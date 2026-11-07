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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 7 November 2026: काली चौदस आज, जानें रात्रि पूजा का मुहूर्त और शनिवार का राहुकाल

Aaj Ka Panchang 7 November 2026: काली चौदस आज, जानें रात्रि पूजा का मुहूर्त और शनिवार का राहुकाल

Aaj Ka Panchang 7 November 2026: नई दिल्ली और NCR में आज चतुर्दशी सुबह 10:47 बजे शुरू होगी. जानें काली चौदस, मासिक शिवरात्रि, राहुकाल और अगले दिन के अभ्यंग स्नान का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Nov 2026 06:24 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: आज शनिवार, 7 नवंबर 2026 को काली चौदस और मासिक शिवरात्रि है. नई दिल्ली में रात्रि पूजा का मुहूर्त रात 11:39 बजे से शुरू होगा. सुबह 10:47 बजे त्रयोदशी समाप्त होकर चतुर्दशी लगेगी. आज राहुकाल सुबह 9:21 से 10:43 बजे तक रहेगा. 

दीपावली की तैयारियों के बीच नरक चतुर्दशी के स्नान की तारीख भी ध्यान रखें. नई दिल्ली में अभ्यंग स्नान 8 नवंबर की सुबह 5:41 से 6:38 बजे तक होगा. आज रात की पूजा और कल सुबह के स्नान का समय अलग है. इसकी वजह चतुर्दशी तिथि का आरंभ और संबंधित अनुष्ठानों का समय है.

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आज कौन-सी तिथि और नक्षत्र है?

सूर्योदय के समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी रहेगी. सुबह 10:47 बजे चतुर्दशी शुरू होगी, जो 8 नवंबर सुबह 11:27 बजे तक चलेगी. पूर्णिमांत गणना में कार्तिक और अमांत गणना में आश्विन मास है.

आज का पंचांग

पक्ष : कृष्ण पक्ष
तिथि : त्रयोदशी सुबह 10:47 बजे तक, फिर चतुर्दशी
नक्षत्र : चित्रा 8 नवंबर सुबह 5:52 बजे तक, फिर स्वाति
योग : प्रीति 8 नवंबर तड़के 3:28 बजे तक, फिर आयुष्मान
करण : वणिज सुबह 10:47 तक, विष्टि रात 11:04 तक, फिर शकुनि
सूर्य राशि : तुला
चंद्र राशि : कन्या शाम 5:15 बजे तक, फिर तुला
सूर्योदय : सुबह 6:37 बजे
सूर्यास्त : शाम 5:32 बजे
चंद्रास्त : शाम 4:02 बजे
अगला चंद्रोदय : 8 नवंबर सुबह 5:41 बजे

चंद्रमा शाम को राशि बदलेगा, लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन अगली सुबह होगा. इसलिए शाम 5:15 बजे तुला में आने के बाद भी चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में ही रहेगा.

काली चौदस की पूजा आज रात कितने बजे है?

काली चौदस का मुहूर्त 7 नवंबर रात 11:39 बजे से 8 नवंबर रात 12:31 बजे तक है. पूजा की यह अवधि आधी रात के पार जाती है. यानी रात 12 बजे तारीख बदलने के बाद भी मुहूर्त 31 मिनट तक रहेगा.

यह पर्व मुख्य रूप से गुजरात और पश्चिम भारत की परंपराओं से जुड़ा है. इसका निर्णय रात में चतुर्दशी तिथि रहने के आधार पर होता है. इसे अमावस्या पर होने वाली बंगाल की काली पूजा के साथ नहीं मिलाना चाहिए. आज पंचांग में हनुमान पूजा भी दर्ज है. संबंधित परंपरा मानने वाले अपने परिवार या मंदिर की विधि के अनुसार पूजा करते हैं.

नरक चतुर्दशी का स्नान 8 नवंबर को क्यों होगा?

आज सुबह सूर्योदय के समय त्रयोदशी है. चतुर्दशी सुबह 10:47 बजे शुरू होगी. दूसरी ओर, नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान चतुर्दशी तिथि में चंद्रोदय के बाद और सूर्योदय से पहले किया जाता है.

यह स्थिति नई दिल्ली में रविवार, 8 नवंबर को बनेगी. उस सुबह चंद्रोदय 5:41 बजे और सूर्योदय 6:38 बजे होगा. यही अभ्यंग स्नान की निर्धारित अवधि है. स्नान की सामग्री और सुबह की तैयारी आज रात ही कर सकते हैं. काली चौदस की रात्रि पूजा और नरक चतुर्दशी के स्नान को एक ही समय का अनुष्ठान न समझें.

मासिक शिवरात्रि की पूजा का समय

मासिक शिवरात्रि की निशिता पूजा भी रात 11:39 बजे से 8 नवंबर रात 12:31 बजे तक होगी. व्रत रख रहे श्रद्धालु रात्रि की विशेष शिव पूजा के लिए यह समय देख सकते हैं.

यह निशिता पूजा का मुहूर्त है. दिन में होने वाली नियमित शिव पूजा, जल अर्पण और आरती को इसी अवधि तक सीमित समझने की जरूरत नहीं है. 

आज का राहुकाल और भद्रा कब है?

राहुकाल : सुबह 9:21-10:43
यमगण्ड : दोपहर 1:26-2:48
गुलिक काल : सुबह 6:37-7:59
दुर्मुहूर्त : सुबह 6:37-7:21 और 7:21-8:05
वर्ज्य : दोपहर 1:06-2:47
भद्रा : सुबह 10:47-रात 11:04

आज भद्रा का वास पाताल में दर्ज है. रात की निर्धारित काली चौदस और शिवरात्रि पूजा शुरू होने से पहले भद्रा समाप्त हो जाएगी. भद्रा की अवधि को पूरे दिन की पूजा बंद होने का संकेत न मानें.

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त : सुबह 4:53-5:45
अभिजीत मुहूर्त : सुबह 11:43-दोपहर 12:26
विजय मुहूर्त : दोपहर 1:54-2:37
गोधूलि मुहूर्त : शाम 5:32-5:58
अमृत काल : रात 11:10-8 नवंबर रात 12:50
निशिता मुहूर्त : रात 11:39-8 नवंबर रात 12:31

ये सामान्य पंचांग मुहूर्त हैं. काली चौदस और मासिक शिवरात्रि की विशेष पूजा के लिए ऊपर दिया गया संबंधित मुहूर्त देखें.

सर्वार्थ सिद्धि योग 8 नवंबर सुबह 5:52 से 6:38 बजे तक रहेगा. इसे शनिवार का पूरे दिन रहने वाला योग न समझें. आज पंचक और गंडमूल दर्ज नहीं हैं.

आज की 3 जरूरी बातें

रात्रि पूजा: काली चौदस और मासिक शिवरात्रि का मुहूर्त रात 11:39 बजे से है.

अभ्यंग स्नान: नरक चतुर्दशी का स्नान 8 नवंबर सुबह 5:41-6:38 बजे होगा.

तिथि परिवर्तन: सुबह 10:47 बजे त्रयोदशी समाप्त होकर चतुर्दशी शुरू होगी.

यह पंचांग नई दिल्ली-NCR के समय और ग्रह गोचर की गणना पर आधारित है. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और स्थानीय मुहूर्त में अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 07 Nov 2026 06:24 AM (IST)
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