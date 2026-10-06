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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 6 October 2026: इंदिरा एकादशी आज, रात में तिथि खत्म होने पर भी सुबह ही होगा पारण

Aaj Ka Panchang 6 October 2026: इंदिरा एकादशी आज, रात में तिथि खत्म होने पर भी सुबह ही होगा पारण

Aaj Ka Panchang 6 October 2026: आज इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध है. जानें दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त, तिथि और 7 अक्टूबर का पारण समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 06 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: 6 अक्टूबर 2026 मंगलवार को इंदिरा एकादशी का व्रत और एकादशी श्राद्ध है. दिल्ली में एकादशी तिथि रात 12:34 बजे तक रहेगी. इसके बाद द्वादशी शुरू होगी, लेकिन व्रत उसी समय नहीं खोला जाएगा. पारण बुधवार, 7 अक्टूबर की सुबह होगा. आज राहुकाल दोपहर 3:05 से शाम 4:33 बजे तक रहेगा.

आज पूजा और व्रत का समय देखते हुए तिथि समाप्ति और पारण का अंतर समझना जरूरी है. रात में एक और बदलाव होगा. आश्लेषा नक्षत्र समाप्त होने के साथ चंद्रमा कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेगा. इसलिए सुबह और देर रात की ग्रह स्थिति एक जैसी नहीं रहेगी.

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आज का पंचांग एक नजर में

वार- मंगलवार
पक्ष और तिथि- कृष्ण एकादशी, 7 अक्टूबर की रात 12:34 बजे तक
नक्षत्र- आश्लेषा, रात 10:17 बजे तक, फिर मघा
योग- सिद्ध, सुबह 7:20 बजे तक, फिर साध्य
करण- बव, दोपहर 1:19 बजे तक, फिर बालव
चंद्र राशि- कर्क, रात 10:17 बजे तक, फिर सिंह
सूर्य राशि- कन्या
सूर्योदय- सुबह 6:17 बजे
सूर्यास्त- शाम 6:01 बजे
राहुकाल- दोपहर 3:05 से शाम 4:33 बजे

एकादशी रात में खत्म होगी, तो व्रत कब खोलें?

एकादशी तिथि 6 अक्टूबर की सुबह 2:07 बजे शुरू होकर 7 अक्टूबर की रात 12:34 बजे समाप्त होगी. यहां रात 12:34 बजे का अर्थ मंगलवार की रात, तारीख बदलने के बाद का समय है. मंगलवार के सूर्योदय पर एकादशी होने से व्रत आज रखा जाएगा.

दिल्ली के लिए पारण का समय 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 8:38 बजे तक है. व्रत खोलने के लिए केवल एकादशी का समाप्त होना पर्याप्त नहीं है. अगले दिन सूर्योदय, द्वादशी और हरिवासर का विचार भी किया जाता है. इसलिए रात में द्वादशी शुरू होते ही भोजन करके व्रत समाप्त न करें.

विष्णु पूजा, व्रत और पारण तीन अलग बातें हैं. पूजा आज होगी, जबकि व्रत का समापन कल सुबह निर्धारित समय में होगा.

आज किन पितरों का श्राद्ध करें?

आज एकादशी श्राद्ध भी है. जिन पितरों का निधन किसी महीने के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी पर हुआ था, उनके लिए पितृपक्ष की इस तिथि पर श्राद्ध किया जाता है. मृत्यु की अंग्रेजी तारीख 11 होना इसका आधार नहीं है.

इंदिरा एकादशी का व्रत रखना और मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध करना अलग धार्मिक विधान हैं. केवल व्रत रख लेने को परिवार के निर्धारित श्राद्ध का विकल्प न समझें. श्राद्ध की विधि और भोजन संबंधी व्यवस्था अपनी पारिवारिक तथा संप्रदाय की परंपरा के अनुसार तय करें.

रात 10:17 बजे क्या बदलेगा?

आज चंद्रमा दिनभर कर्क राशि में रहेगा. रात 10:17 बजे आश्लेषा समाप्त होगी और मघा नक्षत्र शुरू होगा. इसी समय चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा.

सुबह 7:20 बजे सिद्ध योग समाप्त होकर साध्य योग शुरू होगा. दोपहर 1:19 बजे बव करण की जगह बालव करण आएगा. साध्य योग अगले दिन, 7 अक्टूबर की सुबह 5 बजे तक रहेगा. ये बदलाव अलग-अलग समय पर होंगे; इन्हें एक ही “संयोग” बताना सही नहीं होगा.

