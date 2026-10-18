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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 18 October 2026: सुबह 8:27 बजे लगेगी अष्टमी, फिर दुर्गाष्टमी का व्रत कल क्यों?

Aaj Ka Panchang 18 October 2026: सुबह 8:27 बजे लगेगी अष्टमी, फिर दुर्गाष्टमी का व्रत कल क्यों?

Aaj Ka Panchang 18 October 2026: आज सुबह 8:27 बजे अष्टमी शुरू होगी, लेकिन दुर्गाष्टमी का व्रत 19 अक्टूबर को है. जानें दिल्ली का राहुकाल, भद्रा और शुभ योग का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 18 Oct 2026 06:24 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: 18 अक्टूबर 2026, रविवार को सुबह 8:27 बजे सप्तमी समाप्त होगी और अष्टमी शुरू होगी. फिर भी दुर्गाष्टमी का व्रत और महागौरी पूजा 19 अक्टूबर, सोमवार को है. आज नवरात्रि का आठवां दिन है, लेकिन सूर्योदय के समय तिथि सप्तमी रहेगी. पूजा की तैयारी में यही फर्क ध्यान रखना जरूरी है.

आज दोपहर 12:49 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग भी शुरू होगा. हालांकि इसी दौरान भद्रा रहेगी. ऐसे में पूजा, कन्या पूजन और किसी नए काम की शुरुआत के समय को एक जैसा न समझें. जानिए रविवार का पंचांग और सोमवार की दुर्गाष्टमी के लिए क्या तैयारी रखें.

अष्टमी आज शुरू होगी, तो व्रत कल क्यों है?

अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर सुबह 8:27 से 19 अक्टूबर सुबह 10:51 बजे तक रहेगी. रविवार को सूर्योदय के समय सप्तमी है, जबकि सोमवार का सूर्योदय अष्टमी में होगा. नई दिल्ली-NCR के लिए दिए गए पर्व क्रम में इसी कारण दुर्गाष्टमी और महागौरी पूजा सोमवार को हैं.

इसलिए नवरात्रि का आठवां दिन देखकर आज ही दुर्गाष्टमी मान लेना सही नहीं होगा. तिथि और नवरात्रि के दिनों की गिनती इस बार अलग चल रही है.

जो परिवार दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, वे सोमवार के लिए तैयारी रखें. आज घर की नियमित दुर्गा पूजा, पाठ और आरती जारी रख सकते हैं. सभी नौ दिनों का व्रत कर रहे हैं तो केवल अष्टमी शुरू होने के कारण आज व्रत समाप्त न मानें.

आज का पंचांग एक नजर में

  • वार- रविवार
  • पूर्णिमांत और अमांत मास- आश्विन
  • पक्ष- शुक्ल पक्ष
  • तिथि- सप्तमी सुबह 8:27 तक, फिर अष्टमी
  • नक्षत्र- पूर्वाषाढ़ा दोपहर 12:49 तक, फिर उत्तराषाढ़ा
  • योग- सुकर्मा रात 11:56 तक, फिर धृति
  • करण- वणिज सुबह 8:27 तक, फिर विष्टि
  • सूर्य राशि- तुला
  • चंद्र राशि- धनु, शाम 7:33 के बाद मकर
  • सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:24-शाम 5:49
  • चंद्रोदय-चंद्रास्त: दोपहर 1:06-रात 11:32

विष्टि करण को ही भद्रा कहा जाता है. पंचांग अनुसार यह आज रात 9:42 बजे समाप्त होगा और इसके बाद बव करण शुरू होगा.

आज दिन में कब-कब बदलेगा पंचांग?

  • सुबह 8:27 बजे: सप्तमी समाप्त, अष्टमी और भद्रा शुरू.
  • दोपहर 12:49 बजे: पूर्वाषाढ़ा से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बदलाव. सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू.
  • शाम 7:33 बजे: चंद्रमा धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे.
  • रात 9:42 बजे: भद्रा समाप्त होगी.
  • रात 11:56 बजे: सुकर्मा के बाद धृति योग शुरू होगा.

सुबह की पूजा और शाम के संकल्प में चंद्र राशि अलग होगी. वहीं, अष्टमी आज रात समाप्त नहीं होगी. वह सोमवार सुबह तक चलेगी.

सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ भद्रा भी, क्या समझें?

सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:49 से 19 अक्टूबर सुबह 6:24 बजे तक है. इसका बड़ा हिस्सा भद्रा के साथ पड़ रहा है. इसलिए पूरे रविवार को हर मांगलिक काम के लिए शुभ बताना अधूरी जानकारी होगी.

नियमित नवरात्रि पूजा और किसी नए मांगलिक कार्य के मुहूर्त का सवाल अलग है. केवल भद्रा देखकर घर की रोज की आरती रोकने की जरूरत नहीं है. वहीं, किसी बड़े अनुष्ठान या नए काम के लिए केवल सर्वार्थ सिद्धि योग का नाम पर्याप्त नहीं है. काम के अनुसार पूरा मुहूर्त देखा जाता है.

आज का राहुकाल और शुभ समय

नई दिल्ली-NCR में राहुकाल शाम 4:23 से 5:49 बजे तक रहेगा. रविवार की शाम कोई नया काम शुरू करने की योजना हो तो यह अवधि ध्यान में रखें.

  • अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43-दोपहर 12:29
  • यमगण्ड दोपहर 12:06-1:32
  • गुलिक काल दोपहर 2:58-शाम 4:23
  • दुर्मुहूर्त शाम 4:18-5:03

अभिजीत के अंतिम हिस्से में यमगण्ड भी है और उस समय भद्रा चल रही होगी. इसलिए अभिजीत की पूरी अवधि को हर काम के लिए बिना शर्त उपयुक्त न मानें.

आज ही कर लें दुर्गाष्टमी की तैयारी

सोमवार को अष्टमी सुबह 10:51 बजे तक रहेगी. अष्टमी तिथि में पूजा और कन्या पूजन करने वाले परिवार सुबह का कार्यक्रम पहले तय कर लें. कन्याओं को बुलाने, प्रसाद बनाने और पूजा की सामग्री जुटाने का काम रविवार को कर लेने से अगले दिन जल्दबाजी नहीं होगी. यह तिथि समाप्ति का समय है, अपने आप में अलग कन्या पूजन मुहूर्त नहीं.

आज की 3 जरूरी बातें

- अष्टमी आज सुबह शुरू होगी, दुर्गाष्टमी और महागौरी पूजा कल है.
- सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान भद्रा भी रहेगी. नए काम का मुहूर्त अलग जांचें.
- सोमवार को अष्टमी में पूजा करनी है तो सुबह 10:51 बजे की तिथि समाप्ति ध्यान रखें.

 

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 18 Oct 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Durga Puja Panchang Aaj Ka Panchang Navami Ashtami Navratri 2026
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