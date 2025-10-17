हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal 17 October 2025: रमा एकादशी पर क्या कहते हैं आपके किस्मत के सितारे, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 October 2025: रमा एकादशी पर क्या कहते हैं आपके किस्मत के सितारे, जानें आज का राशिफल

Rashifal: 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का राशिफल मेष, मिथुन, सिंह, तुला राशि के साथ सभी 12 राशियों के लिए विशेष है. शुक्र के प्रभाव से आज प्रेम, संबंधों और धन में शुभता आएगी.जानें सभी राशियों का लकी कलर और लकी नंबर.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 17 Oct 2025 06:26 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Rashifal: 17 अक्टूबर 2025 को आज का दिन शुक्र ग्रह की ऊर्जा से चमक रहा है, प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का संगम बनने जा रहा है. आज रमा एकादशी और शुक्रवार का संयोग जीवन में भावनात्मक संतुलन और भक्ति का संगम लाएगा.

बुध-शुक्र युति संवाद, कला और संबंधों में मधुरता बढ़ाएगी, जबकि गुरु की दृष्टि आर्थिक स्थिरता देगी. यह दिन विवाह-निर्णय, निवेश, फैशन, मीडिया और सृजनात्मक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. जो लोग संयम के साथ आकर्षण को साधेंगे, वे आज सफलता और संतोष दोनों प्राप्त करेंगे. जानतें है आज का राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल

आज का दिन आत्म-संतुलन और आत्म-प्रेरणा का है. शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, लेकिन संबंधों में जल्दबाज़ी से बचें. कार्यस्थल पर नेतृत्व दिखाने का अवसर मिलेगा, परंतु दूसरों की राय को नज़रअंदाज न करें. जो लोग कला, मीडिया या फैशन क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह दिन विशेष उपलब्धि लेकर आएगा.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, पर खर्चों में वृद्धि हो सकती है. किसी नये निवेश से पहले सावधानी रखें.
Love: रोमांटिक रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी, पर अत्यधिक अपेक्षाएं विवाद का कारण बन सकती हैं.
Health: नींद और खानपान में संतुलन रखें. गले और पीठ दर्द की समस्या हो सकती है.
उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
शुभ समय: सुबह 9:00–10:30

वृषभ (Taurus) राशिफल

आपकी राशि का स्वामी शुक्र आज विशेष प्रभाव में है. यह दिन जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का संकेत देता है. जो कार्य लंबे समय से अटके थे, उनमें गति आएगी. घर के वातावरण में सौंदर्य और सकारात्मकता बढ़ेगी. खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपकी मेहनत का फल देने को तैयार है. 
Finance: निवेश और लाभ के नए अवसर खुल सकते हैं. पुराने लेनदेन से फायदा मिलेगा.
Love: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. दांपत्य जीवन में सुख और संतोष बढ़ेगा.
Health: मानसिक शांति और नियमित नींद से ऊर्जा बनी रहेगी. किसी एलर्जी से सतर्क रहें.
उपाय: लक्ष्मी जी के मंदिर में शंख अर्पित करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6
शुभ समय: दोपहर 12:00–1:30

मिथुन (Gemini) राशिफल

आज आपकी बातचीत और तर्क-शक्ति सबसे बड़ा हथियार बनेगी. शुक्र और बुध का मेल रचनात्मकता बढ़ा रहा है. टीमवर्क में कामयाबी मिलेगी. जो लोग लेखन, मार्केटिंग या प्रस्तुति से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा.
Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें; किसी बड़े निवेश से पहले सोचें.
Love: किसी पुराने संबंध में संवाद से सुधार आएगा. अविवाहित जातकों को नया रिश्ता मिल सकता है.
Health: कार्य के दबाव से मानसिक थकान हो सकती है. ध्यान लगाना लाभदायक रहेगा.
उपाय: तुलसी पर जल अर्पित करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
शुभ समय: सुबह 10:00–11:30