आज शुभ काम कब करें?

दिल्ली में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 बजे तक है. हालांकि दोपहर 12:09 बजे गुलिक काल शुरू हो जाएगा. किसी बड़े आयोजन का समय चुनते हुए केवल अभिजीत की सूची देखकर फैसला न करें. काम के अनुसार पूरा मुहूर्त देखना जरूरी है.
आज के अन्य समय:

  • राहुकाल: दोपहर 3:05 से शाम 4:33 बजे.
  • यमगण्ड: सुबह 9:12 से 10:40 बजे.
  • गुलिक काल: दोपहर 12:09 से 1:37 बजे.

राहुकाल में नया शुभ कार्य शुरू करने से बचने की परंपरा है. इसे रोज की पूजा या पहले से चल रहे काम रोकने का निर्देश न समझें.

आज की 3 जरूरी बातें

1. इंदिरा एकादशी का व्रत आज है, पारण 7 अक्टूबर की सुबह करें.
2. एकादशी तिथि वाले पितरों का श्राद्ध आज है.
3. रात 10:17 बजे नक्षत्र और चंद्र राशि दोनों बदलेंगे.

FAQ

6 अक्टूबर 2026 को कौन सी तिथि है?
आश्विन कृष्ण एकादशी है. दिल्ली पंचांग के अनुसार यह 7 अक्टूबर की रात 12:34 बजे तक रहेगी.

इंदिरा एकादशी 2026 का व्रत कब है?
मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को.

इंदिरा एकादशी का पारण कब करें?
दिल्ली के लिए प्रकाशित पारण समय 7 अक्टूबर की सुबह 6:17 से 8:38 बजे तक है.

6 अक्टूबर को दिल्ली में राहुकाल कब है?
दोपहर 3:05 से शाम 4:33 बजे तक.

आज चंद्रमा किस राशि में रहेगा?
रात 10:17 बजे तक कर्क राशि में रहेगा. इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh

वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य । धर्म एवं ज्योतिष संपादक । डिजिटल कंटेंट रणनीतिकार

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और धर्म-ज्योतिष संपादक हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का पेशेवर अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े कंटेंट तथा डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. उनकी जिम्मेदारियों में लेखन, संपादकीय योजना, विषय चयन और डिजिटल पाठकों व दर्शकों के लिए कंटेंट तैयार करना शामिल है.

वे पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, पर्व-त्योहार और धार्मिक परंपराओं पर लिखते हैं. इसके अलावा करियर, रिश्तों, शिक्षा और व्यापार से जुड़े प्रश्नों पर ज्योतिषीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं. उनका प्रयास है कि पाठक ज्योतिषीय गणना के आधार, धार्मिक मान्यता और उसकी व्याख्या के बीच का अंतर समझ सकें.

शिक्षा और पेशेवर अनुभव

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र तथा वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. उन्होंने Semrush Academy का Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है.

वे AstroSage और Astrotalk जैसे ज्योतिष प्लेटफॉर्म के साथ काम कर चुके हैं. उनका पेशेवर अनुभव ज्योतिषीय लेखन, डिजिटल पब्लिशिंग, पाठकों की रुचि के अध्ययन और कंटेंट रणनीति से जुड़ा है.

लेखन और अध्ययन के प्रमुख विषय

उनके अध्ययन और लेखन के प्रमुख क्षेत्रों में वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र शामिल हैं. राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं पर भी वे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विश्लेषण लिखते हैं.

नई पीढ़ी के लिए उन्होंने Gen-Z Horoscope जैसे कंटेंट प्रारूप पर काम किया है. इसमें करियर का दबाव, रिश्तों की उलझन और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े प्रश्नों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है.

ज्योतिष के प्रति दृष्टिकोण

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.

उनका उद्देश्य ज्योतिष और धार्मिक विषयों को डर या सनसनी के बजाय संदर्भ और समझ के साथ प्रस्तुत करना है. वे ज्योतिषीय आकलन को संभावनाओं की व्याख्या मानते हैं. स्वास्थ्य, निवेश और कानूनी मामलों में संबंधित योग्य विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक है.

सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में उनकी विशेष रुचि है.
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Published at : 06 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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