हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: मकर और कुंभ राशि वालों के लिए आज बन रहा है 'राजयोग'? 42 मिनट का वो समय जो बदल सकता है आपकी तकदीर!

Aaj Ka Rashifal: मकर और कुंभ राशि वालों के लिए आज बन रहा है 'राजयोग'? 42 मिनट का वो समय जो बदल सकता है आपकी तकदीर!

Aaj Ka Rashifal: 30 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 30 Jan 2026 06:14 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 30 January 2026 को पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन को निष्कर्ष, जिम्मेदारी और व्यावहारिक सोच की ओर ले जाती है. आज चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जिससे विचारों की गति तेज रहेगी और निर्णय से पहले कई विकल्पों पर विचार करना स्वाभाविक होगा.

आर्द्रा नक्षत्र दिन में मानसिक बेचैनी, सवाल और सच्चाई को सामने लाने की प्रवृत्ति बढ़ाता है, जबकि वैधृति योग जल्दबाज़ी से बचने और सोच-समझकर आगे बढ़ने की चेतावनी देता है.

आज सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल रहेगा, जब जोखिम, भ्रम और गलत निर्णय की संभावना अधिक रहती है. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय माना जाएगा, जहां बातचीत, योजना और निर्णय अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकते हैं. आज ग्रहों के गोचर का प्रभाव धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर विशेष रूप से दिखाई देता है, जानते हैं आज का राशिफल-

धनु (Sagittarius) राशिफल, 30 January 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन संबंधों, साझेदारी और दृष्टिकोण से जुड़ा है. द्वादशी तिथि आपको किसी सहयोग, अनुबंध या रिश्ते से जुड़े विषय पर अंतिम स्पष्टता देने की ओर ले जा सकती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से दूसरों की राय और सुझाव आज आपके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

आर्द्रा नक्षत्र के कारण बातचीत सीधी और कभी-कभी तीखी हो सकती है. यह जरूरी है कि आप शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में किसी भी प्रकार का वादा, कानूनी समझौता या भावनात्मक फैसला टालना बेहतर रहेगा.

इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त साझेदारी से जुड़ी बातचीत, मीटिंग या योजना बनाने के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में सहयोग से काम आगे बढ़ेगा. आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण जरूरी है, खासकर दूसरों के लिए किए गए व्यय में. रिश्तों में संवाद से स्थिति सुधर सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य दिन है, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

Career. साझेदारी और संवाद से लाभ.
Finance. खर्च संतुलित रखें.
Love. बातचीत से सुधार.
Health. मानसिक थकान.
Lucky Color. पीला
Lucky Number. 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 30 January 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, अनुशासन और काम के दबाव से जुड़ा रहेगा. द्वादशी तिथि आपको किसी अधूरे पेशेवर विषय को निष्कर्ष तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से कार्यस्थल पर संवाद, निर्देश और योजनाओं की संख्या बढ़ेगी.

आर्द्रा नक्षत्र के कारण काम में अचानक बदलाव या नई जानकारी सामने आ सकती है. यह बदलाव आपको असहज कर सकता है, लेकिन यही आगे की दिशा स्पष्ट करेगा.

सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में किसी वरिष्ठ से टकराव, दस्तावेज़ या प्रशासनिक निर्णय से बचना समझदारी होगी. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त कार्ययोजना, मीटिंग और जिम्मेदार फैसलों के लिए बेहतर समय रहेगा.

करियर में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की पहचान मिलेगी, हालांकि दबाव अधिक रहेगा. आर्थिक रूप से स्थिति सुरक्षित है. रिश्तों में समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य में पीठ या जोड़ों से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, पहचान मिलेगी.
Finance. सुरक्षित और स्थिर.
Love. समय और संवाद दें.
Health. पीठ या जोड़ों में दर्द.
Lucky Color. स्लेटी
Lucky Number. 10

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 30 January 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन रचनात्मकता, विचार और आत्मअभिव्यक्ति से जुड़ा है. द्वादशी तिथि किसी रचनात्मक या व्यक्तिगत परियोजना को अंतिम रूप देने का संकेत देती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से आज नए विचार, योजनाएं और संवाद तेजी से सामने आएंगे.

आर्द्रा नक्षत्र के कारण मन में बेचैनी और बदलाव की इच्छा रह सकती है. यह जरूरी है कि आप हर नए विचार पर तुरंत अमल न करें. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में भावनात्मक प्रतिक्रिया, जोखिम या अनिश्चित निर्णय से बचें.

वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रचनात्मक काम, प्रस्तुति और विचार साझा करने के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में इनोवेशन और नए दृष्टिकोण से लाभ होगा. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. रिश्तों में मित्रता और संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. स्वास्थ्य में मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है.

Career. नए विचारों से लाभ.
Finance. सामान्य स्थिति.
Love. मित्रता और संवाद.
Health. मानसिक थकान.
Lucky Color. नीला
Lucky Number. 11

मीन (Pisces) राशिफल, 30 January 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक, पारिवारिक और आंतरिक संतुलन से जुड़ा है. द्वादशी तिथि आपको किसी घरेलू या व्यक्तिगत विषय पर स्पष्ट निर्णय लेने की ओर प्रेरित कर सकती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से घर और काम दोनों से जुड़े विचार मन में चलते रहेंगे.

आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से भावनाएं गहरी हो सकती हैं और पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं. यह समय है कि आप भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें.

सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में पारिवारिक बहस या भावनात्मक निर्णय से बचना उचित होगा. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आत्मचिंतन, बातचीत और व्यक्तिगत निर्णय के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में बैक-एंड या रचनात्मक काम बेहतर रहेगा. आर्थिक रूप से खर्च भावनाओं में बहकर न करें. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में थकान या सर्दी-जुकाम संभव है.

Career. शांत और स्थिर प्रगति.
Finance. भावनात्मक खर्च से बचें.
Love. संवेदनशील जुड़ाव.
Health. थकान या सर्दी.
Lucky Color. समुद्री हरा
Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 30 Jan 2026 06:14 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
