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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 3 October 2026: जितिया की पूजा शाम को, अष्टमी श्राद्ध दोपहर में, जानें आज का राहुकाल

Aaj Ka Panchang 3 October 2026: जितिया की पूजा शाम को, अष्टमी श्राद्ध दोपहर में, जानें आज का राहुकाल

Aaj Ka Panchang: आज 3 अक्टूबर 2026 को जितिया व्रत और अष्टमी श्राद्ध है. जानें दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त, तिथि और जितिया की पूजा व पारण की जानकारी.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Oct 2026 06:12 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: आज 3 अक्टूबर, शनिवार को जितिया व्रत और अष्टमी श्राद्ध है. नई दिल्ली में सुबह 7:59 बजे तक सप्तमी रहेगी, फिर अष्टमी शुरू होगी. पितरों का श्राद्ध दोपहर में और जितिया की मुख्य पूजा शाम को की जाएगी. व्रत का पारण अगले दिन होगा.

राहुकाल सुबह 9:12 से 10:41 बजे तक रहेगा. आज एक ही तिथि से जुड़े दो अनुष्ठान हैं, लेकिन उनके समय अलग हैं.

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श्राद्ध के लिए अपराह्न में अष्टमी देखी जाती है, जबकि जितिया की पूजा में प्रदोष काल की परंपरा महत्वपूर्ण है. इसलिए सुबह पंचांग में सप्तमी देखकर न श्राद्ध टालें, न जितिया का व्रत अगले दिन मानें.

3 अक्टूबर का पंचांग एक नजर में

  • वार-  शनिवार
  • तिथि-  सप्तमी सुबह 7:59 बजे तक, इसके बाद अष्टमी
  • अष्टमी- समाप्ति 4 अक्टूबर सुबह 5:51 बजे
  • नक्षत्र-  आर्द्रा, 4 अक्टूबर रात 1:29 बजे तक
  • योग-  वरीयान दोपहर 3:21 बजे तक, फिर परिघ
  • चंद्र राशि-  पूरे दिन मिथुन
  • सूर्य राशि-  कन्या
  • सूर्योदय-  सुबह 6:15 बजे
  • सूर्यास्त-  शाम 6:05 बजे
  • राहुकाल-  सुबह 9:12 से 10:41 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त-  सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 बजे

सुबह सप्तमी है, फिर जितिया व्रत आज क्यों?

हर व्रत का निर्णय केवल सूर्योदय की तिथि से नहीं होता. जितिया की जिस परंपरा में प्रदोष के समय अष्टमी ली जाती है, उसमें शाम की तिथि महत्वपूर्ण होती है. प्रदोष यानी सूर्यास्त के आसपास का समय.

आज अष्टमी सुबह शुरू होकर शाम और रात में भी रहेगी. अगले दिन यह सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी. इसी स्थिति के आधार पर इस वर्ष जितिया का मुख्य व्रत 3 अक्टूबर को रखा गया है. Hindu Panchang भी जीवित्पुत्रिका व्रत इसी दिन बताता है.

अष्टमी सुबह 7:59 बजे लगने का अर्थ यह भी नहीं है कि उससे पहले भोजन करके उपवास शुरू किया जाए. ओठगन और उपवास आरंभ करने की विधि परिवार की प्रचलित परंपरा के अनुसार होती है.

जितिया की पूजा और पारण कब करें?

जितिया में जीमूतवाहन की पूजा और कथा सुनने की परंपरा है. पंडित सुरेश श्रीमाली बताते हैं कि 3 अक्टूबर को शाम 6:05 से रात 8:29 बजे तक पूजा की जा सकती है. पूजा की सामग्री और विधि में क्षेत्र तथा परिवार के अनुसार अंतर हो सकता है.

जितिया का पारण 4 अक्टूबर की सुबह अष्टमी समाप्त होने के बाद होगा. पारण के लिए अपने स्थानीय पंचांग और पारिवारिक परंपरा में निर्धारित समय का पालन करें.

किस तिथि वाले पितरों का श्राद्ध आज करें?

जिन परिजनों की मृत्यु शुक्ल या कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हुई थी, उनका श्राद्ध आज है. इसमें मृत्यु की हिंदू तिथि देखी जाती है, अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख नहीं.

नई दिल्ली के लिए कुतुप मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 बजे, रौहिण मुहूर्त 12:33 से 1:21 बजे और अपराह्न काल 1:21 से 3:43 बजे तक है. इन तीनों अवधियों में अष्टमी रहेगी.

इसीलिए सुबह सप्तमी होने से अष्टमी श्राद्ध अगले दिन नहीं जाएगा. श्राद्ध के मुख्य दोपहर वाले समय में आज अष्टमी उपलब्ध है.

आज शुभ काम कब करें और राहुकाल कब है?

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 बजे तक है. राहुकाल सुबह 10:41 बजे समाप्त हो जाएगा, इसलिए दोनों में टकराव नहीं है. हालांकि किसी संस्कार का समय तय करने के लिए दैनिक अभिजीत मुहूर्त के अतिरिक्त दूसरे पंचांग विचार भी जरूरी होते हैं.

गुलिक काल सुबह 6:15 से 7:43 बजे और यमगण्ड दोपहर 1:38 से 3:07 बजे तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 बजे तक है.

आज तिथि, नक्षत्र और चंद्र राशि

पूर्णिमांत गणना के अनुसार आश्विन और अमांत गणना में भाद्रपद मास है. कृष्ण पक्ष चल रहा है. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेगा. दोपहर 3:21 बजे योग बदलेगा. नक्षत्र का परिवर्तन आधी रात के बाद होगा, 4 अक्टूबर को रात 1:29 बजे आर्द्रा समाप्त होकर पुनर्वसु शुरू होगा. आज कालाष्टमी और महालक्ष्मी व्रत का समापन भी है.

आज की 3 जरूरी बातें

अष्टमी वाले पितरों का श्राद्ध आज दोपहर है. जितिया की पूजा शाम को होगी और पारण अगले दिन किया जाएगा. पंचांग में आधी रात के बाद दिए गए नक्षत्र परिवर्तन को 4 अक्टूबर का समय समझें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:12 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ka Rahu Kaal Jitiya Vrat 2026 Pitru Paksha 2026
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