Aaj Ka Panchang: आज 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को सुबह पापांकुशा एकादशी का पारण होगा और शाम को शुक्र प्रदोष की पूजा की जाएगी. नई दिल्ली में एकादशी व्रत खोलने का समय सुबह 6:27 से 8:42 बजे तक है. प्रदोष पूजा का मुहूर्त शाम 5:44 से रात 8:16 बजे तक रहेगा.

जिन लोगों ने कल एकादशी रखी थी और आज प्रदोष का व्रत भी रखना चाहते हैं, उनके लिए पारण का तरीका समझना जरूरी है. शाम की शिव पूजा के इंतजार में सुबह का एकादशी पारण न छोड़ें. आज द्वादशी से त्रयोदशी में तिथि बदलेगी और दोपहर बाद चंद्रमा भी दूसरी राशि में जाएगा.

एकादशी और प्रदोष, दोनों व्रत हों तो पारण कैसे करें?

लगातार दो दिन व्रत पड़ने पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुबह भोजन करके एकादशी खोलें या प्रदोष के लिए उपवास जारी रखें.

पंचांग में ऐसी स्थिति के लिए जल से एकादशी का सांकेतिक पारण करके प्रदोष का उपवास जारी रखने का विकल्प बताया गया है. दोनों व्रत रखने वाले अपनी परंपरा और संकल्प के अनुसार इसे अपना सकते हैं. केवल एकादशी रखने वालों के लिए सुबह निर्धारित समय में सामान्य पारण है.

आज द्वादशी दोपहर 2:35 बजे तक रहेगी. हालांकि, इसे पारण का अंतिम निर्धारित समय समझकर सुबह की तैयारी न टालें. नई दिल्ली NCR के लिए पारण की अवधि सुबह 6:27 से 8:42 बजे तक दी गई है. दूसरे शहर में हों तो अपने स्थान का समय देखें.

सुबह द्वादशी है तो प्रदोष व्रत आज क्यों?

प्रदोष व्रत के निर्णय में सूर्यास्त के बाद त्रयोदशी का होना देखा जाता है. आज दोपहर 2:35 बजे त्रयोदशी शुरू होगी और शाम की पूजा के समय रहेगी. इसलिए शुक्र प्रदोष आज है.

त्रयोदशी कल, 24 अक्टूबर को दोपहर 1:36 बजे समाप्त हो जाएगी. ऐसे में केवल अगले दिन सूर्योदय पर त्रयोदशी देखकर व्रत शनिवार तक न टालें. आज शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा. पूजा के लिए शाम 5:44 से रात 8:16 बजे तक का समय रखें.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- शुक्रवार

मास- आश्विन, पूर्णिमांत और अमांत दोनों

पक्ष- शुक्ल

तिथि- द्वादशी दोपहर 2:35 तक, फिर त्रयोदशी

नक्षत्र- पूर्वाभाद्रपद रात 9:02 तक, फिर उत्तराभाद्रपद

योग- ध्रुव रात 10:08 तक, फिर व्याघात

करण-बालव दोपहर 2:35 तक, फिर कौलव

चंद्र राशि- कुंभ दोपहर 3:03 तक, फिर मीन

सूर्य राशि- तुला

सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:27-शाम 5:44

चंद्रोदय- दोपहर 3:55

चंद्रास्त- 24 अक्टूबर की सुबह 4:16

कौलव करण के बाद 24 अक्टूबर की रात 2:11 बजे तैतिल करण शुरू होगा.

चंद्रमा मीन में जाएगा, क्या पंचक समाप्त हो जाएगा?

दोपहर 3:03 बजे चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेगा. इससे पंचक समाप्त नहीं होगा. पंचक की अवधि में चंद्रमा का कुंभ और मीन, दोनों राशियों में भ्रमण शामिल है.

पंचक 25 अक्टूबर को शाम 7:22 बजे समाप्त होगा. इसलिए आज राशि परिवर्तन और रात में नक्षत्र परिवर्तन को पंचक की समाप्ति न समझें.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:45-5:36

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43-दोपहर 12:28

विजय मुहूर्त- दोपहर 1:58-2:43

अमृत काल- दोपहर 12:58-2:35

गोधूलि मुहूर्त- शाम 5:44-6:09

राहुकाल- सुबह 10:41-दोपहर 12:05

यमगण्ड- दोपहर 2:54-शाम 4:19

गुलिक काल- सुबह 7:51-9:16

दुष्टमुहूर्त- सुबह 8:42-9:27 और दोपहर 12:28-1:13

अभिजीत मुहूर्त का शुरुआती हिस्सा राहुकाल से मिलता है. इसलिए किसी नए काम के लिए केवल एक शुभ समय देखकर निर्णय न लें. वहीं, रवि योग रात 9:02 बजे से शुरू होगा. यह शाम की प्रदोष पूजा के बाद लगेगा; शिव पूजा के लिए उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

आज की 3 जरूरी बातें

- एकादशी का पारण सुबह करें. प्रदोष भी रखना है तो जल से सांकेतिक पारण का विकल्प है.

- शुक्र प्रदोष की पूजा शाम 5:44 से रात 8:16 बजे तक करें.

- चंद्रमा के मीन में जाने पर भी पंचक जारी रहेगा.

यह पंचांग नई दिल्ली NCR के स्थानीय समय के अनुसार तैयार किया गया है. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त, पारण, राहुकाल और पूजा के मुहूर्त में अंतर हो सकता है.

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