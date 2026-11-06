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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 6 November 2026: धनतेरस और शुक्र प्रदोष आज, लक्ष्मी-कुबेर पूजा शाम 6:02 से

Aaj Ka Panchang 6 November 2026: धनतेरस और शुक्र प्रदोष आज, लक्ष्मी-कुबेर पूजा शाम 6:02 से

Aaj Ka Panchang 6 November 2026: आज का पंचांग विशेष होने जा रहा है. धनतेरस पूजा शाम 6:02 से 7:57 तक, शुक्र प्रदोष पूजा 5:33 से. जानें एकादशी पारण, त्रयोदशी और राहुकाल का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 06 Nov 2026 06:19 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को धनतेरस और शुक्र प्रदोष व्रत एक ही दिन हैं. नई दिल्ली-NCR में लक्ष्मी-कुबेर पूजा का मुहूर्त शाम 6:02 से रात 7:57 बजे तक है. प्रदोष की शिव पूजा शाम 5:33 बजे से कर सकते हैं. वहीं, रमा एकादशी रखने वालों के लिए सुबह 6:37 से 8:48 बजे तक पारण का समय है.

आज सुबह द्वादशी रहेगी और 10:30 बजे त्रयोदशी लगेगी. इसलिए पंचांग में सुबह द्वादशी देखकर धनतेरस की तारीख को लेकर उलझन न रखें. शाम को त्रयोदशी और प्रदोष काल साथ मिल रहे हैं. पूजा, यम दीपदान और दिन के राहुकाल का समय अलग-अलग समझ लें. जानें पंचांग-

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धनतेरस और प्रदोष की पूजा का समय कैसे रखें?

प्रदोष की शिव पूजा शाम 5:33 से रात 8:09 बजे तक है. धनतेरस पर लक्ष्मी-कुबेर पूजा का मुहूर्त इसी अवधि के भीतर है. यह शाम 6:02 बजे, वृषभ काल शुरू होने के साथ मिलेगा.

दोनों पूजा करनी हैं तो सुविधा के अनुसार प्रदोष शुरू होने पर शिव पूजा और उसके बाद धनतेरस के मुहूर्त में लक्ष्मी-कुबेर पूजा की योजना बना सकते हैं. यम दीपदान का समय शाम 5:33 से 6:51 बजे तक है. यह सायंकाल की अलग अवधि है.

सुबह पारण कर शाम को धनतेरस पूजा कर सकते हैं?

रमा एकादशी का निर्धारित पारण आज सुबह है, जबकि धनतेरस पूजा शाम को है. इसलिए एकादशी का व्रत खोलने के लिए शाम की लक्ष्मी-कुबेर पूजा तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

पारण सुबह 6:37 से 8:48 बजे तक करें. द्वादशी सुबह 10:30 बजे समाप्त होगी, लेकिन पारण की दी गई अवधि उससे पहले खत्म हो रही है. केवल द्वादशी की समाप्ति देखकर पारण टालना ठीक नहीं होगा.

त्रयोदशी लगते ही खरीदारी का मुहूर्त शुरू मान लें?

त्रयोदशी सुबह 10:30 बजे लगेगी. इसके 13 मिनट बाद 10:43 बजे राहुकाल शुरू होगा, जो दोपहर 12:05 बजे तक रहेगा. अगर आप नई खरीदारी की शुरुआत में राहुकाल देखते हैं, तो तिथि परिवर्तन के साथ यह समय भी ध्यान में रखें.

धनतेरस का शाम वाला लक्ष्मी-कुबेर पूजा मुहूर्त, दिनभर की खरीदारी का एकमात्र समय नहीं है. दोनों को एक ही अवधि बताने से भ्रम होता है. खरीदारी की योजना में दुकान का समय और अपनी सुविधा भी रखें.

6 नवंबर का नई दिल्ली पंचांग

वार और पक्ष- शुक्रवार, कृष्ण पक्ष
पूर्णिमांत / अमांत मास- कार्तिक / आश्विन
तिथि- द्वादशी 10:30 तक, फिर त्रयोदशी
नक्षत्र- हस्त 7 नवंबर तड़के 04:43 तक, फिर चित्रा
योग- विष्कम्भ 7 नवंबर तड़के 04:10 तक, फिर प्रीति
करण- तैतिल 10:30 तक, गर 22:36 तक, फिर वणिज

चंद्रोदय और नक्षत्र परिवर्तन आधी रात के बाद होंगे. इसलिए उनके साथ 7 नवंबर लिखा है. पंचांग का दिन अगले सूर्योदय तक माना जाता है.

राहुकाल और बाकी शुभ-अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त: 04:52-05:44
गुलिक काल: 07:59-09:21
दुर्मुहूर्त: 08:48-09:31 और 12:26-13:10
राहुकाल: 10:43-12:05
अभिजीत मुहूर्त: 11:43-12:26
वर्ज्य: 12:36-14:15, फिर 7 नवंबर 04:43-06:37
विजय मुहूर्त: 13:54-14:38
यमगण्ड: 14:49-16:11
गोधूलि मुहूर्त: 17:33-17:59
अमृत काल: 22:31 से 7 नवंबर 00:10
निशिता मुहूर्त: 23:39 से 7 नवंबर 00:31

अभिजीत के शुरुआती हिस्से में राहुकाल रहेगा. शाम की धनतेरस पूजा इन दिन के कालों के बाद है. दैनिक पंचांग में भद्रा, गंडमूल और नक्षत्र पंचक दर्ज नहीं हैं. आज शुरू होने वाला यम पंचक, नक्षत्र पंचक से अलग है. सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि और द्विपुष्कर-त्रिपुष्कर योग भी नहीं हैं.

आज की 3 जरूरी बातें

- एकादशी पारण सुबह 6:37-8:48 बजे है.
- लक्ष्मी-कुबेर पूजा शाम 6:02-7:57 बजे और प्रदोष पूजा 5:33-8:09 बजे तक है.
- राहुकाल सुबह 10:43 से दोपहर 12:05 बजे तक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 06 Nov 2026 06:19 AM (IST)
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Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Diwali 2026
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