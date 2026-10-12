Meen Rashifal:L 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी। सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा। आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और विष्कुम्भ योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी घरेलू उलझनें, अचानक वित्तीय जोखिम, कागजी सतर्कता, वर्क फ्रॉम होम की चुनौतियां व गुप्त साधना स्थान) में संचरण करेंगे। आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज घर-परिवार और निजी मामलों में कुछ अचानक समस्याएं या अशांति उभर सकती है; पारिवारिक तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा। वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा।

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय कागजातों में मुस्तैदी, पार्टियों के साथ पारदर्शिता और पुश्तैनी काम में परिजनों संग विचार-विमर्श का रहेगा।

फाइनेंस और पेपर्स में न बरतें आलस: व्यापार में वित्तीय गतिविधियों, बैंक के लेन-देन और महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पेपर्स तैयार करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य बिल्कुल न करें; एक छोटी सी चूक से बड़ा आर्थिक नुकसान होने जैसी स्थिति बन सकती है।

बाजार में पार्टियों के साथ रखें पूरी पारदर्शिता: व्यापार में विशेष रूप से मार्केट की पार्टियों और वेंडर्स के साथ लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता (Transparency) बरतना अति आवश्यक है; इस समय जरूरत से ज्यादा ढिलाई, लापरवाही या अत्यधिक उदारता आपके बिजनेस के लिए घातक साबित हो सकती है।

पुश्तैनी व्यापार में अनुभव साझा करने से निकलेगा हल: खानदानी या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर अपने पुराने अनुभव साझा करें; सभी की सहमति से सही समय पर लिया गया सही निर्णय आपकी कई जटिल परेशानियों का स्थायी हल निकाल देगा।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सोच-समझकर निर्णय लेने, सीनियर्स का मार्गदर्शन अपनाने और वर्क फ्रॉम होम की दिक्कतों को संभालने का रहेगा।

विशेष मुद्दों पर मार्गदर्शन लेकर ही लें फैसला: एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर किसी भी क्रिटिकल या विशेष मुद्दे पर बड़ा निर्णय लेने से पहले गहराई से सोच-विचार करना चाहिए; जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय किसी अनुभवी वरिष्ठ का मार्गदर्शन लेना ही श्रेयस्कर रहेगा।

वर्क फ्रॉम होम से बनी रहेंगी कुछ परेशानियां: जो कर्मचारी ऑफिस का काम घर से (Work from Home) कर रहे हैं, उन्हें घरेलू माहौल और तकनीकी समन्वय के अभाव के चलते कामकाज में कुछ परेशानियां और व्यवधान झेलने पड़ सकते हैं; काम का अलग समय तय करें।

ऑफिस की राजनीति से रहें दूर: अष्टम भाव के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में अनावश्यक विवादों से बचना और केवल अपने काम पर फोकस बनाए रखना ही आपकी सुरक्षा करेगा।

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा घरेलू व्यवस्था को लेकर मनमुटाव और मानसिक तनाव का संकेत दे रहा है।

घरेलू व्यवस्था को लेकर सदस्यों में मनमुटाव: घर-परिवार की आंतरिक व्यवस्था, जिम्मेदारियों या बजट को लेकर परिजनों के बीच कुछ वैचारिक मतभेद और मनमुटाव की स्थिति बन सकती है; इस खींचतान की वजह से आपके मन-मस्तिष्क में कुछ मानसिक तनाव और भारीपन रह सकता है।

धैर्य से करें संवाद: घर के मामलों में अपनी राय थोपने के बजाय सबकी बात सुनें; नवरात्र के पावन पर्व पर घर की शांति भंग न होने दें।

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Exam Students) के लिए आज का दिन शानदार सफलता और उत्साहवर्धक परिणामों का है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे छात्र-छात्राओं को आज अपनी कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास और सच्ची लगन का बहुत मीठा फल (Sweet Fruit of Hard Work) मिलेगा; किसी टेस्ट सीरीज या चयन प्रक्रिया में सकारात्मक परिणाम आपके हौसले को नई उड़ान देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8वें भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, अनिद्रा या पेट में गैस-एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। घरेलू तनाव को दिल पर न लें। ताजा, हल्का और सुपाच्य सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां ब्रह्मचारिणी के ध्यान (Meditation) व प्राणायाम को अवश्य दें।

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करें। घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को सफेद पुष्प, शक्कर अथवा मिश्री का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र की एक माला का जप करें। इसके साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें। किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को मिश्री या मौसमी फल भेंट करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा से होने वाली घरेलू समस्याएं दूर होंगी, विष्कुम्भ योग से फाइनेंस के नुकसान से बचाव होगा, पुश्तैनी व्यापार में सही फैसले होंगे और प्रतियोगी छात्रों को सफलता प्राप्त होगी।

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