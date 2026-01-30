Aaj Ka Rashifal: 30 January 2026 को पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन को निष्कर्ष, जिम्मेदारी और व्यावहारिक सोच की ओर ले जाती है. आज चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जिससे विचारों की गति तेज रहेगी और निर्णय से पहले कई विकल्पों पर विचार करना स्वाभाविक होगा.

आर्द्रा नक्षत्र दिन में मानसिक बेचैनी, सवाल और सच्चाई को सामने लाने की प्रवृत्ति बढ़ाता है, जबकि वैधृति योग जल्दबाज़ी से बचने और सोच-समझकर आगे बढ़ने की चेतावनी देता है.

आज सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल रहेगा, जब जोखिम, भ्रम और गलत निर्णय की संभावना अधिक रहती है. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय माना जाएगा, जहां बातचीत, योजना और निर्णय अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकते हैं. आज ग्रहों के गोचर का प्रभाव धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर विशेष रूप से दिखाई देता है, जानते हैं आज का राशिफल-

धनु (Sagittarius) राशिफल, 30 January 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन संबंधों, साझेदारी और दृष्टिकोण से जुड़ा है. द्वादशी तिथि आपको किसी सहयोग, अनुबंध या रिश्ते से जुड़े विषय पर अंतिम स्पष्टता देने की ओर ले जा सकती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से दूसरों की राय और सुझाव आज आपके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

आर्द्रा नक्षत्र के कारण बातचीत सीधी और कभी-कभी तीखी हो सकती है. यह जरूरी है कि आप शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में किसी भी प्रकार का वादा, कानूनी समझौता या भावनात्मक फैसला टालना बेहतर रहेगा.

इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त साझेदारी से जुड़ी बातचीत, मीटिंग या योजना बनाने के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में सहयोग से काम आगे बढ़ेगा. आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण जरूरी है, खासकर दूसरों के लिए किए गए व्यय में. रिश्तों में संवाद से स्थिति सुधर सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य दिन है, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

Career. साझेदारी और संवाद से लाभ.

Finance. खर्च संतुलित रखें.

Love. बातचीत से सुधार.

Health. मानसिक थकान.

Lucky Color. पीला

Lucky Number. 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 30 January 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, अनुशासन और काम के दबाव से जुड़ा रहेगा. द्वादशी तिथि आपको किसी अधूरे पेशेवर विषय को निष्कर्ष तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से कार्यस्थल पर संवाद, निर्देश और योजनाओं की संख्या बढ़ेगी.

आर्द्रा नक्षत्र के कारण काम में अचानक बदलाव या नई जानकारी सामने आ सकती है. यह बदलाव आपको असहज कर सकता है, लेकिन यही आगे की दिशा स्पष्ट करेगा.

सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में किसी वरिष्ठ से टकराव, दस्तावेज़ या प्रशासनिक निर्णय से बचना समझदारी होगी. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त कार्ययोजना, मीटिंग और जिम्मेदार फैसलों के लिए बेहतर समय रहेगा.

करियर में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की पहचान मिलेगी, हालांकि दबाव अधिक रहेगा. आर्थिक रूप से स्थिति सुरक्षित है. रिश्तों में समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य में पीठ या जोड़ों से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, पहचान मिलेगी.

Finance. सुरक्षित और स्थिर.

Love. समय और संवाद दें.

Health. पीठ या जोड़ों में दर्द.

Lucky Color. स्लेटी

Lucky Number. 10

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 30 January 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन रचनात्मकता, विचार और आत्मअभिव्यक्ति से जुड़ा है. द्वादशी तिथि किसी रचनात्मक या व्यक्तिगत परियोजना को अंतिम रूप देने का संकेत देती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से आज नए विचार, योजनाएं और संवाद तेजी से सामने आएंगे.

आर्द्रा नक्षत्र के कारण मन में बेचैनी और बदलाव की इच्छा रह सकती है. यह जरूरी है कि आप हर नए विचार पर तुरंत अमल न करें. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में भावनात्मक प्रतिक्रिया, जोखिम या अनिश्चित निर्णय से बचें.

वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रचनात्मक काम, प्रस्तुति और विचार साझा करने के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में इनोवेशन और नए दृष्टिकोण से लाभ होगा. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. रिश्तों में मित्रता और संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. स्वास्थ्य में मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है.

Career. नए विचारों से लाभ.

Finance. सामान्य स्थिति.

Love. मित्रता और संवाद.

Health. मानसिक थकान.

Lucky Color. नीला

Lucky Number. 11

मीन (Pisces) राशिफल, 30 January 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक, पारिवारिक और आंतरिक संतुलन से जुड़ा है. द्वादशी तिथि आपको किसी घरेलू या व्यक्तिगत विषय पर स्पष्ट निर्णय लेने की ओर प्रेरित कर सकती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से घर और काम दोनों से जुड़े विचार मन में चलते रहेंगे.

आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से भावनाएं गहरी हो सकती हैं और पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं. यह समय है कि आप भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें.

सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में पारिवारिक बहस या भावनात्मक निर्णय से बचना उचित होगा. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आत्मचिंतन, बातचीत और व्यक्तिगत निर्णय के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में बैक-एंड या रचनात्मक काम बेहतर रहेगा. आर्थिक रूप से खर्च भावनाओं में बहकर न करें. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में थकान या सर्दी-जुकाम संभव है.

Career. शांत और स्थिर प्रगति.

Finance. भावनात्मक खर्च से बचें.

Love. संवेदनशील जुड़ाव.

Health. थकान या सर्दी.

Lucky Color. समुद्री हरा

Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.