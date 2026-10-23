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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 23 October 2026: एकादशी पारण, शुक्र प्रदोष पूजा और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 23 October 2026: एकादशी पारण, शुक्र प्रदोष पूजा और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 23 October 2026: आज का पंचांग विशेष है, एकादशी पारण सुबह 6:27-8:42 और प्रदोष पूजा शाम 5:44-8:16 बजे. जानें दोनों व्रत के नियम, राहुकाल और चंद्र राशि.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 23 Oct 2026 06:13 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: आज 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को सुबह पापांकुशा एकादशी का पारण होगा और शाम को शुक्र प्रदोष की पूजा की जाएगी. नई दिल्ली में एकादशी व्रत खोलने का समय सुबह 6:27 से 8:42 बजे तक है. प्रदोष पूजा का मुहूर्त शाम 5:44 से रात 8:16 बजे तक रहेगा.

जिन लोगों ने कल एकादशी रखी थी और आज प्रदोष का व्रत भी रखना चाहते हैं, उनके लिए पारण का तरीका समझना जरूरी है. शाम की शिव पूजा के इंतजार में सुबह का एकादशी पारण न छोड़ें. आज द्वादशी से त्रयोदशी में तिथि बदलेगी और दोपहर बाद चंद्रमा भी दूसरी राशि में जाएगा.

एकादशी और प्रदोष, दोनों व्रत हों तो पारण कैसे करें?

लगातार दो दिन व्रत पड़ने पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुबह भोजन करके एकादशी खोलें या प्रदोष के लिए उपवास जारी रखें.

पंचांग में ऐसी स्थिति के लिए जल से एकादशी का सांकेतिक पारण करके प्रदोष का उपवास जारी रखने का विकल्प बताया गया है. दोनों व्रत रखने वाले अपनी परंपरा और संकल्प के अनुसार इसे अपना सकते हैं. केवल एकादशी रखने वालों के लिए सुबह निर्धारित समय में सामान्य पारण है.

आज द्वादशी दोपहर 2:35 बजे तक रहेगी. हालांकि, इसे पारण का अंतिम निर्धारित समय समझकर सुबह की तैयारी न टालें. नई दिल्ली NCR के लिए पारण की अवधि सुबह 6:27 से 8:42 बजे तक दी गई है. दूसरे शहर में हों तो अपने स्थान का समय देखें.

सुबह द्वादशी है तो प्रदोष व्रत आज क्यों?

प्रदोष व्रत के निर्णय में सूर्यास्त के बाद त्रयोदशी का होना देखा जाता है. आज दोपहर 2:35 बजे त्रयोदशी शुरू होगी और शाम की पूजा के समय रहेगी. इसलिए शुक्र प्रदोष आज है.

त्रयोदशी कल, 24 अक्टूबर को दोपहर 1:36 बजे समाप्त हो जाएगी. ऐसे में केवल अगले दिन सूर्योदय पर त्रयोदशी देखकर व्रत शनिवार तक न टालें. आज शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा. पूजा के लिए शाम 5:44 से रात 8:16 बजे तक का समय रखें.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- शुक्रवार
मास- आश्विन, पूर्णिमांत और अमांत दोनों
पक्ष- शुक्ल
तिथि- द्वादशी दोपहर 2:35 तक, फिर त्रयोदशी
नक्षत्र- पूर्वाभाद्रपद रात 9:02 तक, फिर उत्तराभाद्रपद
योग- ध्रुव रात 10:08 तक, फिर व्याघात
करण-बालव दोपहर 2:35 तक, फिर कौलव
चंद्र राशि- कुंभ दोपहर 3:03 तक, फिर मीन
सूर्य राशि- तुला
सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:27-शाम 5:44
चंद्रोदय- दोपहर 3:55
चंद्रास्त- 24 अक्टूबर की सुबह 4:16

कौलव करण के बाद 24 अक्टूबर की रात 2:11 बजे तैतिल करण शुरू होगा.

चंद्रमा मीन में जाएगा, क्या पंचक समाप्त हो जाएगा?

दोपहर 3:03 बजे चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेगा. इससे पंचक समाप्त नहीं होगा. पंचक की अवधि में चंद्रमा का कुंभ और मीन, दोनों राशियों में भ्रमण शामिल है.

पंचक 25 अक्टूबर को शाम 7:22 बजे समाप्त होगा. इसलिए आज राशि परिवर्तन और रात में नक्षत्र परिवर्तन को पंचक की समाप्ति न समझें.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:45-5:36
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43-दोपहर 12:28
विजय मुहूर्त- दोपहर 1:58-2:43
अमृत काल- दोपहर 12:58-2:35
गोधूलि मुहूर्त- शाम 5:44-6:09
राहुकाल- सुबह 10:41-दोपहर 12:05
यमगण्ड- दोपहर 2:54-शाम 4:19
गुलिक काल- सुबह 7:51-9:16
दुष्टमुहूर्त- सुबह 8:42-9:27 और दोपहर 12:28-1:13

अभिजीत मुहूर्त का शुरुआती हिस्सा राहुकाल से मिलता है. इसलिए किसी नए काम के लिए केवल एक शुभ समय देखकर निर्णय न लें. वहीं, रवि योग रात 9:02 बजे से शुरू होगा. यह शाम की प्रदोष पूजा के बाद लगेगा; शिव पूजा के लिए उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

आज की 3 जरूरी बातें

- एकादशी का पारण सुबह करें. प्रदोष भी रखना है तो जल से सांकेतिक पारण का विकल्प है.
- शुक्र प्रदोष की पूजा शाम 5:44 से रात 8:16 बजे तक करें.
- चंद्रमा के मीन में जाने पर भी पंचक जारी रहेगा.

यह पंचांग नई दिल्ली NCR के स्थानीय समय के अनुसार तैयार किया गया है. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त, पारण, राहुकाल और पूजा के मुहूर्त में अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 23 Oct 2026 06:13 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Papankusha Ekadashi 2026
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