाम से ऊर्जा बनी रहेगी. दशमे चन्द्रमायाते पदं कीर्तिं च विन्दति. राजसम्मानं च लभते कर्मसिद्धिं प्रयच्छति. यानी दशम भाव का चंद्रमा पद, कीर्ति और सम्मान दिलाता है.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 01 Oct 2025 05:11 AM (IST)
Tags :
Horoscope Durga Puja Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope Today Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
यूटिलिटी
Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
ट्रैवल
Places to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget