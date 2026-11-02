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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 2 November 2026: अष्टमी 1:10 बजे तक, राहुकाल 7:56 से, जानें शुभ समय और पंचांग

Aaj Ka Panchang 2 November 2026: अष्टमी 1:10 बजे तक, राहुकाल 7:56 से, जानें शुभ समय और पंचांग

Aaj Ka Panchang 2 November 2026: दिल्ली में अष्टमी दोपहर 1:10 बजे तक, राहुकाल सुबह 7:56–9:19 बजे. चंद्रोदय 3 नवंबर रात 12:45 बजे होगा. जानें शुभ समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 02 Nov 2026 06:11 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: 2 नवंबर 2026, सोमवार को नई दिल्ली में कार्तिक कृष्ण अष्टमी दोपहर 1:10 बजे तक रहेगी. इसके बाद नवमी शुरू होगी. राहुकाल सुबह 7:56 से 9:19 बजे तक है. आज के पंचांग में चंद्रोदय रात 12:45 बजे दिया गया है, लेकिन ध्यान रखें तब तारीख 3 नवंबर हो चुकी होगी.

चंद्रमा सोमवार के दिन और शाम को कर्क राशि में रहेगा. सिंह राशि में उसका प्रवेश भी अगले दिन की भोर में होगा. आश्लेषा से मघा नक्षत्र का परिवर्तन उसी समय होगा, हालांकि गंडमूल जारी रहेगा. पूजा या किसी नए काम का समय देखते हुए इन बदलावों की तारीख भी साथ पढ़ें.

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आज का पंचांग एक नजर में

वार- सोमवार
पूर्णिमांत मास- कार्तिक
अमांत मास- आश्विन
पक्ष- कृष्ण पक्ष
तिथि- अष्टमी दोपहर 1:10 बजे तक, फिर नवमी
नक्षत्र- आश्लेषा 3 नवंबर सुबह 3:46 बजे तक, फिर मघा
योग- शुभ दोपहर 12:07 बजे तक, फिर शुक्ल
सूर्य- राशि तुला
चंद्र- राशि कर्क, 3 नवंबर सुबह 3:46 बजे से सिंह
सूर्योदय सुबह- 6:34 बजे
सूर्यास्त शाम- 5:35 बजे
चंद्रास्त 2 नवंबर- दोपहर 1:23 बजे
चंद्रोदय 3 नवंबर- रात 12:45 बजे

विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 चल रहा है. तालिका में चंद्रास्त सोमवार की दोपहर का है, जबकि चंद्रोदय सोमवार की रात बीतने के बाद होगा.

चंद्रोदय में 3 नवंबर की तारीख क्यों है?

कैलेंडर की तारीख रात 12 बजे बदल जाती है. पंचांग का दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक माना जाता है. इसी कारण 2 नवंबर के पंचांग में आधी रात के बाद होने वाला चंद्रोदय भी शामिल है.

इसलिए रात 12:45 बजे को 2 नवंबर शुरू होने के तुरंत बाद का समय न समझें. यहां बात 2 नवंबर की रात समाप्त होने के बाद, मंगलवार 3 नवंबर के पहले घंटे की है. चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश का सुबह 3:46 बजे का समय भी मंगलवार का ही है.

दिन में कब बदलेगी तिथि और योग?

दोपहर 12:07 बजे शुभ योग समाप्त होगा और शुक्ल योग शुरू हो जाएगा. इसके बाद 1:10 बजे अष्टमी समाप्त होकर नवमी आएगी. इसी समय कौलव करण की जगह तैतिल शुरू होगा.

अष्टमी की समाप्ति नियमित पूजा बंद करने का समय नहीं है. सुबह पूजा के संकल्प में अष्टमी और दोपहर 1:10 बजे के बाद नवमी आएगी.

अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर को रखा गया था. आज दोपहर तक अष्टमी रहने का अर्थ यह नहीं कि अहोई का व्रत या उसकी शाम की पूजा आज भी है. पर्व का निर्णय संबंधित पूजा-काल के आधार पर होता है.

सोमवार के शुभ मुहूर्त क्या हैं?

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:50-5:42 बजे
अभिजीत मुहूर्त:  सुबह 11:42-दोपहर 12:27 बजे
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:55-2:39 बजे
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:35-6:01 बजे
निशिता मुहूर्त: 2 नवंबर रात 11:39 से 3 नवंबर रात 12:31 बजे तक
अमृत काल: 3 नवंबर सुबह 2:13-3:46 बजे

आज अभिजीत का शुरुआती हिस्सा यमगण्ड में पड़ेगा. यमगण्ड दोपहर 12:04 बजे समाप्त होगा. उसके बाद अभिजीत 12:27 बजे तक रहेगा, लेकिन उसी समय से दुर्मुहूर्त शुरू हो जाएगा.

विजय मुहूर्त पूरी तरह गुलिक काल में आएगा. शाम का गोधूलि मुहूर्त वर्ज्य में पड़ेगा. किसी विशेष आयोजन का समय चुनते हुए केवल एक शुभ मुहूर्त की सूची पर निर्भर न रहें.

राहुकाल और दूसरे अशुभ समय

राहुकाल: सुबह 7:56-9:19 बजे
यमगण्ड: सुबह 10:42-दोपहर 12:04 बजे
गुलिक काल: दोपहर 1:27-2:50 बजे
दुष्टमुहूर्त:दोपहर 12:27-1:11 बजे
दूसरा दुष्टमुहूर्त: दोपहर 2:39-3:23 बजे
वर्ज्य: शाम 4:55-6:28 बजे

ये समय परंपरागत रूप से नए शुभ कार्यों की शुरुआत में देखे जाते हैं. रोज की पूजा, नौकरी और सामान्य दिनचर्या के लिए इन्हें पूरे दिन की मनाही न समझें.

आश्लेषा समाप्त होने पर भी गंडमूल क्यों रहेगा?

पंचांग में आज पूरे दिन गंडमूल दर्ज है. आश्लेषा नक्षत्र 3 नवंबर सुबह 3:46 बजे समाप्त होगा, लेकिन उसके बाद मघा शुरू होगा. दोनों नक्षत्र गंडमूल की श्रेणी में आते हैं. इसलिए नक्षत्र बदलने को गंडमूल की समाप्ति न मानें.

तैतिल करण 3 नवंबर रात 12:29 बजे तक रहेगा, फिर गर करण शुरू होगा. अडाल योग सुबह 6:34 बजे से अगली भोर 3:46 बजे तक और उसके बाद विडाल योग अगले सूर्योदय तक दर्ज है. भद्रा, नक्षत्र पंचक, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग आज के दैनिक विवरण में सूचीबद्ध नहीं हैं.

आज की 3 जरूरी बातें

- अष्टमी दोपहर 1:10 बजे समाप्त होगी. इसके बाद नवमी रहेगी.
- चंद्रोदय 3 नवंबर रात 12:45 बजे और चंद्रमा का सिंह में प्रवेश सुबह 3:46 बजे होगा.
- आश्लेषा से मघा में नक्षत्र बदलने के बाद भी गंडमूल जारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 02 Nov 2026 06:11 AM (IST)
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