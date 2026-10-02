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जितिया का नहाय-खाय आज, निर्जला व्रत कल, पढ़ें 2 अक्टूबर का पंचांग

Aaj Ka Panchang 2 October 2026: आज जितिया का नहाय-खाय और सप्तमी श्राद्ध है. मुख्य जितिया व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा. पढ़ें आज का पंचांग, राहुकाल और तिथि का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 02 Oct 2026 06:10 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang 2 October 2026: जितिया की तैयारी कर रहे परिवारों के लिए आज नहाय-खाय का दिन है. मुख्य निर्जला व्रत कल, 3 अक्टूबर को रखा जाएगा. आज शुक्रवार को पितृ पक्ष का सप्तमी श्राद्ध भी है. सुबह षष्ठी तिथि रहेगी, लेकिन 10 बजकर 15 मिनट पर सप्तमी शुरू हो जाएगी.

नहाय-खाय, निर्जला व्रत और पारण अलग-अलग दिनों में होते हैं. इसलिए जितिया शुरू पढ़कर आज से ही निर्जला व्रत न मानें. इस बार नहाय-खाय 2 अक्टूबर, मुख्य व्रत 3 अक्टूबर और पारण 4 अक्टूबर को है.

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आज नहाय-खाय है, क्या निर्जला व्रत भी रखना है?

नहाय-खाय व्रत की तैयारी का दिन है. परिवार की परंपरा के अनुसार स्नान, भोजन और अगले दिन की पूजा की तैयारी की जाती है. जितिया का मुख्य उपवास इसके अगले दिन होता है. इस वर्ष वह दिन शनिवार 3 अक्टूबर है. Hindu Panchang मे जीवित्पुत्रिका व्रत कल यानी 3 अक्टूबर को रखा जाएगा. 

नहाय-खाय में बनने वाला भोजन और अन्य रीति-रिवाज क्षेत्र और परिवार के अनुसार बदलते हैं. इसलिए किसी एक जगह की भोजन-परंपरा को सभी व्रतियों के लिए अनिवार्य नहीं माना जा सकता है.

आज के पंचांग में कौन-सी तिथि है?

पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है. अमांत कैलेंडर में मास का नाम भाद्रपद है. आज षष्ठी सुबह 10:15 बजे समाप्त होगी. सप्तमी इसके बाद शुरू होकर 3 अक्टूबर की सुबह 7:59 बजे तक रहेगी.

मृगशिरा नक्षत्र दिनभर रहेगा. व्यतीपात योग शाम 6:17 बजे तक है, फिर वरीयान योग लगेगा. वणिज करण सुबह 10:15 बजे तक, इसके बाद विष्टि और रात करीब 9:07 बजे से बव करण रहेगा.

यह भी पढ़ें- Jitiya Vrat 2026: जितिया में पूजा सुबह नहीं, प्रदोष काल में क्यों? अष्टमी के इसी नियम से तय होती है सही तारीख

सप्तमी श्राद्ध आज किसका करें?

जिन परिजनों का निधन सप्तमी तिथि को हुआ था, उनका श्राद्ध आज किया जाता है. निधन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ हो या कृष्ण पक्ष की, पितृ पक्ष में दोनों के लिए सप्तमी श्राद्ध का दिन यही है.

पंचांग अनुसार कुतुप मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 बजे, रौहिण मुहूर्त 12:34 से 1:21 बजे और अपराह्न काल 1:21 से 3:44 बजे तक है. ये समय दिल्ली के अनुसार है, अन्य स्थानों के लिए पंचांग अनुसार समय में कुछ समय अंतर हो सकता है. इसलिए स्थानीय पंचांग भी देखें.

सुबह षष्ठी देखकर आज षष्ठी श्राद्ध मानने से बचें. श्राद्ध के निर्धारित समय में सप्तमी रहेगी. नहाय-खाय और श्राद्ध दोनों एक दिन पड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की विधि और उद्देश्य अलग हैं.

आज राहुकाल कब है?

Panchang अनुसार नई दिल्ली के लिए राहुकाल सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 बजे तक है. गुलिक काल सुबह 7:43 से 9:12 बजे और यमगण्ड दोपहर 3:08 से शाम 4:37 बजे तक दिया गया है.

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 बजे तक है. इसकी शुरुआती अवधि राहुकाल से मिलती है. इसलिए केवल अभिजीत का नाम देखकर पूरी अवधि को सभी कार्यों के लिए उपयुक्त न मानें.

दोपहर बाद चंद्रमा कहां रहेगा?

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा. उस समय मृगशिरा नक्षत्र बना रहेगा, क्योंकि यह नक्षत्र दोनों राशियों में फैला है. मृगशिरा का समापन 3 अक्टूबर की तड़के करीब 2:55 बजे होगा. सूर्य कन्या राशि में रहेगा.

आज की तीन जरूरी बातें

आज जितिया का नहाय-खाय है, मुख्य निर्जला व्रत कल है. सप्तमी श्राद्ध आज करें. चंद्रमा दोपहर में राशि बदलेगा, जबकि नक्षत्र का बदलाव अगले दिन तड़के होगा.

FAQ

2 अक्टूबर 2026 को कौन-सी तिथि है?
षष्ठी सुबह 10:15 बजे तक रहेगी. इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी.

जितिया का नहाय-खाय कब है?
वर्ष 2026 में जितिया का नहाय-खाय 2 अक्टूबर, शुक्रवार को है. मुख्य निर्जला व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा.

क्या 2 अक्टूबर को जितिया का निर्जला व्रत है?
नहीं. 2 अक्टूबर को नहाय-खाय है. मुख्य निर्जला व्रत 3 अक्टूबर को और पारण 4 अक्टूबर को होगा.

सप्तमी श्राद्ध 2026 कब है?
सप्तमी श्राद्ध 2 अक्टूबर को है. सप्तमी तिथि में दिवंगत हुए परिजनों का श्राद्ध इस दिन किया जाता है.

दिल्ली में 2 अक्टूबर का राहुकाल कब है?
Panchang के अनुसार राहुकाल सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 बजे तक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 02 Oct 2026 06:10 AM (IST)
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