कर्क (Cancer) राशिफल

भावनाओं का संतुलन बनाए रखें. शुक्र का प्रभाव आपकी संवेदनशीलता बढ़ाएगा. परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में सहयोग मिलेगा. दूसरों के लिए किए गए प्रयास आज आपके लिए शुभ फल देंगे.
Finance: धन आगमन के संकेत हैं. कोई पुराना भुगतान मिल सकता है.
Love: दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. अविवाहितों को पसंद का प्रस्ताव मिल सकता है.
Health: पेट और हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है.
उपाय: चावल का दान करें.
Lucky Color: सिल्वर
Lucky Number: 2
शुभ समय: शाम 5:00–6:30

सिंह (Leo) राशिफल

आपके आत्मविश्वास और आकर्षण का प्रभाव हर जगह दिखाई देगा. शुक्र का आशीर्वाद नेतृत्व और करिश्मे को बढ़ाएगा. किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ समय है.
Finance: आर्थिक सुधार और लाभ के योग.
Love: रोमांस और उत्साह से भरा दिन रहेगा.
Health: ब्लड प्रेशर या तनाव की समस्या.
उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
शुभ समय: सुबह 8:00–9:30

कन्या (Virgo) राशिफल

बुध और शुक्र का मेल रचनात्मकता और विवेक का संतुलन लाएगा. आज आप किसी कठिन कार्य को सटीक योजना से पूरा करेंगे. सहयोगियों से सम्मान मिलेगा.
Finance: निवेश और लाभ दोनों के संकेत हैं.
Love: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.
Health: आंखों या नींद की समस्या.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 12:00–1:30

तुला (Libra) राशिफल

आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपको आज सौंदर्य और सफलता का वरदान देंगे. कार्य में उत्साह रहेगा और संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा.
Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर, निवेश से लाभ संभव.
Love: रोमांस और वैवाहिक जीवन में खुशहाली.
Health: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा.
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल अर्पित करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 3
शुभ समय: शाम 6:00–7:15

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल

आज आत्म-संयम और विनम्रता अपनाना लाभदायक रहेगा. शुक्र-शनि प्रभाव से आपको संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.
Finance: खर्च बढ़ सकता है, बचत जरूरी.
Love: भावनात्मक उलझन सुलझेगी.
Health: जोड़ों का दर्द या थकान.
उपाय: शनि देव को तिल तेल चढ़ाएं.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8
शुभ समय: दोपहर 3:00–4:15

धनु (Sagittarius) राशिफल

गुरु और शुक्र का योग आपको भाग्यशाली बनाएगा. आपकी दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता से सफलता संभव है. यात्रा और नए अवसर लाभकारी रहेंगे.
Finance: निवेश में लाभ और धन वृद्धि के संकेत.
Love: प्रेम में स्थिरता और पारिवारिक समर्थन.
Health: पाचन संबंधी तकलीफ.
उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 7:30–8:45

मकर (Capricorn) राशिफल

शनि और शुक्र आपको मेहनत के परिणाम देंगे. कर्म और सौंदर्य का संगम रहेगा. सम्मान बढ़ेगा और जीवन में संतुलन लौटेगा.
Finance: लाभ की संभावना, कर्ज राहत संभव.
Love: साथी का साथ और समर्थन मिलेगा.
Health: थकान या जोड़ों में दर्द.
उपाय: उड़द दान करें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:30–6:00

कुंभ (Aquarius) राशिफल

शुक्र और शनि का संयमित प्रभाव निर्णयों में परिपक्वता लाएगा. कार्य और निजी जीवन दोनों में संतुलन आवश्यक है.
Finance: स्थिर लाभ और नए अवसर.
Love: प्रेम में नयापन, साथी का सहयोग.
Health: तनाव से बचें.
उपाय: शनि देव को काला तिल अर्पित करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:30–3:45

मीन (Pisces) राशिफल

गुरु और शुक्र आपकी राशि के लिए अत्यंत शुभ प्रभाव बना रहे हैं. आज आपकी कल्पनाशक्ति और निर्णय-शक्ति दोनों सशक्त रहेंगे.
Finance: आर्थिक स्थिति सुदृढ़.
Love: प्रेम और पारिवारिक संबंधों में गहराई.
Health: सर्दी या थकान.
उपाय: विष्णु मंदिर में पीला पुष्प चढ़ाएं.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:15–11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 06:26 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
