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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 4 November 2026: सुबह 11:03 बजे लगेगी एकादशी, फिर रमा एकादशी का व्रत गुरुवार को क्यों?

Aaj Ka Panchang 4 November 2026: सुबह 11:03 बजे लगेगी एकादशी, फिर रमा एकादशी का व्रत गुरुवार को क्यों?

Aaj Ka Panchang 4 November 2026: 4 नवंबर के पंचांग में भद्रा सुबह 11:03 बजे खत्म होगी और एकादशी लगेगी. जानें रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर को क्यों है और बुधवार का राहुकाल कब है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 04 Nov 2026 06:15 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: बुधवार 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सुबह 11:03 बजे दशमी समाप्त होगी और एकादशी शुरू हो जाएगी. इसी समय मंगलवार रात से चली आ रही भद्रा भी खत्म होगी. लेकिन रमा एकादशी का व्रत आज नहीं, गुरुवार, 5 नवंबर को रखा जाएगा. इसकी वजह दोनों दिनों के सूर्योदय पर रहने वाली तिथि है.

बुधवार के पंचांग में अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर का राहुकाल 12:04 से 1:27 बजे तक रहेगा. अगर भद्रा खत्म होने के बाद किसी नए काम का समय देख रहे हैं, तो वर्ज्य और गुलिक काल का समय भी साथ देख लें.

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एकादशी आज लगेगी, फिर व्रत कल क्यों?

बुधवार को सूर्योदय के समय दशमी है. एकादशी उसके कई घंटे बाद लगेगी. गुरुवार को सूर्योदय के समय एकादशी रहेगी और सुबह 10:35 बजे समाप्त होगी. इसी आधार पर नई दिल्ली के पंचांग में रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर को है. इसलिए 4 नवंबर की तारीख के आगे एकादशी का आरंभ देखकर उसे व्रत की तारीख न समझें.

व्रत का पारण शुक्रवार 6 नवंबर को सुबह 6:37 से 8:48 बजे तक है. एकादशी गुरुवार सुबह समाप्त होते ही व्रत खोलने का समय नहीं होगा. पंचांग में पारण के लिए अगले दिन की अलग अवधि दी गई है.

भद्रा खत्म होते ही क्या नया काम शुरू कर सकते हैं?

भद्रा मंगलवार रात 11:25 बजे लगी थी और बुधवार सुबह 11:03 बजे समाप्त होगी. दशमी के साथ विष्टि करण भी खत्म होगा. इसके बाद एकादशी और बव करण शुरू होंगे. भद्रा दिनभर नहीं रहेगी.

भद्रा खत्म होने के वक्त गुलिक काल चल रहा होगा. सुबह 11:27 बजे वर्ज्य शुरू होगा और दोपहर 12:04 बजे गुलिक खत्म होते ही राहुकाल लग जाएगा. ऐसे में केवल भद्रा की समाप्ति देखकर 11:03 बजे को किसी आयोजन का शुभ मुहूर्त न मानें. ये समय परंपरा में खास तौर पर नए मांगलिक काम की शुरुआत के लिए देखे जाते हैं. रोज की पूजा अपने समय पर कर सकते हैं.

बुधवार का पंचांग: तिथि, नक्षत्र और चंद्रोदय

वार और पक्ष- बुधवार, कृष्ण पक्ष
पूर्णिमांत / अमांत मास- कार्तिक / आश्विन
तिथि- दशमी 11:03 तक, फिर एकादशी
नक्षत्र- पूर्वाफाल्गुनी 5 नवंबर तड़के 03:30 तक, फिर उत्तराफाल्गुनी
योग- ब्रह्म 08:01 तक, फिर इंद्र. 5 नवंबर सुबह 06:26 से वैधृति
करण- विष्टि 11:03 तक, बव 22:46 तक, फिर बालव

आज का राहुकाल और शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त: 04:51-05:43
यमगण्ड: 07:57-09:20
गुलिक काल: 10:42-12:04
वर्ज्य: 11:27-13:04
दुष्टमुहूर्त: 11:42-12:26
राहुकाल: 12:04-13:27
अभिजीत मुहूर्त: नहीं है
विजय मुहूर्त: 13:54-14:38
गोधूलि मुहूर्त: 17:34-18:00
अमृत काल: 21:05-22:41
निशिता मुहूर्त: 23:39 से 5 नवंबर 00:31 तक

दोपहर में विजय मुहूर्त 1:54 बजे शुरू होगा. तब तक राहुकाल और वर्ज्य दोनों समाप्त हो चुके होंगे. ध्यान रहे, यह सामान्य पंचांग का समय है. विवाह, गृह प्रवेश या किसी विशेष पूजा का मुहूर्त अलग से देखा जाता है. रात का अमृत काल भी अमृत सिद्धि योग से अलग है.

बुधवार के सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक गंडमूल या नक्षत्र पंचक दर्ज नहीं है. सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि और द्विपुष्कर-त्रिपुष्कर योग भी दैनिक पंचांग में नहीं हैं. आज चातुर्मास का पालन बताया गया है.

आज की 3 जरूरी बातें

- एकादशी आज 11:03 बजे शुरू होगी. रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर को है.
- भद्रा सुबह 11:03 बजे खत्म होगी. उस वक्त गुलिक काल जारी रहेगा.
- राहुकाल दोपहर 12:04 से 1:27 बजे तक है. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 04 Nov 2026 06:15 AM (IST)
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