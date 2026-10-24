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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 24 October 2026: दोपहर 1:36 बजे से चतुर्दशी, रात 8:32 बजे शुरू होगा गंडमूल, जानें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 24 October 2026: दोपहर 1:36 बजे से चतुर्दशी, रात 8:32 बजे शुरू होगा गंडमूल, जानें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 24 October 2026: रवि योग दोपहर 12:56 तक, फिर रात 8:32 बजे से है. जानें दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त, पंचक और गंडमूल का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 24 Oct 2026 06:20 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang:  24 अक्टूबर 2026, शनिवार को रवि योग दो अलग-अलग समय में रहेगा. नई दिल्ली में यह सूर्योदय से दोपहर 12:56 बजे तक है, फिर रात 8:32 बजे शुरू होगा. इसलिए शुभ काम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे दिन रवि योग मानकर समय न चुनें. सुबह राहुकाल का भी ध्यान रखें.

आज दोपहर त्रयोदशी से चतुर्दशी में तिथि बदलेगी. रात में रेवती नक्षत्र शुरू होने के साथ गंडमूल लगेगा, जबकि पंचक पहले से जारी है. सुबह त्रयोदशी देखकर शनि प्रदोष की तारीख को लेकर भी भ्रम हो सकता है. आज के पंचांग में इन बदलावों को अलग-अलग समझना जरूरी है.

रवि योग दो हिस्सों में क्यों है?

रवि योग की गणना सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों की स्थिति से होती है. आज दोपहर 12:56 बजे सूर्य चित्रा से स्वाती नक्षत्र में जाएगा. चंद्रमा उस समय उत्तराभाद्रपद में ही रहेगा. इससे सुबह से चल रहा रवि योग समाप्त हो जाएगा.

रात 8:32 बजे चंद्रमा रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा और रवि योग फिर शुरू होगा. यह अगली सुबह, 25 अक्टूबर को 6:28 बजे तक रहेगा. यानी दोपहर 12:56 से रात 8:32 बजे के बीच रवि योग नहीं है.

इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सुबह या रात का पूरा समय हर काम के लिए एक जैसा शुभ हो गया. किसी बड़े संस्कार, खरीदारी या नए काम का मुहूर्त चुनते समय दूसरे पंचांग अंग भी देखे जाते हैं.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- शनिवार
मास- आश्विन, पूर्णिमांत और अमांत दोनों
पक्ष- शुक्ल
तिथि- त्रयोदशी दोपहर 1:36 तक, फिर चतुर्दशी
नक्षत्र-उत्तराभाद्रपद रात 8:32 तक, फिर रेवती
योग- व्याघात रात 8:01 तक, फिर हर्षण
करण- तैतिल दोपहर 1:36 तक, फिर गर
चंद्र राशि- मीन
सूर्य राशि- तुला
सूर्योदय- सुबह 6:27
सूर्यास्त- शाम 5:43
चंद्रोदय- शाम 4:26
चंद्रास्त- 25 अक्टूबर की सुबह 5:18

गर करण 25 अक्टूबर की रात 12:51 बजे तक रहेगा, जिसके बाद वणिज करण शुरू होगा. चंद्रमा आज राशि नहीं बदलेगा.

शनिवार को त्रयोदशी है, तो क्या आज शनि प्रदोष है?

आज शनि प्रदोष व्रत नहीं है. आश्विन शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कल, 23 अक्टूबर को था. प्रदोष का निर्णय सूर्यास्त के बाद त्रयोदशी मिलने से होता है.

आज त्रयोदशी दोपहर 1:36 बजे समाप्त हो जाएगी. शाम तक चतुर्दशी रहेगी. इसलिए केवल सुबह की तिथि और शनिवार का मेल देखकर इसे शनि प्रदोष न मानें. कल त्रयोदशी शाम के पूजा काल में थी, इसी कारण शुक्र प्रदोष का व्रत रखा गया.

पंचक पहले से है, गंडमूल कब शुरू होगा?

पंचक आज पूरे दिन रहेगा. इसका समापन 25 अक्टूबर को शाम 7:22 बजे होगा. आज रात नक्षत्र बदलने पर पंचक समाप्त नहीं होगा.

गंडमूल की शुरुआत रात 8:32 बजे रेवती नक्षत्र के साथ होगी. इस तरह पंचक और गंडमूल के आरंभ का समय एक नहीं है. जन्म के नक्षत्र की जानकारी देखने वाले परिवारों के लिए यह अंतर उपयोगी है. आज सुबह से ही गंडमूल मान लेना सही नहीं होगा.

आज शुभ समय और राहुकाल कब है?

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:46–5:36
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43–दोपहर 12:28
विजय मुहूर्त- दोपहर 1:58–2:43
अमृत काल- दोपहर 3:50–शाम 5:24
गोधूलि मुहूर्त- शाम 5:43–6:08
राहुकाल- सुबह 9:16–10:41
यमगण्ड- दोपहर 1:30–2:54
गुलिक काल- सुबह 6:27–7:52
दुष्टमुहूर्त- सुबह 6:27–7:12 और 7:12–7:57

आज अभिजीत मुहूर्त राहुकाल के बाद मिलेगा और उस समय रवि योग भी रहेगा. दूसरी ओर, विजय मुहूर्त यमगण्ड के भीतर पड़ रहा है. इसलिए सूची में किसी समय का नाम देखकर उसे हर कार्य के लिए अंतिम मुहूर्त न मानें.

आज की 3 जरूरी बातें

- रवि योग सुबह से दोपहर 12:56 तक और फिर रात 8:32 बजे से है.
- सुबह त्रयोदशी होने के बावजूद आज शनि प्रदोष नहीं है.
- पंचक पूरे दिन रहेगा, गंडमूल रात में शुरू होगा.

यह पंचांग नई दिल्ली NCR के स्थानीय समय के अनुसार तैयार किया गया है. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाल, चंद्रोदय और स्थानीय मुहूर्त में अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 24 Oct 2026 06:20 AM (IST)
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