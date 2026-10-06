Aaj Ka Panchang: 6 अक्टूबर 2026 मंगलवार को इंदिरा एकादशी का व्रत और एकादशी श्राद्ध है. दिल्ली में एकादशी तिथि रात 12:34 बजे तक रहेगी. इसके बाद द्वादशी शुरू होगी, लेकिन व्रत उसी समय नहीं खोला जाएगा. पारण बुधवार, 7 अक्टूबर की सुबह होगा. आज राहुकाल दोपहर 3:05 से शाम 4:33 बजे तक रहेगा.

आज पूजा और व्रत का समय देखते हुए तिथि समाप्ति और पारण का अंतर समझना जरूरी है. रात में एक और बदलाव होगा. आश्लेषा नक्षत्र समाप्त होने के साथ चंद्रमा कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेगा. इसलिए सुबह और देर रात की ग्रह स्थिति एक जैसी नहीं रहेगी.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- मंगलवार

पक्ष और तिथि- कृष्ण एकादशी, 7 अक्टूबर की रात 12:34 बजे तक

नक्षत्र- आश्लेषा, रात 10:17 बजे तक, फिर मघा

योग- सिद्ध, सुबह 7:20 बजे तक, फिर साध्य

करण- बव, दोपहर 1:19 बजे तक, फिर बालव

चंद्र राशि- कर्क, रात 10:17 बजे तक, फिर सिंह

सूर्य राशि- कन्या

सूर्योदय- सुबह 6:17 बजे

सूर्यास्त- शाम 6:01 बजे

राहुकाल- दोपहर 3:05 से शाम 4:33 बजे

एकादशी रात में खत्म होगी, तो व्रत कब खोलें?

एकादशी तिथि 6 अक्टूबर की सुबह 2:07 बजे शुरू होकर 7 अक्टूबर की रात 12:34 बजे समाप्त होगी. यहां रात 12:34 बजे का अर्थ मंगलवार की रात, तारीख बदलने के बाद का समय है. मंगलवार के सूर्योदय पर एकादशी होने से व्रत आज रखा जाएगा.

दिल्ली के लिए पारण का समय 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 8:38 बजे तक है. व्रत खोलने के लिए केवल एकादशी का समाप्त होना पर्याप्त नहीं है. अगले दिन सूर्योदय, द्वादशी और हरिवासर का विचार भी किया जाता है. इसलिए रात में द्वादशी शुरू होते ही भोजन करके व्रत समाप्त न करें.

विष्णु पूजा, व्रत और पारण तीन अलग बातें हैं. पूजा आज होगी, जबकि व्रत का समापन कल सुबह निर्धारित समय में होगा.

आज किन पितरों का श्राद्ध करें?

आज एकादशी श्राद्ध भी है. जिन पितरों का निधन किसी महीने के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी पर हुआ था, उनके लिए पितृपक्ष की इस तिथि पर श्राद्ध किया जाता है. मृत्यु की अंग्रेजी तारीख 11 होना इसका आधार नहीं है.

इंदिरा एकादशी का व्रत रखना और मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध करना अलग धार्मिक विधान हैं. केवल व्रत रख लेने को परिवार के निर्धारित श्राद्ध का विकल्प न समझें. श्राद्ध की विधि और भोजन संबंधी व्यवस्था अपनी पारिवारिक तथा संप्रदाय की परंपरा के अनुसार तय करें.

रात 10:17 बजे क्या बदलेगा?

आज चंद्रमा दिनभर कर्क राशि में रहेगा. रात 10:17 बजे आश्लेषा समाप्त होगी और मघा नक्षत्र शुरू होगा. इसी समय चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा.

सुबह 7:20 बजे सिद्ध योग समाप्त होकर साध्य योग शुरू होगा. दोपहर 1:19 बजे बव करण की जगह बालव करण आएगा. साध्य योग अगले दिन, 7 अक्टूबर की सुबह 5 बजे तक रहेगा. ये बदलाव अलग-अलग समय पर होंगे; इन्हें एक ही “संयोग” बताना सही नहीं होगा.

आज शुभ काम कब करें?

दिल्ली में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 बजे तक है. हालांकि दोपहर 12:09 बजे गुलिक काल शुरू हो जाएगा. किसी बड़े आयोजन का समय चुनते हुए केवल अभिजीत की सूची देखकर फैसला न करें. काम के अनुसार पूरा मुहूर्त देखना जरूरी है.

आज के अन्य समय:

राहुकाल: दोपहर 3:05 से शाम 4:33 बजे.

यमगण्ड: सुबह 9:12 से 10:40 बजे.

गुलिक काल: दोपहर 12:09 से 1:37 बजे.

राहुकाल में नया शुभ कार्य शुरू करने से बचने की परंपरा है. इसे रोज की पूजा या पहले से चल रहे काम रोकने का निर्देश न समझें.

आज की 3 जरूरी बातें

1. इंदिरा एकादशी का व्रत आज है, पारण 7 अक्टूबर की सुबह करें.

2. एकादशी तिथि वाले पितरों का श्राद्ध आज है.

3. रात 10:17 बजे नक्षत्र और चंद्र राशि दोनों बदलेंगे.

FAQ

6 अक्टूबर 2026 को कौन सी तिथि है?

आश्विन कृष्ण एकादशी है. दिल्ली पंचांग के अनुसार यह 7 अक्टूबर की रात 12:34 बजे तक रहेगी.

इंदिरा एकादशी 2026 का व्रत कब है?

मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को.

इंदिरा एकादशी का पारण कब करें?

दिल्ली के लिए प्रकाशित पारण समय 7 अक्टूबर की सुबह 6:17 से 8:38 बजे तक है.

6 अक्टूबर को दिल्ली में राहुकाल कब है?

दोपहर 3:05 से शाम 4:33 बजे तक.

आज चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

रात 10:17 बजे तक कर्क राशि में रहेगा. इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.