Aaj Ka Panchang: आज शनिवार, 7 नवंबर 2026 को काली चौदस और मासिक शिवरात्रि है. नई दिल्ली में रात्रि पूजा का मुहूर्त रात 11:39 बजे से शुरू होगा. सुबह 10:47 बजे त्रयोदशी समाप्त होकर चतुर्दशी लगेगी. आज राहुकाल सुबह 9:21 से 10:43 बजे तक रहेगा.

दीपावली की तैयारियों के बीच नरक चतुर्दशी के स्नान की तारीख भी ध्यान रखें. नई दिल्ली में अभ्यंग स्नान 8 नवंबर की सुबह 5:41 से 6:38 बजे तक होगा. आज रात की पूजा और कल सुबह के स्नान का समय अलग है. इसकी वजह चतुर्दशी तिथि का आरंभ और संबंधित अनुष्ठानों का समय है.

आज कौन-सी तिथि और नक्षत्र है?

सूर्योदय के समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी रहेगी. सुबह 10:47 बजे चतुर्दशी शुरू होगी, जो 8 नवंबर सुबह 11:27 बजे तक चलेगी. पूर्णिमांत गणना में कार्तिक और अमांत गणना में आश्विन मास है.

आज का पंचांग

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि : त्रयोदशी सुबह 10:47 बजे तक, फिर चतुर्दशी

नक्षत्र : चित्रा 8 नवंबर सुबह 5:52 बजे तक, फिर स्वाति

योग : प्रीति 8 नवंबर तड़के 3:28 बजे तक, फिर आयुष्मान

करण : वणिज सुबह 10:47 तक, विष्टि रात 11:04 तक, फिर शकुनि

सूर्य राशि : तुला

चंद्र राशि : कन्या शाम 5:15 बजे तक, फिर तुला

सूर्योदय : सुबह 6:37 बजे

सूर्यास्त : शाम 5:32 बजे

चंद्रास्त : शाम 4:02 बजे

अगला चंद्रोदय : 8 नवंबर सुबह 5:41 बजे

चंद्रमा शाम को राशि बदलेगा, लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन अगली सुबह होगा. इसलिए शाम 5:15 बजे तुला में आने के बाद भी चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में ही रहेगा.

काली चौदस की पूजा आज रात कितने बजे है?

काली चौदस का मुहूर्त 7 नवंबर रात 11:39 बजे से 8 नवंबर रात 12:31 बजे तक है. पूजा की यह अवधि आधी रात के पार जाती है. यानी रात 12 बजे तारीख बदलने के बाद भी मुहूर्त 31 मिनट तक रहेगा.

यह पर्व मुख्य रूप से गुजरात और पश्चिम भारत की परंपराओं से जुड़ा है. इसका निर्णय रात में चतुर्दशी तिथि रहने के आधार पर होता है. इसे अमावस्या पर होने वाली बंगाल की काली पूजा के साथ नहीं मिलाना चाहिए. आज पंचांग में हनुमान पूजा भी दर्ज है. संबंधित परंपरा मानने वाले अपने परिवार या मंदिर की विधि के अनुसार पूजा करते हैं.

नरक चतुर्दशी का स्नान 8 नवंबर को क्यों होगा?

आज सुबह सूर्योदय के समय त्रयोदशी है. चतुर्दशी सुबह 10:47 बजे शुरू होगी. दूसरी ओर, नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान चतुर्दशी तिथि में चंद्रोदय के बाद और सूर्योदय से पहले किया जाता है.

यह स्थिति नई दिल्ली में रविवार, 8 नवंबर को बनेगी. उस सुबह चंद्रोदय 5:41 बजे और सूर्योदय 6:38 बजे होगा. यही अभ्यंग स्नान की निर्धारित अवधि है. स्नान की सामग्री और सुबह की तैयारी आज रात ही कर सकते हैं. काली चौदस की रात्रि पूजा और नरक चतुर्दशी के स्नान को एक ही समय का अनुष्ठान न समझें.

मासिक शिवरात्रि की पूजा का समय

मासिक शिवरात्रि की निशिता पूजा भी रात 11:39 बजे से 8 नवंबर रात 12:31 बजे तक होगी. व्रत रख रहे श्रद्धालु रात्रि की विशेष शिव पूजा के लिए यह समय देख सकते हैं.

यह निशिता पूजा का मुहूर्त है. दिन में होने वाली नियमित शिव पूजा, जल अर्पण और आरती को इसी अवधि तक सीमित समझने की जरूरत नहीं है.

आज का राहुकाल और भद्रा कब है?

राहुकाल : सुबह 9:21-10:43

यमगण्ड : दोपहर 1:26-2:48

गुलिक काल : सुबह 6:37-7:59

दुर्मुहूर्त : सुबह 6:37-7:21 और 7:21-8:05

वर्ज्य : दोपहर 1:06-2:47

भद्रा : सुबह 10:47-रात 11:04

आज भद्रा का वास पाताल में दर्ज है. रात की निर्धारित काली चौदस और शिवरात्रि पूजा शुरू होने से पहले भद्रा समाप्त हो जाएगी. भद्रा की अवधि को पूरे दिन की पूजा बंद होने का संकेत न मानें.

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त : सुबह 4:53-5:45

अभिजीत मुहूर्त : सुबह 11:43-दोपहर 12:26

विजय मुहूर्त : दोपहर 1:54-2:37

गोधूलि मुहूर्त : शाम 5:32-5:58

अमृत काल : रात 11:10-8 नवंबर रात 12:50

निशिता मुहूर्त : रात 11:39-8 नवंबर रात 12:31

ये सामान्य पंचांग मुहूर्त हैं. काली चौदस और मासिक शिवरात्रि की विशेष पूजा के लिए ऊपर दिया गया संबंधित मुहूर्त देखें.

सर्वार्थ सिद्धि योग 8 नवंबर सुबह 5:52 से 6:38 बजे तक रहेगा. इसे शनिवार का पूरे दिन रहने वाला योग न समझें. आज पंचक और गंडमूल दर्ज नहीं हैं.

आज की 3 जरूरी बातें

रात्रि पूजा: काली चौदस और मासिक शिवरात्रि का मुहूर्त रात 11:39 बजे से है.

अभ्यंग स्नान: नरक चतुर्दशी का स्नान 8 नवंबर सुबह 5:41-6:38 बजे होगा.

तिथि परिवर्तन: सुबह 10:47 बजे त्रयोदशी समाप्त होकर चतुर्दशी शुरू होगी.

यह पंचांग नई दिल्ली-NCR के समय और ग्रह गोचर की गणना पर आधारित है. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और स्थानीय मुहूर्त में अंतर हो सकता है.

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